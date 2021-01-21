Інсулін рятує життя

23 січня 1921 року неперевершене відкриття змінило світ: 100 років тому інсулін розпочав свою тріумфальну ходу світом, рятуючи життя.
Відкриття, яке дарувало життя мільйонам людей, стало медичним проривом такого масштабу, що привело багатьох вчених дослідників до Нобелівської премії.
У своїх дослідженнях Оскар Мінковський та Йозеф фон Мерінг виявили, що собаки, яким видалили підшлункову залозу, захворіли на діабет. Це дослідження було продовжено Фредеріком Бантингом та Чарльзом Бестом, які підтримували життя хворих собак, застосовуючи екстракт підшлункової залози у фізіологічному розчині. Нарешті, Джеймс Колліп та Джон Маклеод доклали останні штрихи до медичного прориву, вдосконаливши метод очищення інсуліну, витягнутого з підшлункової залози телят, зробивши його придатним для використання у людей.
У січні 1922 р. наполегливість цих вчених виявилася дивом, що дарувало життя 14-річному Леонарду Томпсону, який помирав від діабету. Всього за 24 години після отримання першої дози очищеного інсуліну рівень цукру в крові - впав від 520 міліграмів на децилітр - до 120 міліграмів на децилітр. Його стан помітно покращився, він продовжував отримувати інсулін і жити. Порятунок Леонарда Томпсона від смерті став першим променем надії для всіх хворих на діабет у всьому світі.
Одними з перших у Європі синтезували інсулін і налагодили промисловий випуск цього лікарського препарату українські вчені Василь Данилевський і Віктор Коган-Ясний. У 1923 році приват-доцент Віктор Коган-Ясний у лабораторії фізіологічної хімії Харківського медичного університету за власною методикою, що відрізнялася від інших, виділив інсулін з підшлункової залози. А професор Василь Данилевський у 30-ті роки минулого століття першим організував промислове виробництво запатентованого ним унікального для всього світу способу спиртово-водних (безбілкових) витяжок із залоз внутрішньої секреції. Саме в Україні, у Харкові вперше в СРСР почалося масове виробництво інсуліну.
Починаючи з 1982 року виробництво інсуліну більше не залежить від вилучення з тварин. Досягнення генної інженерії дозволило виробляти людський інсулін з бактерій. Винахід аналогів інсуліну в 1997 році став ще одним успіхом у технології виготовлення препаратів інсуліну.
100 років тому інсулін розпочав свою тріумфальну ходу по світу рятуючи життя мільйонам та…збагачуючи тих, хто виробляє та продає препарати інсуліну сьогодні.
Відповідно до духу Бантінга та Беста, які продали американські патенти на інсулін Університету Торонто за символічну суму $ 1,00 кожен, інсулін не мав би стати найефектнішим способом надшвидкого збагачення.
АЛЕ
Високі та нестабільні ціни, що спостерігаються у всьому світі, впливають на доступність інсуліну. Дослідження, засноване на собівартості продукції, показало, що використання людського інсуліну проміжної дії має становити 72 $США, а для аналогів тривалої дії - 133 $США на рік. Ці витрати на порядок нижчі за витрати, про які повідомляється в багатьох контекстах. Ціни на препарати інсуліну в еквіваленті до флакона 10 мл 100 МО коливаються від 2,24 $США до 81,67 $США. (Diabetes Atlas, IDF,2019)
Українська діабетична федерація, яка є об’єднаним голосом людей з діабетом та їхніх близьких, закликає Президента, Уряд та законотворців до активних дій, що гарантуватимуть тисячам наших співвітчизників доступність діабетичної допомоги та забезпечення інсуліном, відкриття якого дарувало їм надію на життя 100 років тому.
Матеріал підготовлений Українською діабетичною федерацією