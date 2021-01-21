Інсулін рятує життя

23 січня 1921 року неперевершене відкриття змінило світ: 100 років тому інсулін розпочав свою тріумфальну ходу світом, рятуючи життя.

Відкриття, яке дарувало життя мільйонам людей, стало медичним проривом такого масштабу, що привело багатьох вчених дослідників до Нобелівської премії.

У своїх дослідженнях Оскар Мінковський та Йозеф фон Мерінг виявили, що собаки, яким видалили підшлункову залозу, захворіли на діабет. Це дослідження було продовжено Фредеріком Бантингом та Чарльзом Бестом, які підтримували життя хворих собак, застосовуючи екстракт підшлункової залози у фізіологічному розчині. Нарешті, Джеймс Колліп та Джон Маклеод доклали останні штрихи до медичного прориву, вдосконаливши метод очищення інсуліну, витягнутого з підшлункової залози телят, зробивши його придатним для використання у людей.

У січні 1922 р. наполегливість цих вчених виявилася дивом, що дарувало життя 14-річному Леонарду Томпсону, який помирав від діабету. Всього за 24 години після отримання першої дози очищеного інсуліну рівень цукру в крові - впав від 520 міліграмів на децилітр - до 120 міліграмів на децилітр. Його стан помітно покращився, він продовжував отримувати інсулін і жити. Порятунок Леонарда Томпсона від смерті став першим променем надії для всіх хворих на діабет у всьому світі.

Одними з перших у Європі синтезували інсулін і налагодили промисловий випуск цього лікарського препарату українські вчені Василь Данилевський і Віктор Коган-Ясний. У 1923 році приват-доцент Віктор Коган-Ясний у лабораторії фізіологічної хімії Харківського медичного університету за власною методикою, що відрізнялася від інших, виділив інсулін з підшлункової залози. А професор Василь Данилевський у 30-ті роки минулого століття першим організував промислове виробництво запатентованого ним унікального для всього світу способу спиртово-водних (безбілкових) витяжок із залоз внутрішньої секреції. Саме в Україні, у Харкові вперше в СРСР почалося масове виробництво інсуліну.

Починаючи з 1982 року виробництво інсуліну більше не залежить від вилучення з тварин. Досягнення генної інженерії дозволило виробляти людський інсулін з бактерій. Винахід аналогів інсуліну в 1997 році став ще одним успіхом у технології виготовлення препаратів інсуліну.

100 років тому інсулін розпочав свою тріумфальну ходу по світу рятуючи життя мільйонам та…збагачуючи тих, хто виробляє та продає препарати інсуліну сьогодні.

Відповідно до духу Бантінга та Беста, які продали американські патенти на інсулін Університету Торонто за символічну суму $ 1,00 кожен, інсулін не мав би стати найефектнішим способом надшвидкого збагачення.

АЛЕ

Високі та нестабільні ціни, що спостерігаються у всьому світі, впливають на доступність інсуліну. Дослідження, засноване на собівартості продукції, показало, що використання людського інсуліну проміжної дії має становити 72 $США, а для аналогів тривалої дії - 133 $США на рік. Ці витрати на порядок нижчі за витрати, про які повідомляється в багатьох контекстах. Ціни на препарати інсуліну в еквіваленті до флакона 10 мл 100 МО коливаються від 2,24 $США до 81,67 $США. (Diabetes Atlas, IDF,2019)

Атлас: Діабет в Україні створено Інститутом соціально-економічних проблем діабету Української діабетичної федерації (УДФ) за фінансової підтримки ексклюзивного партнера - вітчизняного виробника інсуліну ВАТ «Індар» та за участі ТОВ «МАЙ ДІАБЕТЕС СОЛЮШІНЗ», маючи за мету систематизувати діабетичну статистику та проводити моніторинг та аналіз економічної ефективності витрат держави на діабет. Деякі приклади наслідків безконтрольності. Ціни на препарати інсуліну в Україні коливаються не тільки у різних виробників, але на ті ж самі препарати від області до області, від аптеки до аптеки: • ціна на людський інсулін становить від 108,77 грн. до 258 за картридж 300мл; • ціна на аналоги коливається від 263 до 583 грн за картридж 300мл. Це дані аналізу Реєстру людей з цукровим діабетом, які потребують інсулінотерапії, які наведені у 1-му виданні Атласу: Діабет в Україні. Відповідно до статті 3 та 49 Конституції України кожній людині гарантується її право на охорону здоров'я, доступність медичної допомоги. Тому є неприпустимим обмеження пацієнтів, які потребують життєво важливих препаратів інсуліну, не залежно від місця проживання чи фінансового забезпечення. Вибір того чи іншого препарату інсуліну має визначатися не категоріями, на які поділили людей безвідповідальні чиновники, а зафіксованими в протоколах показниками з визначеною доцільністю та з гарантією безпеки застосування у конкретному випадку конкретним пацієнтом. Недоступність інсуліну та діабетичної допомоги призводить до завчасної смерті. Кожні 7 секунд у світі через діабет помирає одна людина. В Україні за даними Реєстру людей з цукровим діабетом, які потребують інсулінотерапії: • у 2019 році за 1-3 квартали померло 8507 осіб, що отримували інсулін • у 2020 році за 1-3 квартали померло 11710 осіб, що отримували інсулін. Реєстр нараховує загалом 60 859 людей з діабетом 1 типу та 146 645 людей з діабетом 2 типу, які отримували інсулін на 31 грудня 2020 року. Що особливе в 100-річній історії інсуліну? Це невпинна рішучість і вміння, що їх застосовують у боротьбі з діабетом найбільші уми науки та медицини й лікарі, продовжуючи нести столітнє полум’я, запалене від найпершої ін’єкції тому широко відомому хлопцю з діабетом. Мільйони людей з діабетом ведуть непомітну сторонньому оку боротьбу за життя. Чи замислювалися ви будь-коли над різницею зусиль, які потрібні людині з діабетом та людині, яку оминула ця підступна хвороба, щоб пильнувати за своїм станом? Людині, що крокує по життю пліч-о-пліч з незмінним супутником – діабетом, доводиться важко працювати без вихідних та канікул, щоб досягти того, що організм здорової людини робить самостійно. Як не дивно, доволі часто виникає розмова про безвідповідальне ставлення пацієнта до свого здоров’я і про свідоме невиконання призначень лікаря. У деяких лікарів та чиновників стало звичкою звинувачувати людину з діабетом у недбалому ставленні до свого здоров’я, до виконання рекомендацій лікаря. А що з цього приводу говорять самі пацієнти. «Я хочу поваги до своєї "боротьби" зі своєю хворобою (хоча я ненавиджу цей термін, тому що люди, які так рано вмирають, «боролися», до останнього не втрачаючи надії). В будь-якому випадку, я хочу, щоб мою хворобу лікували так, як це хвороба, яка невиліковна на все життя». Цукровий діабет вбиває людину протягом тисячоліть занотованої історії. Проте за останні сто років були виявлені справжні причини діабету та відбулося відкриття інсуліну. Але нововведення в лікуванні діабету за минуле століття не зупинилися на інсуліні; з'явилися нові уявлення про хворобу. Були розроблені нові лікарські засоби, які не тільки націлені на зниження рівня цукру в крові, але також вирішують проблеми ускладнень, що пов’язані з серцем, які кінець-кінцем продовжують боротьбу з передчасною смертю людей, що хворіють на діабет. Наразі вирішується ціла низка інших системних проблем збереження здоров’я хворих на цукровий діабет. Такий новий системний підхід став обов’язковим у процесі затвердження регуляторними органами. Ліки останнього покоління довели свою ефективність не тільки завдяки значно меншим побічним ефектам, але й завдяки зменшенню смертності.

Українська діабетична федерація, яка є об’єднаним голосом людей з діабетом та їхніх близьких, закликає Президента, Уряд та законотворців до активних дій, що гарантуватимуть тисячам наших співвітчизників доступність діабетичної допомоги та забезпечення інсуліном, відкриття якого дарувало їм надію на життя 100 років тому.

Матеріал підготовлений Українською діабетичною федерацією