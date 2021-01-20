5 речей, необхідних для подорожі в Карпати

Збираючись в Карпати, не важливо на один день чи на кілька, закономірно виникає питання: що взяти з собою? Звичайно ж, на всі випадки життя не підготуватися, але є речі які можуть не лише знадобитися, а й вирішити проблеми. З питання підбору такого екіпірування краще звернутися до спеціалістів. Наприклад, магазину військового та туристичного спорядження «Мілітарка», на сайті якого https://militarka.com.ua/, можна й знайти все необхідне. А працівники дадуть кілька корисних порад щодо вибору конкретних речей.

№1 Особиста безпека – аптечка

Навіть йдучи на один день, просто піднятися на Говерлу, краще перестрахуватися. Звісно не потрібно нести цілий малий операційний набір, але мінімальний комплект: знеболююче, еластичний бинт, активоване вугілля - вони можуть стати в нагоді. Та й про особисті ліки не варто забувати. А скласти все варто в армійський медичний підсумок, який не займе багато місця, а коштує в рази дешевше за свій туристичний аналог.

№2 Інструмент – мультитул або багатофункціональний ніж

Досить корисна річ, особливо коли необхідно відкрити упаковку з їжею, провести екстрений ремонт спорядження, підготувати розтопку для багаття чи мангалу. Практично будь-яку роботу можна виконати з допомогою ножа, а набір інструментів в мультитулі взагалі розширює такі можливості.

№3 Комфорт – шарф-труба

Цей простий та дешевий елемент гардеробу буде корисний протягом всього року. Навіть влітку в Карпатах температура падає суттєво, а дощ та постійний вітер лише додають дискомфорт. Шарф-труба захистить ваше обличчя, шию від обвітрення.

№4 Одяг – куртка soft shell

Без дощовика та куртки в Карпати взагалі краще не їхати, навіть на кілька годин для підйому на Говерлу. Одяг з мембраною, виготовлений за технологією soft shell, захистить і від вітру, і від невеликого дощу.

№5 В чому все нести – рюкзак

Речі для одноденної прогулянки займуть досить багато місця. Це і пляшка з водою, і перекус, і все згадане вище. Невеликий наплічник на 15-25 літрів буде дуже вдалим придбанням, адже носити пакет зі спорядженням в руках буде дуже незручно.

А придбати все необхідне можна відразу в одному магазині. В асортименті військторгу «Мілітарка» легко знайти все необхідне чи навіть повністю екіпіруватися для кількаденного походу в горах. Та що не менш важливо – все спорядження, одяг, взуття буде коштувати дещо дешевше ніж у фірмових туристичних магазинах. Варто лише завітати до мережі компанії в Києві чи обрати все необхідне на сайті https://militarka.com.ua/ з наступним замовленням доставки в свій регіон.