Йогурт МК «Галичина» отримав нагороду «Вибір року»

Молочна компанія «Галичина» отримала нагороду у номінації «Йогурт року» у щорічному міжнародному фестивалі-конкурсі «Вибір року». Це всеукраїнський щорічний проєкт, що визначає найбільш якісні та відомі товари й послуги у різних товарних категоріях на українському ринку.

Згідно з дослідженнями організаторів конкурсу, 24% українців орієнтуються на відзнаку «Вибір року» при покупці, а 33% звертають на неї увагу.

«Отримати статус №1 – велика відповідальність та ознака довіри наших споживачів. Пишаємось тим, що виробляємо справжній національний продукт, який став фаворитом серед смакових вподобань українців. Рецептура йогуртів «Галичина» – проста й унікальна водночас. Його простора – у натуральності, а секрет – в особливому поєднанні заквасок. Готові й надалі дивувати українців цікавими смаковими рішеннями», – розповіла директор з маркетингу молочної компанії «Галичина» Оксана Андрушків.

Нагадаємо, що цього року «Галичина» розпочала нову комунікаційну кампанію «Бери силу Карпат», мета якої показати природне походження та користь натурального карпатського йогурту.

Зазначимо, що маркетингове дослідження споживчих уподобань організатори конкурсу проводять у партнерстві з компанією Ipsos Ukraine. Фаворити обираються згідно з відповідями споживачів та голосування експертного журі. Методику визначення товарів та послуг №1 розробила компанія Fеstivals International (США), яка дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Довідка: Молочна компанія «Галичина» — одне з найбільших молочних підприємств в Україні, розташоване на Львівщині. Компанія заснована у 1998 році. На сьогодні є одним з лідерів із виробництва кисломолочної продукції та одним з найбільших виробників йогуртів в Україні. Продукцію компанії «Галичина» можна придбати у всіх регіонах України. 98% сировини підприємство отримує з фермерських господарств, що забезпечує високий вміст білка, якісні показники молока та виготовленої продукції. 40% молока є з Карпатського краю, а саме з Івано-Франківської та Львівської областей. Решта — з Волинської, Тернопільської, Черкаської, Хмельницької, Вінницької областей. Завод молочної компанії «Галичина» оснащений сучасним європейським обладнанням: Tetra Pak (Швеція), ALFA LAVAL (Швеція), GЕА (Німеччина), Оbrам (Польща), ТEWES-BIS (Польща), ТEWES-KLIMA (Польща).