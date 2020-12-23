Вінниця отримає нову партію швейцарських трамваїв – підписано угоду

Вінницька міськрада та уряд Швейцарії підписали меморандум про надання місту 35 уживаних трамваїв безкоштовно у межах проєкту «Цюріхські трамваї».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

Швейцарія із Вінницею підписали Угоду про продовження проєкту «Цюріхські трамваї», у рамках якого місто отримає першу партію з 35 трамваїв «Tram2000». Передбачається, що вагони почнуть надходити у 2022 році. Загалом Швейцарія може передати Вінниці 70 трамваїв цієї серії. Рішення про передачу другої партії вагонів «Tram2000» буде прийматись після проведення оцінки ефективності реалізації 1-ї частини нової Угоди.

Церемонія підписання Угоди між Урядом Швейцарської Конфедерації, Вінницькою міською радою та КП «ВТК» щодо надання технічної та фінансової допомоги, яка передбачає передачу партії трамваїв з Цюріха до Вінниці, відбулась 23 грудня, у Посольстві Швейцарії в Україні. Партнери домовились про продовження співпраці, яка була започаткована ще у 2006 році, та старт ІІ-ї фази проєкту.

«Передача перших 116 цюріхських трамваїв зі Швейцарії сприяла проведенню революційної реформи громадського транспорту у місті Вінниця. Відтоді у щорічних опитуваннях, що стосуються задоволеності населення системою громадського транспорту в містах України, Вінниця посідає перше місце. Це є доказом раціонального та ефективного використання фінансових ресурсів вінницькою владою для розвитку міста на користь всім громадянам. На основі налагодженого партнерства Швейцарія продовжує співпрацювати з Вінницею та готова профінансувати передачу додаткових трамваїв і запасних частин з Цюріха до Вінниці, а також допомагати у розбудові інституційної спроможності Вінницької транспортної компанії. Швейцарія і надалі охоче підтримуватиме Вінницю на її шляху до сталого розвитку», - сказав Посол Швейцарії в Україні пан Клод Вільд на церемонії підписання проєктної угоди, організованій сьогодні в Посольстві Швейцарії у Києві.

Відповідно до Угоди Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) безкоштовно передасть Вінниці першу партію з 35 вагонів «Tram2000», які належать Цюріхській муніципальній транспортній компанії (VBZ). Трамваї були виготовлені наприкінці 1980-х років у Швейцарії, проходили регулярний плановий капремонт відповідно до швейцарських стандартів і перебувають в хорошому робочому стані.

Це більш сучасний транспорт, ніж Вінниця отримувала від Цюріха в попередні роки. Вагони оснащені електронною системою управління двигунами, економніші з погляду споживання електроенергії. Також за рахунок м’якої підвіски трамваї мають більш плавний хід, що робить проїзд для пасажирів більш комфортним і безпечним.

Угодою передбачено надання запчастин, матеріалів, обладнання, консультаційних послуг та допомоги у розбудові інституційної спроможності, аналогічно тому, як це відбувалося під час першої фази співробітництва у 2006-2011 роках.

Загальний бюджет ІІ фази проекту складає 3,55 млн швейцарських франків. З яких внесок SECO - 3,2 млн, компанії VBZ -50 тисяч. У свою чергу, Вінниця спрямує суму, еквівалентну 300 тис. швейцарських франків, на адаптацію трамваїв до українських стандартів, введення їх в експлуатацію та підготовку депо для обслуговування цих вагонів.

«Надзвичайно радий тому, що ми маємо можливість сьогодні зустрітися і підписати відповідну Угоду зі швейцарськими партнерами щодо співпраці і подальшому розвитку транспортної мережі міста. В нас є достатньо серйозні та амбітні плани щодо модернізації нашого колійного господарства, розширення самої мережі як електротранспорту, так і автобусного парку. До міста Вінниці в цьому році приєднались 7 сусідніх громад. І ці території ми маємо теж зв’язати нашою муніципальною транспортною мережею. І це не просто направити туди транспорт, але й облаштувати відповідну інфраструктуру. Тому ми маємо плани на наступні 10 років щодо розвитку системи пасажирських перевезень. Вінниця нині має найкращий громадський транспорт, і ми маємо покращувати якість і комфортність послуг для наших пасажирів», - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Передбачається, що перші трамваї до Вінниці приїдуть у другій половині 2022 року. Впродовж 2021 року триватимуть підготовчі роботи по реалізації проєкту, йдеться про погодження документації на рівні обох держав. Також у цей період працівники трамвайного депо КП «Вінницька транспортна компанія» пройдуть тренінги у Цюріху, адже трамваї «Tram 2000» мають більшу кількість електронних пристроїв та компонентів, ніж вагони, які були передані під час першої фази проєкту.

Загалом Цюріх готовий передати для потреб Вінниці 70 вагонів «Tram 2000».

Перший Меморандум про взаєморозуміння був укладений у 2006 році між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (сьогодні це Міністерство розвитку громад та територій України), Урядом Швейцарської Конфедерації, мерією Вінниці та комунальним підприємством «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» (нині – КП «Вінницька транспортна компанія»).

У рамках реалізації І фази проекту «Цюріхські трамваї» з 2007 по 2011 роки до Вінниці надійшло 116 трамваїв типу «Міраж» та «Карпфен». Транспортна компанія практично повністю оновила трамвайний парк та з тих часів пропонує мешканцям та гостям міста якісні послуги європейського рівня по перевезенню пасажирів.

За даними щорічного Всеукраїнського муніципального опитування IRI, Вінниця є лідером серед міст України за рівнем задоволеності мешканців громадським транспортом.