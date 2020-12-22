Аукціони автомобілів у США - хороша можливість заощадити на покупці авто

Аукціони автомобілів в США - це хороша можливість заощадити на покупці авто будь-якого класу. Але перш ніж зробити покупку, потрібно розуміти всі супутні процеси. Це допоможе не тільки витратити менше коштів, але і не бути обдуреним.

1. Насамперед необхідно визначитися з аукціоном і лотом. Сьогодні існує кілька найбільш популярних аукціонів: Copart, Iaai та Manheim. В аукціонах беруть участь страхові компанії й приватні особи. Страхові компанії продають автомобілі, що потрапили в ДТП і мають різні ступені ушкоджень. Вони не займаються ремонтними роботами і продають авто в існуючому стані. Приватні особи купують авто у страхових компаній, роблять ремонтні роботи (найчастіше поганої якості - дешеві запчастини і легкий косметичний ремонт) і продають дорожче.

2. Щоб заощадити грошові ресурси й не потрапити на недобросовісних людей, рекомендується звернутися до компанії, що займається купівлею і доставкою авто з США в Україну. Співробітники компанії допоможуть визначитися з лотом, а також нададуть брокера. Вибираючи компанію, слід вивчити її історію та відгуки від реальних людей.

3. Після того, як буде здійснена оплата лота і комісійного збору аукціону, починається транспортування автомобіля в порт. З Америки автомобіль, швидше за все, прибуде в «Євротерминал» в Одесі, оскільки близько 80% всього трафіку на вторинному ринку автомобілів з США проходить через нього. Всі дані про автомобіль вже є в експедиторів. Оригінали документів відправляються або поштою, або зберігаються в машині.

4. На етапі розвантаження контейнера присутні експедитори, які роблять фото і відеофіксацію. Ці дані необхідні, щоб обґрунтувати заявлену вартість на авто під час процесу митного оформлення. А також для того, щоб уникнути можливих спірних моментів, які можуть з'явитися під час того, як автомобіль буде знаходитися на території комплексу «Євротермінал». Наприклад, якщо покупцеві прийшов автомобіль з пошкодженнями, що не були заявлені, експедитори можуть підтвердити, що дані пошкодження не були отримані на території комплексу.

5. Потім починається процес митного оформлення автомобіля. Багато покупців заздалегідь вважають цей процес фінансового витратним і тривалим. Насправді це не так. На території комплексу «Євротермінал» знаходиться «АвтоХаб», який надає послуги сервісів, що займаються розмитненням і постановою автомобіля на облік.

Яка ситуація з митним оформленням сьогодні

На даний момент принцип нарахування плати за митне реєстрацію та порядок здійснення процедур змінений. Тепер акцизний збір обчислюється за формулою, а не виходячи з табличних значень. Крім цього, передбачені особливі пільгові періоди і скасовані вимоги європейського стандарту до б/у легкових автомобілів. У перелік обов'язкових платежів для повного розмитнення входять: ТО (митне очищення), АС, ПДВ (20% від митної оцінки, мита ввезення і АС), внесок до пенсійного фонду, мито на авто з США (дорівнює 10% від оціночної вартості авто), а також постановка на облік. Електрокари та гібриди потрапляють під категорію пільгового розмитнення - 1 євро за 1 кВт⋅г для електромобілів і 100 євро за 1 ТЗ для гібридних авто. ПДВ, мито та акциз в даному випадку сплачувати не доведеться.

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