ТОП-25 пам'ятних монет, які ввели в обіг у 2020 році. Інфографіка
Монетний двір Національного банку України кожного року поповнюється новими пам’ятними монетами, починаючи з 1998 року, тоді була виготовлена перша пам’ятна монета «Київський псалтир», в у 2018 році розпочато виготовлення пам’ятних монет з новітнього сплаву на основі цинку. У 2020 році станом на 10 грудня було введено в обіг 30 монет.
Укрінформ пропонує Вам перелік пам'ятних монет України, які були введені в обіг у 2020 році.
Володимир Корецький
10 грудня – введення в обіг
31,0 мм – діаметр
12,8 г – маса
Нейзильбер – метал
30 тис. шт – тираж
2 грн – номінал
35 грн – ціна
Монета присвячена ученому, історику права, спеціалісту в галузі міжнародного приватного права та загальної історії держави і права, академіку АН УРСР Володимиру Михайловичу Корецькому. Водночас, українському юристу-міжнароднику, який брав активну участь у підготовці Загальної декларації прав людини та багатьох інших важливих міжнародних правових документів.
Художник: Кузьмін Олександр , Скоблікова Марія.
Скульптор: Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир.
Рік Бика
10 грудня - введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
Нейзильбер – метал
50 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
40 грн – ціна
Монета присвячена одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.
Художник: Куц Марина.
Скульптор: Іваненко Святослав.
Самійло Величко
1 грудня – введення в обіг
31,1 г – маса
38,6 мм – діаметр
срібло (Ag 925) – метал
3 тис. шт – тираж
10 грн – номінал
1817 грн – ціна
Монета присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Працюючи над літописом, сповненим національного патріотизму, державницьких поглядів, козацькими волелюбними ідеями, Самійло Величко творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.
Художник: Таран Володимир , Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптор: Атаманчук Володимир , програмне моделювання: Лук’янов Юрій.
Місто Слов`янськ
1 грудня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
Нейзильбер – метал
35 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
40 грн – ціна
Монета присвячена місту, розташованому на р. Казенний Торець, біля Торських соляних озер. Розвиток міста історично пов’язаний із сольовим промислом – видобутком солі та лікуванням пацієнтів солоною водою і цілющими грязями. Сучасне місто Слов’янськ є одним із символів в українській боротьбі за повернення окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року.
Художник: Демяненко Анатолій , Іваненко Святослав.
Скульптор: аверс: Кузьмін Олександр , Скоблікова Марія реверс: реверс – Іваненко Святослав, автор ідеї реверсу – Омельченко Микола.
175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства
26 листопада – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
Нейзильбер – метал
35 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
40 грн – ціна
Монета присвячена українській таємній організації, що виникла в Києві наприкінці 1845 року, що було одним з проявів піднесення національного руху та активізації загальнослов’янського руху. Кирило-Мефодіївському товариству належить визначне місце в розвитку національно-політичної та історичної думки, становленні української ідеї.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптор: Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир.
Державна прикордонна служба України
19 листопада – введення в обіг
12,4 г – маса
30 мм – діаметр
сплав на основі цинку – метал
1 млн шт – тираж
10 грн – номінал
10 грн – ціна
Монета присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптор: Демяненко Анатолій, програмне моделювання: Андріянов Віталій.
Андрій Ромоданов
2 листопада – введення в обіг
12,8 г – маса
31 мм – діаметр
нейзильбер – метал
30 тис. шт – тираж
10 грн – номінал
10 грн – ціна
Монета присвячена видатному вченому, громадському діячу, педагогу, засновнику нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних наук, професору, академіку Національної академії наук України Андрію Петровичу Ромоданову.
Художник: Фандікова Наталія.
Скульптор: Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир.
Передова
12 жовтня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
45 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
68 грн – ціна
Монета присвячена медикам і військовим, а в їхніх героїчних образах – і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. Під час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни у кожного своя передова та своя лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль можна перемогти.
Амет-Хан Султан
7 жовтня – введення в обіг
12,8 г – маса
31 мм – діаметр
нейзильбер – метал
30 тис. шт – тираж
2 грн – номінал
35 грн – ціна
Монета присвячена 100-річчю від дня народження одного з найвідоміших військових льотчиків-асів часів Другої світової війни, випробувачу, двічі Герою Радянського Союзу, національному герою кримськотатарського народу – Амету-Хану Султану. Він здійснив 603 бойові вильоти, особисто збив 30 (один із застосуванням повітряного тарана) і в складі групи – 19 літаків ворога. Від 1946 року – льотчик-випробувач, на рахунку якого тестування понад 100 типів літаків.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптор: Атаманчук Володимир.
Славетне місто Запоріжжя
29 вересня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
35 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
40 грн – ціна
Монета присвячена місту з багатою історією, одному з найбільших адміністративних, індустріальних і культурних центрів півдня України, в якому унікально поєднуються природа, промислові гіганти, розмаїття архітектури, назва якого пов’язана з відомими Дніпровськими порогами. Саме тут розташований острів Хортиця – унікальний природний комплекс – історичний та духовний центр Запорізького краю.
Художник: Куц Марина.
Скульптор: Атаманчук Володимир , Дем`яненко Володимир.
Володимир Перетц
15 вересня – введення в обіг
12,8 г – маса
31 мм – діаметр
нейзильбер – метал
30 тис. шт – тираж
2 грн – номінал
46 грн – ціна
Монета присвячена 150-річчю від дня народження Володимира Миколайовича Перетца – видатного український вченого, філолога, дослідника і видавця численних пам’яток давньої української літератури, історика і теоретика літератури, текстолога, академіка Української академії наук. Автор понад 300 праць із літературознавства, джерелознавства, історіографії, археології, бібліографії. Першим здійснив докладний опис численних зібрань давніх рукописів, списків стародруків тощо.
Художник: Скоблікова Марія, Кузьмін Олександр.
Скульптор: Атаманчук Володимир.
200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя
1 вересня – введення в обіг
12,8 г – маса
31 мм – діаметр
нейзильбер – метал
30 тис. шт – тираж
2 грн – номінал
35 грн – ціна
Монета присвячена одному з найстаріших навчальних закладів в Україні, заснованому на кошти братів Олександра та Іллі Безбородьків як Гімназія вищих наук зі статусом вищого навчального закладу університетського типу. Університет славиться своїми освітніми, науковими і культурними традиціями; тут отримали вищу освіту багато відомих представників науки та культури: М. Гоголь, Є. Гребінка, Л. Глібов, Ю. Збанацький, Є. Гуцало та інші.
Художник: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптор: Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир.
700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю
27 серпня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
35 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
40 грн – ціна
Монета присвячена стародавньому місту з багатою історією, розташованому в Полтавській області на річці Лохвиці, яке вперше згадується в історичних джерелах під 1320 роком як давньоруське селище у Переяславській землі. У середині ХVІІ ст. місто одержало магдебурзьке право і герб. Під час національно-визвольної боротьби українського народу лохвицька козацька сотня у складі війська Б. Хмельницького брала участь у багатьох битвах.
Художник: Куц Марина.
Скульптор: Іваненко Святослав.
День пам`яті полеглих захисників України
26 серпня – введення в обіг
12,4 г – маса
30 мм – діаметр
сплав на основі цинку – метал
1 млн шт – тираж
10 грн – номінал
10 грн – ціна
Монета присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю.
Художник: Кулік Андрій, Осіпчук Марія, автор ідеї – Сокол Вероніка.
Скульптор: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.
Повітряні Сили Збройних Сил України
3 серпня – введення в обіг
12,4 г – маса
30 мм – діаметр
сплав на основі цинку – метал
1 млн шт – тираж
10 грн – номінал
10 грн – ціна
Монета присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптор: Іваненко Святослав.
Стародавнє місто Дубно
28 липня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
35 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
40 грн – ціна
Монета присвячена місту, яке вперше згадується під 1100 роком, центру удільного князівства на Волині – місту Дубно (Дубен), яке в усі історичні часи було на перехресті важливих історичних і політичних подій, торговельних шляхів, одним із центрів духовного життя краю. Дубно як місто розбудоване князями Острозькими – можновладними і впливовими особами на політичній арені Європи ХV–ХVІІ ст.
Художник: Фандікова Наталія.
Скульптор: Дем`яненко Володимир, Іваненко Святослав.
Ігри XXXII Олімпіади
22 липня – введення в обіг
31,1 г – маса
38,6 мм – діаметр
срібло (Ag 925) – метал
4 тис. шт – тираж
10 грн – номінал
1817 грн – ціна
22 липня – введення в обіг
12,8 г – маса
31 мм – діаметр
нейзильбер – метал
35 тис. шт – тираж
2 грн – номінал
35 грн – ціна
Монета присвячена важливій події у світовому спортивному житті – ХХХІІ літнім Олімпійським іграм, проведення яких заплановано в столиці Японії – Токіо і на яких розширюється спортивна програма новими видами спорту. Міжнародні змагання проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету в межах олімпійського руху.
Художник: Куц Марина.
Скульптор: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.
Совка розкішна
2 червня – введення в обіг
31,1 г – маса
38,6 мм – діаметр
срібло (Ag 925) – метал
2 500 шт – тираж
10 грн – номінал
1817 грн – ціна
2 червня – введення в обіг
12,8 г – маса
31 мм – діаметр
нейзильбер – метал
40 тис. шт – тираж
2 грн – номінал
58 грн – ціна
Монета присвячена Совці розкішній – рідкісному виду комах (ряд – Лускокрилі, родина Noctuidae), зникаючому виду, включеному до Червоної книги України. В Україні зустрічається локально на Поліссі, у Лісостепу, Степу та Криму (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Харківська області, Крим).
Художник: Дем`яненко Володимир.
Скульптор: Дем`яненко Володимир.
1075 років з часу правління княгині Ольги
14 травня – введення в обіг
62,2 г – маса
50 мм – діаметр
срібло (Ag 925) – метал
2 500 шт – тираж
20 грн – номінал
3 633 грн – ціна
Монета присвячена періоду правління княгині Ольги (945–964 рр.), з діяльністю якої пов’язаний новий етап розвитку давньоруської державності. Посівши київський престол, княгиня Ольга провадила успішну внутрішню й зовнішню політику, зміцнювала торговельні та політичні зв’язки Київської Русі, сприяла зростанню її міжнародного авторитету. Вона продовжила політику з підтримання дружних відносин із Візантією, а також прийняла хрещення в головному храмі Візантійської імперії – Софійському соборі.
Художник: Фандікова Наталія.
Скульптор: Дем`яненко Володимир, Демяненко Анатолій.
75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років
5 травня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
40 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
40 грн – ціна
Монета присвячена увічненню пам’яті та перемозі у Другій світовій війні – найкривавіший в історії людства, що тривала шість років. Воєнні дії відбувалися на території 40 держав і завдали людству надзвичайних страждань. Значний внесок у перемогу над нацизмом зробила Україна, територія якої із червня 1941-го до жовтня 1944 року була центральною ділянкою всього європейського плацдарму воєнних дій. Під час Другої світової війни Україна зазнала величезних людських (приблизно 9–10 млн осіб) та матеріальних втрат.
Художник: Фандікова Наталія.
Скульптор: Іваненко Святослав, Атаманчук Володимир.
Видубицький Свято-Михайлівський монастир
16 квітня – введення в обіг
31,1 г – маса
38,6 мм – діаметр
срібло (Ag 925) – метал
3 тис. шт – тираж
10 грн – номінал
1 817 грн – ціна
16 квітня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
40 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
77 грн – ціна
Монета присвячена Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю, заснованому сином князя Ярослава Всеволодом на південній околиці Києва – в урочищі Видубичі. Першим мурованим храмом на території монастиря була Михайлівська церква, зведена в останній чверті ХІ ст. На початку ХІІ ст. монастир стає одним із центрів літописання. До володінь монастиря належали звіринецькі, либідські, наводницькі, осокорківські та інші землі з перевозами на Дніпрі та його притоці Либеді. Сучасний ансамбль Видубицького монастиря, що є пам’яткою архітектури національного значення, сформувався з кінця XVII – початку XVIII ст., коли в монастирі з’являється кілька чудових споруд: один із найкращих шедеврів українського бароко – Георгіївський собор, трапезна з храмом Преображення Господнього, дзвіниця.
Художник: Куц Марина.
Скульптор: Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир.
Золочівський замок
19 лютого – введення в обіг
31,1 г – маса
38,6 мм – діаметр
срібло (Ag 925) – метал
3 тис. шт – тираж
10 грн – номінал
1 817 грн – ціна
19 лютого – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
40 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
51 грн – ціна
Монета присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу «palazzo in fortezzo». Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, який входить до туристичного маршруту «Золота підкова Львова».
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптор: Дем`яненко Володимир, Демяненко Анатолій.
Рік Пацюка
27 січня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
50 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
51 грн – ціна
Монета присвячена року Пацюка, одній із тварин, якою розпочинається дванадцятирічний цикл східного календаря.
Художник: Куц Марина.
Скульптор: Іваненко Святослав, Чайковський Роман.
100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка
23 січня – введення в обіг
31,1 г – маса
38,6 мм – діаметр
срібло (Ag 925) – метал
2 500 шт – тираж
10 грн – номінал
1 817 грн – ціна
23 січня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
35 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
51 грн – ціна
Монета присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптор: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.
100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова
6 січня – введення в обіг
16,54 г – маса
35 мм – діаметр
нейзильбер – метал
35 тис. шт – тираж
5 грн – номінал
51 грн – ціна
Монета присвячена віковому ювілею одного з найбільших музеїв України, культурного центру Слобожанщини та Східної України. Щороку заклад приймає понад 200 тисяч відвідувачів і вже протягом століття зберігає своє непересічне значення дослідницького, науково-методичного і культурно-виховного центру Харківської області. Біля витоків музею Слобідської України стояв Микола Федорович Сумцов – видатний учений, етнограф, історик, дослідник народного побуту і світогляду, який і став першим директором музею.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптор: Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир.