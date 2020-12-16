ТОП-25 пам'ятних монет, які ввели в обіг у 2020 році. Інфографіка

Монетний двір Національного банку України кожного року поповнюється новими пам’ятними монетами, починаючи з 1998 року, тоді була виготовлена перша пам’ятна монета «Київський псалтир», в у 2018 році розпочато виготовлення пам’ятних монет з новітнього сплаву на основі цинку. У 2020 році станом на 10 грудня було введено в обіг 30 монет.

Укрінформ пропонує Вам перелік пам'ятних монет України, які були введені в обіг у 2020 році.

Володимир Корецький

10 грудня – введення в обіг

31,0 мм – діаметр

12,8 г – маса

Нейзильбер – метал

30 тис. шт – тираж

2 грн – номінал

35 грн – ціна

Монета присвячена ученому, історику права, спеціалісту в галузі міжнародного приватного права та загальної історії держави і права, академіку АН УРСР Володимиру Михайловичу Корецькому. Водночас, українському юристу-міжнароднику, який брав активну участь у підготовці Загальної декларації прав людини та багатьох інших важливих міжнародних правових документів.

Художник: Кузьмін Олександр , Скоблікова Марія.

Скульптор: Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир.

Рік Бика

10 грудня - введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

Нейзильбер – метал

50 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

40 грн – ціна

Монета присвячена одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.

Художник: Куц Марина.

Скульптор: Іваненко Святослав.

Самійло Величко

1 грудня – введення в обіг

31,1 г – маса

38,6 мм – діаметр

срібло (Ag 925) – метал

3 тис. шт – тираж

10 грн – номінал

1817 грн – ціна

Монета присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Працюючи над літописом, сповненим національного патріотизму, державницьких поглядів, козацькими волелюбними ідеями, Самійло Величко творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.

Художник: Таран Володимир , Харук Олександр, Харук Сергій.

Скульптор: Атаманчук Володимир , програмне моделювання: Лук’янов Юрій.

Місто Слов`янськ

1 грудня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

Нейзильбер – метал

35 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

40 грн – ціна

Монета присвячена місту, розташованому на р. Казенний Торець, біля Торських соляних озер. Розвиток міста історично пов’язаний із сольовим промислом – видобутком солі та лікуванням пацієнтів солоною водою і цілющими грязями. Сучасне місто Слов’янськ є одним із символів в українській боротьбі за повернення окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року.

Художник: Демяненко Анатолій , Іваненко Святослав.

Скульптор: аверс: Кузьмін Олександр , Скоблікова Марія реверс: реверс – Іваненко Святослав, автор ідеї реверсу – Омельченко Микола.

175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства

26 листопада – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

Нейзильбер – метал

35 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

40 грн – ціна

Монета присвячена українській таємній організації, що виникла в Києві наприкінці 1845 року, що було одним з проявів піднесення національного руху та активізації загальнослов’янського руху. Кирило-Мефодіївському товариству належить визначне місце в розвитку національно-політичної та історичної думки, становленні української ідеї.

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.

Скульптор: Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир.

Державна прикордонна служба України

19 листопада – введення в обіг

12,4 г – маса

30 мм – діаметр

сплав на основі цинку – метал

1 млн шт – тираж

10 грн – номінал

10 грн – ціна

Монета присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні.

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.

Скульптор: Демяненко Анатолій, програмне моделювання: Андріянов Віталій.

Андрій Ромоданов

2 листопада – введення в обіг

12,8 г – маса

31 мм – діаметр

нейзильбер – метал

30 тис. шт – тираж

10 грн – номінал

10 грн – ціна

Монета присвячена видатному вченому, громадському діячу, педагогу, засновнику нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних наук, професору, академіку Національної академії наук України Андрію Петровичу Ромоданову.

Художник: Фандікова Наталія.

Скульптор: Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир.

Передова

12 жовтня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

45 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

68 грн – ціна

Монета присвячена медикам і військовим, а в їхніх героїчних образах – і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. Під час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни у кожного своя передова та своя лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль можна перемогти.

Амет-Хан Султан

7 жовтня – введення в обіг

12,8 г – маса

31 мм – діаметр

нейзильбер – метал

30 тис. шт – тираж

2 грн – номінал

35 грн – ціна

Монета присвячена 100-річчю від дня народження одного з найвідоміших військових льотчиків-асів часів Другої світової війни, випробувачу, двічі Герою Радянського Союзу, національному герою кримськотатарського народу – Амету-Хану Султану. Він здійснив 603 бойові вильоти, особисто збив 30 (один із застосуванням повітряного тарана) і в складі групи – 19 літаків ворога. Від 1946 року – льотчик-випробувач, на рахунку якого тестування понад 100 типів літаків.

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.

Скульптор: Атаманчук Володимир.

Славетне місто Запоріжжя

29 вересня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

35 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

40 грн – ціна

Монета присвячена місту з багатою історією, одному з найбільших адміністративних, індустріальних і культурних центрів півдня України, в якому унікально поєднуються природа, промислові гіганти, розмаїття архітектури, назва якого пов’язана з відомими Дніпровськими порогами. Саме тут розташований острів Хортиця – унікальний природний комплекс – історичний та духовний центр Запорізького краю.

Художник: Куц Марина.

Скульптор: Атаманчук Володимир , Дем`яненко Володимир.

Володимир Перетц

15 вересня – введення в обіг

12,8 г – маса

31 мм – діаметр

нейзильбер – метал

30 тис. шт – тираж

2 грн – номінал

46 грн – ціна

Монета присвячена 150-річчю від дня народження Володимира Миколайовича Перетца – видатного український вченого, філолога, дослідника і видавця численних пам’яток давньої української літератури, історика і теоретика літератури, текстолога, академіка Української академії наук. Автор понад 300 праць із літературознавства, джерелознавства, історіографії, археології, бібліографії. Першим здійснив докладний опис численних зібрань давніх рукописів, списків стародруків тощо.

Художник: Скоблікова Марія, Кузьмін Олександр.

Скульптор: Атаманчук Володимир.

200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя

1 вересня – введення в обіг

12,8 г – маса

31 мм – діаметр

нейзильбер – метал

30 тис. шт – тираж

2 грн – номінал

35 грн – ціна

Монета присвячена одному з найстаріших навчальних закладів в Україні, заснованому на кошти братів Олександра та Іллі Безбородьків як Гімназія вищих наук зі статусом вищого навчального закладу університетського типу. Університет славиться своїми освітніми, науковими і культурними традиціями; тут отримали вищу освіту багато відомих представників науки та культури: М. Гоголь, Є. Гребінка, Л. Глібов, Ю. Збанацький, Є. Гуцало та інші.

Художник: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптор: Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир.

700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю

27 серпня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

35 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

40 грн – ціна

Монета присвячена стародавньому місту з багатою історією, розташованому в Полтавській області на річці Лохвиці, яке вперше згадується в історичних джерелах під 1320 роком як давньоруське селище у Переяславській землі. У середині ХVІІ ст. місто одержало магдебурзьке право і герб. Під час національно-визвольної боротьби українського народу лохвицька козацька сотня у складі війська Б. Хмельницького брала участь у багатьох битвах.

Художник: Куц Марина.

Скульптор: Іваненко Святослав.

День пам`яті полеглих захисників України

26 серпня – введення в обіг

12,4 г – маса

30 мм – діаметр

сплав на основі цинку – метал

1 млн шт – тираж

10 грн – номінал

10 грн – ціна

Монета присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю.

Художник: Кулік Андрій, Осіпчук Марія, автор ідеї – Сокол Вероніка.

Скульптор: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.

Повітряні Сили Збройних Сил України

3 серпня – введення в обіг

12,4 г – маса

30 мм – діаметр

сплав на основі цинку – метал

1 млн шт – тираж

10 грн – номінал

10 грн – ціна

Монета присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.

Скульптор: Іваненко Святослав.

Стародавнє місто Дубно

28 липня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

35 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

40 грн – ціна

Монета присвячена місту, яке вперше згадується під 1100 роком, центру удільного князівства на Волині – місту Дубно (Дубен), яке в усі історичні часи було на перехресті важливих історичних і політичних подій, торговельних шляхів, одним із центрів духовного життя краю. Дубно як місто розбудоване князями Острозькими – можновладними і впливовими особами на політичній арені Європи ХV–ХVІІ ст.

Художник: Фандікова Наталія.

Скульптор: Дем`яненко Володимир, Іваненко Святослав.

Ігри XXXII Олімпіади

22 липня – введення в обіг

31,1 г – маса

38,6 мм – діаметр

срібло (Ag 925) – метал

4 тис. шт – тираж

10 грн – номінал

1817 грн – ціна

22 липня – введення в обіг

12,8 г – маса

31 мм – діаметр

нейзильбер – метал

35 тис. шт – тираж

2 грн – номінал

35 грн – ціна

Монета присвячена важливій події у світовому спортивному житті – ХХХІІ літнім Олімпійським іграм, проведення яких заплановано в столиці Японії – Токіо і на яких розширюється спортивна програма новими видами спорту. Міжнародні змагання проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету в межах олімпійського руху.

Художник: Куц Марина.

Скульптор: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.

Совка розкішна

2 червня – введення в обіг

31,1 г – маса

38,6 мм – діаметр

срібло (Ag 925) – метал

2 500 шт – тираж

10 грн – номінал

1817 грн – ціна

2 червня – введення в обіг

12,8 г – маса

31 мм – діаметр

нейзильбер – метал

40 тис. шт – тираж

2 грн – номінал

58 грн – ціна

Монета присвячена Совці розкішній – рідкісному виду комах (ряд – Лускокрилі, родина Noctuidae), зникаючому виду, включеному до Червоної книги України. В Україні зустрічається локально на Поліссі, у Лісостепу, Степу та Криму (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Харківська області, Крим).

Художник: Дем`яненко Володимир.

Скульптор: Дем`яненко Володимир.

1075 років з часу правління княгині Ольги

14 травня – введення в обіг

62,2 г – маса

50 мм – діаметр

срібло (Ag 925) – метал

2 500 шт – тираж

20 грн – номінал

3 633 грн – ціна

Монета присвячена періоду правління княгині Ольги (945–964 рр.), з діяльністю якої пов’язаний новий етап розвитку давньоруської державності. Посівши київський престол, княгиня Ольга провадила успішну внутрішню й зовнішню політику, зміцнювала торговельні та політичні зв’язки Київської Русі, сприяла зростанню її міжнародного авторитету. Вона продовжила політику з підтримання дружних відносин із Візантією, а також прийняла хрещення в головному храмі Візантійської імперії – Софійському соборі.

Художник: Фандікова Наталія.

Скульптор: Дем`яненко Володимир, Демяненко Анатолій.

75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років

5 травня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

40 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

40 грн – ціна

Монета присвячена увічненню пам’яті та перемозі у Другій світовій війні – найкривавіший в історії людства, що тривала шість років. Воєнні дії відбувалися на території 40 держав і завдали людству надзвичайних страждань. Значний внесок у перемогу над нацизмом зробила Україна, територія якої із червня 1941-го до жовтня 1944 року була центральною ділянкою всього європейського плацдарму воєнних дій. Під час Другої світової війни Україна зазнала величезних людських (приблизно 9–10 млн осіб) та матеріальних втрат.

Художник: Фандікова Наталія.

Скульптор: Іваненко Святослав, Атаманчук Володимир.

Видубицький Свято-Михайлівський монастир

16 квітня – введення в обіг

31,1 г – маса

38,6 мм – діаметр

срібло (Ag 925) – метал

3 тис. шт – тираж

10 грн – номінал

1 817 грн – ціна

16 квітня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

40 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

77 грн – ціна

Монета присвячена Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю, заснованому сином князя Ярослава Всеволодом на південній околиці Києва – в урочищі Видубичі. Першим мурованим храмом на території монастиря була Михайлівська церква, зведена в останній чверті ХІ ст. На початку ХІІ ст. монастир стає одним із центрів літописання. До володінь монастиря належали звіринецькі, либідські, наводницькі, осокорківські та інші землі з перевозами на Дніпрі та його притоці Либеді. Сучасний ансамбль Видубицького монастиря, що є пам’яткою архітектури національного значення, сформувався з кінця XVII – початку XVIII ст., коли в монастирі з’являється кілька чудових споруд: один із найкращих шедеврів українського бароко – Георгіївський собор, трапезна з храмом Преображення Господнього, дзвіниця.

Художник: Куц Марина.

Скульптор: Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир.

Золочівський замок

19 лютого – введення в обіг

31,1 г – маса

38,6 мм – діаметр

срібло (Ag 925) – метал

3 тис. шт – тираж

10 грн – номінал

1 817 грн – ціна

19 лютого – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

40 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

51 грн – ціна

Монета присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу «palazzo in fortezzo». Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, який входить до туристичного маршруту «Золота підкова Львова».

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.

Скульптор: Дем`яненко Володимир, Демяненко Анатолій.

Рік Пацюка

27 січня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

50 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

51 грн – ціна

Монета присвячена року Пацюка, одній із тварин, якою розпочинається дванадцятирічний цикл східного календаря.

Художник: Куц Марина.

Скульптор: Іваненко Святослав, Чайковський Роман.

100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка

23 січня – введення в обіг

31,1 г – маса

38,6 мм – діаметр

срібло (Ag 925) – метал

2 500 шт – тираж

10 грн – номінал

1 817 грн – ціна

23 січня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

35 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

51 грн – ціна

Монета присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.

Скульптор: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.

100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова

6 січня – введення в обіг

16,54 г – маса

35 мм – діаметр

нейзильбер – метал

35 тис. шт – тираж

5 грн – номінал

51 грн – ціна

Монета присвячена віковому ювілею одного з найбільших музеїв України, культурного центру Слобожанщини та Східної України. Щороку заклад приймає понад 200 тисяч відвідувачів і вже протягом століття зберігає своє непересічне значення дослідницького, науково-методичного і культурно-виховного центру Харківської області. Біля витоків музею Слобідської України стояв Микола Федорович Сумцов – видатний учений, етнограф, історик, дослідник народного побуту і світогляду, який і став першим директором музею.

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.

Скульптор: Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир.