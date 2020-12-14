ТСК з питань захисту інвесторів допомогла захистити інвестпроєктів майже на 5 мільярдів

Впродовж перших 6 місяців роботи Тимчасова спеціальна комісія ВРУ з питань захисту прав інвесторів допомогла захистити інвестпроєктів майже на 5 млрд гривень (понад $170 млн).

Про це під час пресконференції в Укрінформі на тему: «Мільйони інвесторам: як ТСК захищала інвесторів в 2020 році» розповіла голова спецкомісії, народна депутатка Галина Янченко, представляючи звіт про роботу ТСК з питань захисту прав інвесторів за 6 місяців.

За її словами, за пів року роботи парламентська спецкомісія довела, що є дієвим парламентським органом, який допомагає вирішувати проблемні ситуації інвесторів в Україні. А також стала майданчиком для обговорення та розробки змін до законодавства.

«Завдяки функції парламентського контролю, ТСК вдавалося забезпечувати розгляд звернень бізнесу швидко і об'єктивно. З 12 звернень, які ТСК взяла до розгляду, 4 вже успішно вирішені. В середньому ТСК витрачала на це до 2 місяців. Раніше захист інвестора парламентом носив теоретичний характер. Зі створенням ТСК він має практичний характер, і що більш важливо, робота з практичними кейсами веде нас до змін в законодавстві. Ми на практиці бачимо, що не працює і пропонуємо рішення, спецкомісія вже подала 3 законопроєкти», - розповіла Галина Янченко.

Вона зазначила, що більшість звернень бізнесу, що надійшли на адресу ТСК, стосувались скарг на неефективне здійснення досудового розслідування з боку правоохоронних органів.

«На другому місці за популярністю стали звернення бізнесу щодо перешкод в роботі від органів місцевого самоврядування – 5 звернень, третьому - складнощі у відносинах з органами ДПС, ми розглянули три таких звернення. Хочу відзначити, що в усіх після звернень ТСК керівники правоохоронних органів, - а це і Офіс Генерального прокурора, і Національна поліція, дуже оперативно реагували, фахово та швидко допомагали вирішувати проблемні питання бізнесу. Також такий підхід стосується і нового керівництва Державної податкової служби, завдяки позиції якого буквально нещодавно була вирішена проблемна ситуація інвестора щодо виконання судового рішення ДПС, яка до звернення на адресу ТСК не вирішувалась понад 7 років», - розповіла Галина Янченко.

Як зазначив під час пресконференції директор з корпоративних зав’язків Mars Україна Руслан Скиба, компанія має успішний досвід звернення на адресу ТСК з питань захисту прав інвесторів.

«Ще у 2013 році наша компанія сплатила певну частину податків авансом згідно з чинним на той момент законодавством, в результаті чого виникла переплата по податках. На жаль, визнання цієї переплати в передбачений законодавством спосіб не відбулось. Ми звернулись до суду для захисту своїх прав. Цього року ми отримали рішення Верховного суду України, яке остаточно зобов’язало податкові органи визнати переплату минулих років і відобразити її в картці платника податку. Проте з боку податкових органів виникли певні технічні складнощі з виконанням рішення суду. Саме тому ми звернулися до ТСК з питань захисту прав інвесторів, яка швидко розглянула звернення та організувала зустріч всіх зацікавлених сторін з метою пришвидшення виконання рішення суду. В тому числі завдяки ефективній роботі членів ТСК цю проблему було вирішено і податкові органи відобразили необхідну суму в картці платника податків нашої компанії. Хочу висловити вдячність всім членам ТСК з питань захисту прав інвесторів за підтримку та дієву допомогу у вирішенні цього важливого для нашого бізнесу питання. Безумовно це стане позитивним сигналом для всіх інших інвесторів, які здійснюють свою діяльність в нашій країні!», - сказав Руслан Скиба.

Нагадаємо, 5 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів». Метою створення Спецкомісії є підготовка та надання на розгляд Верховної Ради законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності. До складу ТСК входять 13 народних депутатів. Очолює ТСК народний депутат Галина Янченко.