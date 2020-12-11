ICU починає розміщення нового фонду облігацій на 500 мільйонів

Група ICU починає розміщення нового закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду облігацій «Інвестиційний капітал – Фонд облігацій II» з розміром емісії 500 млн грн. Його інвесторами можуть бути фізичні та юридичні особи.

Стратегія фонду передбачає отримання стабільного доходу шляхом інвестування в інструменти з фіксованою дохідністю: державні, муніципальні та корпоративні облігації українських емітентів, а також депозити.

Фонд націлений на захист коштів вкладників від інфляції, а мінімально запланованою прибутковістю фонду є показник Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб, розрахований на 12 місяців (UIRD). Стратегія також передбачає можливість інвестування у валютні інструменти для підвищення прибутковості під час зростання девальваційних очікувань.

«Зниження ставок за депозитами змушує інвесторів шукати нові інвестиційні рішення. ICU пропонує широкий спектр фінансових продуктів. Фонд облігацій з консервативною стратегією інвестування є найбільш оптимальним рішенням з точки зору співвідношення дохідності та ризику для будь-якого інвестора», – повідомив керуючий локальними активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко. Він підкреслив, що такий підхід добре зарекомендував себе в умовах кризи.

Новий фонд «Інвестиційний капітал – Фонд облігацій II» буде продовжувати втілювати стратегію інвестицій в інструменти з фіксованою дохідністю, яку ICU успішно використовує вже 15 років.

З 2006 по 2011 року під управлінням компанії знаходився облігаційний фонд ЗНПІФ «Інвестиційний Капітал – II», вартість чистих активів на одну акцію якого за цей період збільшилася в 3,9 раза, а середньорічна дохідність склала 27%.

У 2011 році почав свою роботу ЗНПІФ «Інвестиційний капітал – Фонд облігацій», який наразі є найбільшим публічним фондом в Україні з активами понад 250 млн грн. З початку діяльності вартість інвестиційного сертифіката фонду виросла в 10 разів, а середньорічна дохідність досягла 30.26%. Це найкращий показник серед облігаційних інвестиційних фондів в Україні. Термін діяльності фонду завершиться у квітні 2021 року.

Як повідомлялося, група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами й приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.

Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США.

Засновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Фото: ICU