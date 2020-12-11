ICU починає розміщення нового фонду облігацій на 500 мільйонів

ICU починає розміщення нового фонду облігацій на 500 мільйонів

Укрінформ

Група ICU починає розміщення нового закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду облігацій «Інвестиційний капітал – Фонд облігацій II» з розміром емісії 500 млн грн. Його інвесторами можуть бути фізичні та юридичні особи.

Стратегія фонду передбачає отримання стабільного доходу шляхом інвестування в інструменти з фіксованою дохідністю: державні, муніципальні та корпоративні облігації українських емітентів, а також депозити.

Фонд націлений на захист коштів вкладників від інфляції, а мінімально запланованою прибутковістю фонду є показник Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб, розрахований на 12 місяців (UIRD). Стратегія також передбачає можливість інвестування у валютні інструменти для підвищення прибутковості під час зростання девальваційних очікувань.

«Зниження ставок за депозитами змушує інвесторів шукати нові інвестиційні рішення. ICU пропонує широкий спектр фінансових продуктів. Фонд облігацій з консервативною стратегією інвестування є найбільш оптимальним рішенням з точки зору співвідношення дохідності та ризику для будь-якого інвестора», – повідомив керуючий локальними активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко. Він підкреслив, що такий підхід добре зарекомендував себе в умовах кризи.

Новий фонд «Інвестиційний капітал – Фонд облігацій II» буде продовжувати втілювати стратегію інвестицій в інструменти з фіксованою дохідністю, яку ICU успішно використовує вже 15 років.

З 2006 по 2011 року під управлінням компанії знаходився облігаційний фонд ЗНПІФ «Інвестиційний Капітал – II», вартість чистих активів на одну акцію якого за цей період збільшилася в 3,9 раза, а середньорічна дохідність склала 27%.

У 2011 році почав свою роботу ЗНПІФ «Інвестиційний капітал – Фонд облігацій», який наразі є найбільшим публічним фондом в Україні з активами понад 250 млн грн. З початку діяльності вартість інвестиційного сертифіката фонду виросла в 10 разів, а середньорічна дохідність досягла 30.26%. Це найкращий показник серед облігаційних інвестиційних фондів в Україні. Термін діяльності фонду завершиться у квітні 2021 року.

Як повідомлялося, група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами й приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.

Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США.

Засновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Фото: ICU

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