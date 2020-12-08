На Вінниччині реалізували потужний інвестпроєкт з будівництва заводу з переробки кукурудзи

В області завершено реалізацію нового масштабного інвестиційного агропроєкту вартістю 14 мільйонів доларів. Роботи виконані у рекордні терміни, незважаючи на карантинні обмеження.

4 грудня на відкритті заводу з глибокої переробки кукурудзи, збудованого у селищі Демківське Тростянецької громади Гайсинського району, побував голова обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

Вітаючи колектив із з успішною реалізацією проєкту, Сергій Борзов підкреслив: «Я пишаюся тим, що на території Вінницької області, яка була, є і, я сподіваюсь, буде інвестиційно привабливою, відкриваються підприємства зі стовідсотковим іноземним капіталом. На мою думку, Вінниччина залишиться потужним аграрним регіоном, який завжди у списку лідерів на всеукраїнському рівні. Обласна державна адміністрація та її профільні департаменти завжди підтримували втілення таких важливих проєктів. І я сподіваюсь, що це не останній проєкт компанії «Дакса Бунге Україна» в області», - зауважив голова ОДА.

Власником нового заводу є компанія «Дакса Бунге Україна». Це підприємство з 100% іноземними інвестиціями, засновниками якого є лідер з переробки кукурудзи у Європі - Дакса Груп (Іспанія) та один з найбільших світових трейдерів – американська компанія Бунге.

Директор ТОВ «Дакса Бунге Україна» Андрій Запісоцький, презентуючи проєкт, відповів на три важливих питання:

- Чи можливо під час світової пандемії COVID-19 збудувати сучасний завод, що відповідає світовим стандартам виробництва харчової продукції менше, ніж за рік?

- Чи можливо в умовах карантинних обмежень у ЄС привезти понад 30 вантажівок з обладнанням з Італії та Іспанії і контролювати його монтаж через десятки відео-камер під’єднаних до мережи інтернет?

- Чи можливо привабити найкращих фахівців з різних куточків нашої країни – Києва, Житомира, Харкова та Донецької області на постійний переїзд та роботу у селище Демківське на Вінниччині?

«Все це можливо і реально – у нас!- акцентував Андрій Запісоцький.

Важливо, що практично всю сировину для роботи підприємство закуповує у сільгоспвиробників Вінницької області: «Коли ми будували цей завод, то визначили для себе, що працюватимемо з аграріями Вінниччини і всю сировину закуповуємо тут,- запевнив директор ТОВ «Дакса Бунге Україна».

Під час презентації, голові ОДА і журналістам продемонстрували роботу сучасного обладнання італійського виробництва для переробки кукурудзи твердих сортів на борошно та крупу загальною потужністю 300 тон кукурудзи на день (100 тис тон на рік). Сергій Борзов оглянув також зразки продукції, яку випускатиме підприємство.

Варто зазначити, що 80% готової продукції планується реалізовувати на експорт.

Cьогодні на підприємстві проводяться пуско-налагоджувальні роботи, під час яких відпрацьовуються рецепти та специфікації продуктів під кожного конкретного споживача. Основні клієнти заводу - це великі міжнародні корпорації: виробники пива та харчових продуктів (сухі сніданки, снеки, випічка та кондитерські вироби).

Уже випущена та підготовлена до експорту перша партія продукції, яка відповідає найвищим світовим стандартам з якості та харчової безпеки, що підтверджено результатами лабораторних випробовувань ДП «Вінницястандартмерологія».

Дакса Бунге Україна успішно співпрацює з усіма зацікавленими сторонами - місцевими аграріями, переробними підприємствами, органами самоврядування та мультинаціональними компаніями.

На підприємстві заплановано створити 50 нових робочих місць.

«Насправді, я щиро радий, що у Вінниччину повірили інвестори. Це наш шанс вчитись і створювати своє. Сучасне і якісне»,- щиро поділився враженнями від побаченого Сергій Борзов.

Акціонери підприємства: 60% - група компаній Дакса (Dacsa Maicerias Espanolas, S.A.) – провідний Європейський переробник кукурудзи та рису, який переробляє близько 800 тис тон продукції на 6 заводах; центральний офіс – Валенсія, Іспанія;

40% - група компаній Бунге (Bunge, ltd.) - один із провідних переробників та експортерів сільськогосподарської продукції в світі, центральний офіс – Вайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) США. В Україні – один із найбільших експортерів соняшникової олії та зернових.