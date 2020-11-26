Вінницький завод «Грін Кул» готується виробляти морозилки для зберігання вакцини від COVID-19

Вінницький завод «Грін Кул» готовий налагодити виробництво морозильних камер для зберігання антиковідних вакцин.

Про це з посиланням на директора компанії Валентина Коваленка повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

На вінницькому заводі «Грін Кул» можуть виготовляти спеціальні морозильні камери із наднизькою температурою для зберігання вакцини від COVID-19, адже один із світових виробників повідомив, що його препарат повинен зберігатись при температурі щонайменше мінус 70 С0. Сьогодні міський голова Сергій Моргунов побував на заводі «Грін Кул» та спілкувався з колективом щодо налагодження виробництва цього обладнання.

Увесь світ очікує на вакцини, які захищатимуть від коронавірусу. Україна також розраховує їх отримати в першому півріччі 2021 року. Їх обіцяють розподілити по регіонах. Для цього потрібно забезпечити відповідні умови для транспортування і зберігання препарату. Уже відомо, що одна з антиковідних вакцин вимагає суперхолоду – щонайменше -70 С0 (від Pfizer-BioNTech), інша може зберігатись від 2 градусів до -20 (Moderna).

Вінницький завод «Грін Кул», який спеціалізується на виробництві холодильного обладнання, має необхідні потужності і можливості, щоб випускати установки з дотриманням ультранизьких температур.

Директор цього підприємства Валентин Коваленко розповів про особливості обладнання для зберігання вакцини. «Морозильне обладнання розраховане на глибоку заморозку – мінус 70-80 градусів за Цельсієм. Воно потребує додаткових елементів не тільки для зберігання вакцини, а й контролю за її зберіганням. Відповідно, це обладнання вищого класу якості, і саме тому вже зараз наше підприємство сертифікує це медичне обладнання. Я думаю, що до кінця року ми отримаємо такий сертифікат і вже повним ходом приступимо до розробки такої лінійки низькотемпературних скринь саме для зберігання вакцин», - розповів Валентин Коваленко.

Також він зазначив, що сертифікуватимуть це обладнання як для потреб України, так і на експорт. «Географія наших клієнтів по холодильному і морозильному обладнанню для комерційної лінійки – це вся земна куля: Україна, Європа, Америка, Азія і Африка. Щодо медичної лінійки, то ми маємо цілі виготовляти також на весь світ. Я більш ніж впевнений, що до кінця весни ми вже перейдемо до серійного виробництва такого обладнання», – каже Валентин Коваленко.

Керівник заводу додав, що у зв'язку з тим, що підприємство вироблятиме новий сегмент обладнання, буде розширено штат робітників. «На сьогодні на заводі працює 500 людей. Саме зараз у нас іде ще одна хвиля розширення – ми плануємо до кінця року набрати ще працівників саме для підтримки медичної лінійки», – каже Валентин Коваленко.

Також компанія продовжує працювати в напрямку налагодження випуску вітчизняних апаратів штучної вентиляції легень. На сьогодні протопип апарату – вітчизняний аналог ШВЛ розроблено. Триває процес сертифікації виробничого процесу та самого медичного виробу. Але це досить складна і тривала процедура, зазначають на підприємстві. Важливо, що перші українські апарати ШВЛ у перспективі будуть вироблятися саме у Вінниці.

«На сьогодні ми вже отримали перший зразок і готуємо його до сертифікації. Найближчим часом буде запущено його тестування – доклінічні, а потім клінічні дослідження. Це близько 3-4 місяців. Після сертифікації перейдемо до серійного виробництва. Першу партію апаратів ШВЛ у кількості 500-1000 штук плануємо виготовити ближче до літа», – каже Валентин Коваленко.

Міський голова Сергій Моргунов розповів про важливість підтримки бізнесу в умовах карантину. «Як на місцевому, так і на державному рівні повинна бути підтримка малого і середнього бізнесу і наших виробників. Кілька місяців тому ми прийняли програму «Вінничани важливі», у якій є низка компенсаторів для малого і середнього бізнесу з точки зору пільгової сплати податків, за оренду майна, за оренду земельних ділянок тощо. У формуванні бюджету на 2021 року будемо шукати можливості для продовження цієї програми, в тому числі і для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують підтримки. Також наголошуємо на тому, що місцеве самоврядування веде перемовини з Урядом щодо встановлення загальнонаціональних компенсаторів для малого і середнього бізнесу», – зазначив Сергій Моргунов.