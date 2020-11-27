Різдвяний піст. Інфографіка
28 листопада у християн східного обряду розпочинається Різдвяний піст. Цей піст встановлений, щоб люди до дня Різдва Христового змінилися духовно. Сприяє в цьому молитва, покаяння, утримання від пристрастей, справи милосердя. Наприклад, допомога хворим, самотнім, нужденним людям та сиротам.
Укрінформ знайомить вас з основними правилами посту.
Згідно з церковним уставом, в усі дні посту з раціону виключаються м’ясні, молочні продукти та яйця.
По понеділках, середах та п’ятницях дозволено споживати рослинну їжу без олії.
У вівторок та четвер дозволено споживати рослинну їжу з олією.
По суботах, неділях та на великі свята до 2 січня дозволяється також вживати рибу та морепродукти.
На Різдвяний піст припадають важливі церковні свята - Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), святкування на честь святителя і чудотворця Миколая (19 грудня).
Після 2 січня піст посилюється та рибні продукти не вживаються. Напередодні Різдва відзначається Святвечір, або Надвечір'я 6-го січня, що є днем найсуворішого посту. У цей день не можна їсти до закінчення вечірнього богослужіння або за народною традицією до появи на небі «першої зірки» на пам’ять про Вифлеємську зірку.
Піст може бути послаблений для хворих; для людей похилого віку; людям, які важко фізично працюють; подорожуючим. Для цього необхідно звернутися за благословенням до священника.
Посту можуть не дотримуватись: вагітні жінки, маленькі діти.
Протягом посту можна вживати такі продукти та страви:
- картоплю та вироби з неї;
- пісний борщ, різного роду супи, каші; пісні млинці та вареники;
- свіжі, консервовані та квашені овочі (помідори, огірки, капусту, тощо);
- фрукти, ягоди;
- бобові;
- гриби;
- сухофрукти, горіхи, мед тощо.
Цікаві факти про Різдвяний піст:
- Інша його назва – Филипів піст (Пилипів, Пилипівка). Пов’язано це з тим, що 27 листопада, за день до початку посту, святкується пам’ять одного з дванадцяти апостолів Христа – апостола Филипа. У цей день по церквах відбуваються заговини на піст.
- Перші згадки про цей піст у творах святого Амвросія Медіоланського, Філастрія, блаженного Августина, датовані ІV століттям.
- Спочатку він тривав всього лиш сім днів (у деяких християн – більше), але в 1166 році Константинопольський патріарх Лука Хрисоверг встановив дотримуватися Різдвяного посту сорок днів.