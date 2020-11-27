Різдвяний піст. Інфографіка

28 листопада у християн східного обряду розпочинається Різдвяний піст. Цей піст встановлений, щоб люди до дня Різдва Христового змінилися духовно. Сприяє в цьому молитва, покаяння, утримання від пристрастей, справи милосердя. Наприклад, допомога хворим, самотнім, нужденним людям та сиротам.

Укрінформ знайомить вас з основними правилами посту.

Різдвяний піст триває сорок днів з 28 листопада до 6 січня і закінчується святкуванням 7 січня Різдва Христового.

Згідно з церковним уставом, в усі дні посту з раціону виключаються м’ясні, молочні продукти та яйця.

По понеділках, середах та п’ятницях дозволено споживати рослинну їжу без олії.

У вівторок та четвер дозволено споживати рослинну їжу з олією.

По суботах, неділях та на великі свята до 2 січня дозволяється також вживати рибу та морепродукти.

На Різдвяний піст припадають важливі церковні свята - Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), святкування на честь святителя і чудотворця Миколая (19 грудня).

Після 2 січня піст посилюється та рибні продукти не вживаються. Напередодні Різдва відзначається Святвечір, або Надвечір'я 6-го січня, що є днем найсуворішого посту. У цей день не можна їсти до закінчення вечірнього богослужіння або за народною традицією до появи на небі «першої зірки» на пам’ять про Вифлеємську зірку.

Піст може бути послаблений для хворих; для людей похилого віку; людям, які важко фізично працюють; подорожуючим. Для цього необхідно звернутися за благословенням до священника.

Посту можуть не дотримуватись: вагітні жінки, маленькі діти.

Протягом посту можна вживати такі продукти та страви:

картоплю та вироби з неї;

пісний борщ, різного роду супи, каші; пісні млинці та вареники;

свіжі, консервовані та квашені овочі (помідори, огірки, капусту, тощо);

фрукти, ягоди;

бобові;

гриби;

сухофрукти, горіхи, мед тощо.

Цікаві факти про Різдвяний піст: