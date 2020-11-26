Зміни до Правил дорожнього руху. Інфографіка
В Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху для водіїв і пасажирів, пішоходів та велосипедистів, введені Постановою КМУ від 11 листопада 2020 р. № 1105.
Укрінформ вирішив нагадати що саме змінюється в ПДР.
Основні зміни згідно з новими ПДР
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водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння в населеному пункті й за його межами повинні бути пристебнуті. У зв'язку із цим таксисти зобов'язані забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні
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не пристібатися в населеному пункті дозволяється тільки водіям та пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів
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забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, крім випадку закріплення заднього номерного знака на додатковому обладнанні, що призначене для тимчасового перевезення багажу або вантажу, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чисті і достатньо освітлені
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велосипедистам дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів
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пішоходи обов'язково повинні використовувати світловідбивні елементи в темний час доби й в умовах недостатньої видимості
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мотоцикли з боковим причепом належать до категорії А, а не B1
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усі транспортні засоби (за винятком автобусів), які використовуються для навчання (а не лише автомобілі) повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв
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небезпечні вантажі тепер позначаються замість "Інформаційної таблиці небезпечного вантажу" знаком "Табличка оранжевого кольору". Також оновлено табличку до дорожнього знака з небезпечним вантажем
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дорожній знак 1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям" виглядатиме по-новому