Зміни до Правил дорожнього руху. Інфографіка

В Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху для водіїв і пасажирів, пішоходів та велосипедистів, введені Постановою КМУ від 11 листопада 2020 р. № 1105.

Укрінформ вирішив нагадати що саме змінюється в ПДР.

Основні зміни згідно з новими ПДР