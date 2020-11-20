Суспільне і НМР підписали Меморандум про співпрацю

Голова Незалежної медійної ради Антоніна Черевко та Голова Правління Суспільного мовника Зураб Аласанія підписали Меморандум про співпрацю, про це повідомляє НМР.

В умовах, коли на Суспільне мовлення здійснюється постійний тиск через те, що мовник задає високі стандарти журналістики, висвітлює важливі для суспільства теми, не толерує джинсу, налагоджує громадський діалог для зміцнення суспільної довіри, Незалежна медійна рада бере на себе зобов’язання надавати експертну підтримку щодо програм, які виходять на каналах Суспільного мовлення та його цифровій платформі, а також вживати всіх можливих заходів для захисту незалежності Суспільного мовлення від політичного, фінансового та інших форм тиску.

Текст Меморандуму про співпрацю за посиланням https://cutt.ly/khePK08