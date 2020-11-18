10 фактів про туш для вій, які назавжди змінять ваше ставлення до цього продукту

Туш для вій здається дуже звичним та знайомим косметичним продуктом, який живе в кожній жіночій косметичці. Проте є деякі факти, які можуть вас здивувати та змусити подивитися цей продукт під іншим кутом.

Склад туші залежить від її основної функції

Особливості складу туші для вій зазвичай залежать від її функції. Для прикладу, туш для подовження вій здебільшого у своєму складі має спеціальні волокна, які під час нанесення продукту прилипають до вій та візуально їх подовжують.

Туш для об'єму набагато густіша та має у своєму складі мікрогранули воску, парафін та силікон, які лягають товстим шаром та додають віям об'єму.

На сторінці https://www.watsons.ua/ru/krasota/glaza-i-brovi/tush/c/H8001 можна навіть знайти туш з бджолиним воском у складі.

Основна складова туші - сажа

Туш для очей зазвичай складається з води, сажі, мила, подрібненого пігменту, консервантів, вітамінів та мінералів й жирів. Краще обирати туш з максимально натуральним складом.

Раніше туш виготовлялася вдома

Перша туш для масового виробництва була виготовлена Юджином Ріммелем - засновником компанії Maybelline. Називалася вона Maybelline Cake Mascara, а до складу входив вазелін та звичайне чорне вугілля.

А уже в 30-х роках ХХ століття з'явилась водостійка туш. Формулу вигадала Елена Рубінштейн. Вона додала до складу скипидар.

Існує понад 100 видів щіточок для нанесення туші

Все не так просто, як здається на перший погляд. Щіточки для туші бувають найрізноманітнішими. Вони можуть відрізнятися за величиною, формою та навіть довжиною ворсинок. Не слід забувати й про матеріал, з якого їх виготовляють. Він може бути як натуральний, так і синтетичний.

Щіточки допомагає моделювати форму вій

Найбільшу частину роботи з моделювання вій виконує саме щіточка. Ви помічали, що туші для подовження часто мають кісточку у формі дуги з короткими ворсинками?

Для коротких вій краще обирати кісточки з короткими ворсинками, котрі складені у вигляді спіралі. Вони будуть добре профарбовувати вії та підкручувати їх.

Якщо основна ціль розділити вії - обирайте туш з силіконовою кісточкою та короткими щетинками.

Розкрити погляд та підкрутити вії допоможе кісточка у формі дуги, а впоратися з м'якими та густими віями зможе лише щіточка з густим ворсом.

Водостійка туш майже не містить води у складі

Вважається, чим менше води у складі, тим краще туш буде триматись на віях під дією вологи. Зазвичай, цей продукт складається з жирів, різних видів воску, полімерів, барвників та летючих розчинників.

Ціна залежить не лише від складу

На формування ціни туші впливає чималий ряд факторів. Сюди входить і склад, і гарне, якісне упакування, а також всі маркетингові витрати. Яскраві світлини, відомі моделі та гарна реклама, яка спонукає вас купити цей продукт також входять до ціни цього невеличкого тюбика.

Термін придатності туші

Запакована туш може прожити 3-4 роки. Після того, як ви вперше відкриєте цей продукт, максимальний термін його придатності скорочується до 6 місяців. Для того, аби туш не засохла раніше, не водіть кісточкою вверх-вниз. Діставайте її повільними обертами в одному напрямку.

Чим розбавити туш?

Якщо вона засохла, можна додати декілька крапель води, гіпоалергенної олії або розбавити її свіжою тушшю.

Водостійку туш не слід використовувати регулярно

Якщо використовувати водостійку туш щодня, вона може викликати алергію, або навіть запалення. Користуватися нею потрібно з розумом.