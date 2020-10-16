Роль Hotline.finance в діджиталізації в Україні

Діджиталізація — цифрова трансформація економіки та суспільства. В Україні перехід від аналогових технологій до інноваційних цифрових почався не так давно, але вже кілька років тому українці стали все частіше використовувати цифрові пристрої. Спочатку діджиталізація розглядалася як рушійна сила для бізнесу: для оптимізації бізнес-процесів і поліпшення взаємодії з клієнтами. І дійсно, українці оцінили трансформацію, відзначаючи переваги використання цифрових технологій:

економія часу;

новий рівень обслуговування;

заохочення за придбання продуктів онлайн у вигляді знижок і бонусів;

оптимізація та покращення комунікацій.

Агентство Isobar Ukraine провело дослідження, як глобальна діджиталізація вплинула на життя українців. За результатами смартфон — пристрій №1 для українських інтернет-користувачів для оформлення покупок, оплати комунальних послуг та штрафів, розваг. Торкнулася діджиталізація і страхових продуктів: страхові компанії все частіше пропонують купувати свої продукти онлайн. Але велика частина онлайн-продажів — все ж заслуга агрегаторів і маркетплейсів.

В Європі сайти-агрегатори — одне з основних джерел продажів діджитал продуктів. Користувачів приваблює можливість порівняти продукти різних компаній, проаналізувати плюси та мінуси і зробити оптимальний вибір на одному майданчику. Оцінили співпрацю з маркетплейсами й самі страхові компанії: по суті вони не докладають особливих зусиль для просування свого продукту, а займаються своєю ключовою діяльністю — розробляють нові продукти і модернізують старі.

В Україні каталізатором зростання популярності страхових продуктів онлайн став Hotline.finance. Понад 200 тисяч українців вже скористалися ресурсами hotline і минаючи поїздки до відділень страхових компаній, спілкування з агентами і черги до кас, придбали страхові поліси.

Автоцивілка — передовий продукт діджиталізації в розрізі страхового ринку

ОСЦПВ — обов'язковий вид страхування, а значить кожен водій як мінімум один раз на рік стикається з необхідністю придбати поліс. У 2018 році стало можливим укладати договори страхування онлайн, а у 2019 році поліси на паперовому та електронному носії отримали однаковий статус. Масштаби продажів електронних полісів постійно зростають: щомісячний приріст сягає 5-10%. Уже у 2020 році третину полісів ОСЦПВ купують онлайн. Решта водіїв все ще вважають за краще купувати автоцивілку в звичному паперовому вигляді. Перешкодою до діджиталізації служить інфраструктура і менталітет: серед шанувальників класичних варіантів чимало людей, яких складно віднести до активних і просунутих користувачів цифрової техніки.

Більше вибору — для прихильників діджиталізації

Придбати автоцивілку зараз не проблема. На заправці, в автомагазині, в мобільному банкінгу вони продаються як супутні товари. Єдиний мінус такого придбання — відсутність дійсно гідного вибору. Та й професійну консультацію отримати навряд чи вийде. Водій купує страховку без можливості порівняння з невеликого списку доступних. Найчастіше це оптимальний набір опцій. Співпрацюючи зі страховими компаніями, такі точки продажу зацікавлені в комісійній винагороді, але з мінімумом віддачі. Відповідно ні заправки, ні магазини не зацікавлені в широкому асортименті і необхідності консультувати споживача.

Е-поліс і онлайн-покупка — не одне й те саме?

Страхові компанії зайняті розробкою нових продуктів, а їх впровадження в маси покладають на агентську мережу. Функція агента полягає в залученні клієнта, наданні якісної консультації, наданні допомоги у виборі певного продукту. На завершення оформлення договору страхування проводиться у відділеннях компаній, тобто офлайн, і тільки 30% — онлайн.

У яких сферах страхування ще вдало пройшла діджиталізація

З введенням безвізового режиму стрімко збільшилася кількість людей, які виїжджають за кордон. Одна з умов такої подорожі — наявність медичної страховки. Оскільки велика частина мандрівників займається організацією поїздки самостійно, оформлення полісів також лягає на їхні плечі. Після Е-ОСЦПВ друге місце займають онлайн-продажі медичних страховок. У 2019 кількість придбаних полісів збільшилась у два рази. І велику роль в цьому зростанні відіграла нативна реклама, яку поширювали мобільні оператори, яким доступна інформація про місцеперебування користувачів.

Про трафік для онлайн-продажів

Понад 70% запитів в пошукових системах проходять через мобільний трафік — це дані Google Україна. Більш того, у 2020 році все більше запитів з приставкою онлайн по відношенню до всіх видів страхування. У країнах ЄС основне джерело продажів страхових продуктів — фінансові маркетплейси. В Україні провідним продавцем діджитал продуктів став Хотлайн.Фінанс.

Українські страхові компанії готові пропонувати універсальні продукти, придбати які можна як офлайн, так і онлайн. Українці все більше користуються мобільними додатками, оцінивши простоту і зручність такого придбання. Що стосується сполучної ланки між ними, то маркетплейси на 100% виконують свої функції, доводячи до конверсії зацікавленого користувача.