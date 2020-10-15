Музичний марафон «Живи» до Всеукраїнського дня боротьби з раком грудей

До Всеукраїнського дня боротьби з раком грудей (20 жовтня 2020 року) у Києві проведуть 8-годинний музичний та інформаційний онлайн-марафон «Живи». Жінки-музикантки виконають твори класичної та сучасної музики на підтримку жінок у діагнозі.

Марафон транслюватиметься на платформі https://livemarathon.onco-net.com.ua з 12:00 до 20:00

У проєкті візьмуть участь близько 20 виконавиць з України, США, Грузії та Німеччини. Серед хедлайнерок американська піаністка українського походження Надія Шпаченко, електронна музикантка Наталі Берідзе з Грузії, українські скрипальки Мирослава Которович та Богдана Півненко і багато інших. У інформаційних паузах до стріму також долучаться пацієнтки, лікарі, активісти та соціологи, щоб обговорити проблеми, з якими найчастіше стикаються жінки в діагнозі. По звершенню марафону в рожевий колір підсвітять три найбільші оперні споруди в Україні - у Києві, Львові та Одесі.

Проєкт також передбачає:

1. Соціологічне опитування Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» жінок, котрі хворіють або перехворіли на РМЗ щодо найбільших проблем, які виникають під час діагностики і лікування раку молочної залози. Результати будуть представлені 20 жовтня та обговорені під час марафону.

2. Прес-конференція за результатами соціологічного опитування за участі пацієнток, медиків, представників МОЗ, НСЗУ.

Чому цей проект важливий?

Рак молочної залози є найпоширенішою жіночою онкопатологією. Щороку в Україні цей діагноз чують близько 15 тисяч жінок, кожна десята з них помирає протягом першого року. За останніми даними Національного канцерреєстру п»ятирічна виживаність жінок з РМЗ в Україні становить трохи вище 60%, в країнах Європи- понад 85. Ситуація ускладнюється пандемією - менше доступу до діагностики і більше ризиків при лікуванні.

Ініційовано ВГО «Разом проти раку» у партнерстві з ГО Inspiration Family та та Онкоспільнотою onco-net.com.ua

За підтримки: Міністерства соціальної політики України, НСЗУ, Національного інституту раку.

LINE UP

Мирослава Которович - скрипалька / Україна

Богдана Півненко - скрипалька / Україна

Natalie TBA Beridze - електронна музикантка / Грузія

Надія Шпаченко - піаністка / США

Корсун Анна - композиторка / Німечччина/Україна

Юля Ваш - клавесинистка / Німечччина/Україна

Abi Tsai - віолончелістка / США

Монет - поп-співачка / США

Грушковська (Мерцанова) Леоніла - струнний квартет / Україна

Тетяна Мазур (B&B project) - бандуристка / Україна

Кузій-Андрущак Марта - піаніністка / Польща/Україна

Наплекова Анастасія - піаністка / США/Україна

Анжеліна Швачка - оперна співачка / Україна

Наталі Берідзе

Переклад з англійської: “Я приєднуюсь до 8-годинного музичного марафону до Всеукраїнського дня обізнаності про рак молочної залози, перш за все тому, що я жінка і підтримую жінок у всьому, чого вони хочуть досягти чи за що боротися! Рак молочної залози, яким би страшним і хворобливим він не був, - це не кінець, часто новий початок, охоплений великою любов’ю та підтримкою друзів, сім’ї та інших жінок у всьому світі. Я вірю, що емпатія має чудодійну силу. Так само як музика для мене! Я бажаю всім мужності, віри та всіх сил у світі на шляху до зцілення.

З любов’ю, Наталі”

Корсун Анна

“Не найдется таких слов, способных сполна выразить поддержку женщинам, которым пришлось бороться с этим недругом. Любые слова, такие как "будьте сильными" кажутся неуместными, потому что Вы и так невероятно сильны. Если моя музыка как-то со своей стороны поможет привлечь внимание к этой проблеме - я буду счастлива. Будьте здоровы!”

Мирослава Которович

"Якщо дозволите, я би хотіла через музику, через мою скрипку емоційно підтримати кожного, хто прямо зараз бореться один на один з раком молочної залози, кожного, хто з любов'ю і надією допомагає своїй близькій людині в цій боротьбі, мовою серця проявити вдячність кожному небайдужому лікарю, який не шкодує власних сил, щоб його лікування дало зцілення.”

Лариса Лопата, голова ВГО «Разом проти раку»»

«Цей проект для всіх. Бо навколо кожного з нас є жінки, яким потрібна підтримка, порада чи конкретна допомога. Тільки цього року на рак грудей захворіло або ще почують свій діагноз 15 тисяч жінок - у ковідний час їм особливо складно. І цим проектом ми хочемо про це нагадати. Ну і, звісно, подарувати кілька годин чудової довершеної музики».