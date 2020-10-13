День захисника: хто боронить Україну. Інфографіка

14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, який офіційно встановлений 14 жовтня 2014 року Указом Президента "з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості".

В лютому 2014 року, розпочалася російсько-українська війна. Російська Федерація, порушуючи норми та принципи міжнародного права, двосторонні та багатосторонні угоди, анексувала Автономну Республіку Крим і Севастополь, окупувала окремі райони Донецької та Луганської областей.

До Дня захисника України, Укрінформ вирішив пригадати захисників, які на початку російсько-української війни стали на захист України.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів

Російська агресія проти України стала каталізатором значних змін у секторі безпеки та оборони України. З 2014 року кількість особового складу ЗСУ зросла і станом на серпень 2020 року чисельність ЗСУ складає 246 689 осіб, з них чисельність військовослужбовців – 194 276 чол, чисельність військових, які беруть участь в ООС – 40 104 чол.

До складу Збройних Сил України входять:

Сухопутні війська

Повітряні сили

Військово-Морські Сили

Десантно-штурмові війська

Сили спеціальних операцій

В Україні на обліку в органах соціального захисту населення перебувають 460 079 учасників бойових дій. Станом на 1 вересня 2020 року до Мінветеранів надали інформацію про 398 941 особу, що отримала статус учасника бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Зокрема, у 2019 році було надано інформацію про 23 138 осіб, з початку 2020 року - про 20 826 осіб.

Крім того, відповідно до пункту 21 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» статус учасника бойових дій надано 333 добровольцям.

ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬЙОНИ

На початку воєнних дій на сході нашої держави тисячі звичайних українських громадян, кинувши власні справи – навчання, роботу, бізнес, родини, зі зброєю в руках першими протистояли озброєний до зубів російській армії.

Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити, адже на першому етапі війни Україна зіткнулася з тим, що далеко не всі професійні військові були готові захищати свою державу. Добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати професійну заміну добробатам.

Загалом у війні на сході нашої країни брали участь 37 добровольчих батальйонів. Переважна більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур.

ВОЛОНТЕРИ

Революція Гідності, а потім і війна на Сході дали поштовх розвитку волонтерства в нашій країні, яке з поодиноких спорадичних випадків виросло в потужний громадянський рух. Саме волонтери добровольцями йшли на фронт, волонтери збирали по світу гроші й везли на передову все, що лише могли, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи тепловізорами, приймали біженців, здавали кров пораненим, знаходили потрібні ліки, плели маскувальні сітки й готували борщові набори.

В перший рік війни загальна кількість волонтерів, які постійно займалися допомогою армії складала понад 14 тис. осіб, а кількість людей, які допомагали армії через волонтерів або адресно напряму була понад 1,5 млн. осіб.

Крім того, на той час в Україні налічувалось понад 2,5 тис. організацій, які професійно обрали своєю діяльністю допомогу ЗСУ.

КАПЕЛАНИ

У Збройних силах України за штатом введено близько 130 посад військових священиків (капеланів), із них укомплектовано – понад 90.

У Збройних силах України наявні військові священники від п’яти церков, а саме:

Православна церква України – 59,

Українська греко-католицька церква – 20,

Українська євангельська церква – 6,

Церква “Скинія” – 4,

Українська православна церква (Московський патріархат) – 1.

За даними Православної церкви України:

– 68 священиків ПЦУ зараз є штатними капеланами у Збройних силах України;

– близько 300 священнослужителів ПЦУ працюють із військовими ЗСУ як капелани (поза штатом, на громадських засадах, на нерегулярній основі – “Н”);

– загалом близько 600 священників ПЦУ/УПЦ КП, починаючи з 2014 року, виконували капеланську місію в Українському війську.

За даними Української греко-католицької церкви:

– 32 священнослужителі УГКЦ зараз є штатними капеланами у Збройних силах України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України;

– 50 священнослужителів УГКЦ працюють із військовими різних силових структур України як позаштатні капелани;

– загалом 150 священнослужителів УГКЦ із 2014 року виконували капеланську місію в Українському війську.

Статус учасника бойових дій отримали 25 військових священників (капеланів).

Станом на 1 вересня 2020 року статус учасника бойових дій з початку російської збройної агресії отримали 398 941 військовослужбовців та працівників ЗС України – учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Статус учасника бойових дій надано 333 добровольцям.

ВІЙСЬКОВІ МЕДИКИ

Станом на жовтень 2018 року безпосередню участь у наданні медичної допомоги в зоні бойових дій та на передньому краї оборони взяли майже 4 тисячі військових медиків.

65 медпрацівників загинули, виконуючи обов’язки на війні (дані на грудень 2019)

За 6 років війни загинуло близько 4 тисячі 100 українських військовослужбовців, а поранення отримали від 9,5 до 10,5 тис. українських військовослужбовців.

В Україні станом на грудень 2019 року вже є близько 400 тисяч ветеранів, які пройшли війну.