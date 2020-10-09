Найбільш потрібні сервіси додатку “ДІЯ”. Інфографіка

Бренд і концепцію додатку “ДІЯ” було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

Додаток "ДІЯ" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку. "ДІЯ" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн режимі.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про найбільш потрібні людям сервіси додатку “ДІЯ”.

Цифрові документи

У додатку доступні цифрові документи, а саме:

ID-картка

закордонний біометричний паспорт

водійське посвідчення

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

автоцивілка

студентський квиток

З 5 вересня стали доступні:

свідоцтво про народження дитини

актуальне місце реєстрації в цифровому паспорті (зараз ця послуга працює лише в Харкові, а за декілька днів буде й у Києві)

довідка внутрішньо переміщеної особи

індивідуальний податковий номер платника ПДВ

Електронний підпис

З 29 травня 2020 року близько 100 тисяч користувачів, які мають чинні кваліфіковані сертифікати електронного підпису від "АЦСК органів юстиції України", безперервно та без додаткових витрат будуть обслуговуватися в ДП Дія.

Електронний підпис дозволяє проходити ідентифікацію та отримувати різноманітні послуги онлайн, оскільки особисті ключі та кваліфіковані сертифікати відкритих ключів сумісні з понад 100 інформаційними системами.

Оформлення допомоги з безробіття на порталі

Можливість оформити допомогу із безробіття онлайн з’явилася на порталі державних послуг Дія 24 квітня.

Для оформлення допомоги із безробіття на порталі Дія не потрібно відвідувати установу Державної служби зайнятості. Щоб скористатись послугою, необхідно авторизуватись у кабінеті користувача на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації BankID чи MobileID. Процес подання заяви зводиться до кількох кліків на порталі, а процедура розгляду заяви та надання рішення є абсолютно прозорою та виключає прямий контакт із чиновником.

Довідка про відсутність судимості

Щоб отримати довідку потрібно зайти на Головний сервісний центр МВС і авторизуватись за допомогою електронного підпису або Bank ID. Заповнити онлайн-форму для отримання довідки. Подання заяви займе 10 хв і вартість її безкоштовна.

Під час замовлення довідки потрібно зберегти її номер, бо за ним ви можете самостійно перевіряти статус готовності.

У полі «Спосіб отримання довідки» вибрати у якому вигляді ви хочете отримати довідку:

електронний варіант (довідку надішлють на електронну адресу) чи паперовий варіант (довідку можна забрати в будь-якому сервісному центрі МВС).

Протягом 30 днів буде сформовано довідку, яку ви можете використати за потреби.

Допомогу при народженні дитини

В додатку Дія можна оформити соціальну допомогу при народженні дитини. Допомогу оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк.

Подання заяви займає 10 хвилин, вартість безкоштовна.

Звертатись потрібно протягом 12 місяців з народження дитини. Якщо не встигнете звернутися — отримати допомогу буде неможливо.

єМалятко

В цьому сервісі можна зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження дитини, а також замовити близько 8 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини.

З 5 жовтня 2020 року послугу е-Малятко повністю переведено в онлайн.

Муніципальна няня

Тут ви можете оформити щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років. Подання заяви займе 10 хвилин, строк отримання послуги до 10 робочих днів після надання всіх документів, вартість безкоштовно.

Довідка з Реєстру застрахованих осіб

Тут ви можете отримати довідку про: доходи пенсіонера, доходи пенсіонера для призначення субсидій, застраховану особу ОК-5, ОК-7.

Подання звернення займе 3 хвилин, вартість безкоштовно.

Відкриття ФОП

Тут ви можете зареєструвати фізичну особу підприємцем, обрати загальну чи спрощену систему оподаткування та подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ).

Реєстрація займає 2 робочі дні. Одна доба знадобиться, щоб зареєструвати заяву в ЄДР, і ще одна — для реєстрації вас платником податків.

Подання заяви займає 10 хвилин, вартість безкоштовно.

З 5 жовтня 2020 року в додатку «ДІЯ» з’явилися нові послуги:

оновлена реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю протягом 30 хвилин

сплата штрафу за порушення правил дорожнього руху або боргів за виконавчими провадженнями

реєстрація місця проживання дитини до 14 років (поки що це доступно у Києві та Харкові)

можна розпочати будівництво або ввести об'єкт в експлуатацію онлайн

можливість поширити техпаспорт на авто на тих, хто користується машиною

можливість шерингу цифрового документа через додаток "Дія". Наразі скористатися цією послугою можна у відділеннях Укрпошти, "Нової Пошти", Приватбанку та у Монобанку.

Цифрова освіта

21 січня 2020 року запрацювала в тестовому режимі Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта». Офіційний запуск онлайн-платформи відбувся 30 січня.

Кожен українець відтепер має безкоштовний доступ до цифрової освіти. Для навчання цифровій грамотності обраний інноваційний формат — освітні серіали.

Наразі національна онлайн-платформа із цифрової грамотності налічує близько 30 серіалів і їхня кількість буде постійно збільшується.

Гід з державних послуг

Гід з державних послуг — це інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Він розпочав роботу 27 серпня і містить повну та достовірну інформацію щодо 1 000 послуг — про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів.

Інформацію про послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед найпопулярніших категорій — соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність бізнесу та громадських формувань, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки.

Гід є офіційним джерелом про державні послуги в Україні. Якщо орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування при наданні певної послуги вимагатиме довідку, яку не згадано на Гіді, посилання на Гід є аргументом для громадян — не надавати відповідні документи.

Гід продовжує поповнюватися послугами та життєвими ситуаціями.