ТОП-10 найвищих будівель світу. Інфографіка

У Києві зведено 1199 будівель заввишки понад 35 метрів (12 поверхів), і це більше, ніж у будь-якому іншому місті на Європейському континенті.

У світовому рейтингу українська столиця знаходиться на 8-му місці після Нью-Йорка (6097), Торонто (2393), Дубая (1574), Токіо (1319), Гонконга (1293), Шанхая (1234) та Чикаго (1233).

Укрінформ вирішив пригадати ТОП-10 найвищих будівель світу.

Бурдж-Халіфа, Дубай, ОАЕ

Найвища будівля у світі — це хмарочос "Бурдж-Халіфа" в Дубаї висотою 828 метра, який за формою нагадує сталагміт. Хмарочос має дві назви: Бурдж Дубай і Бурж Халіфа. Будівля була відкрита у січні 2010 року. Загальна вартість споруди - близько 1,5 млрд. доларів.

Бурдж-Халіфа - ключовий елемент нового ділового центру в Дубаї: всередині комплексу розміщені готель, квартири, офіси і торгові центри. Будівля має три окремих входи: вхід в готель, вхід в апартаменти і вхід в офісні приміщення.

Токійське небесне дерево, Токіо, Японія

Вежа Токійське небесне дерево (Tokyo Sky Tree) є другою за висотою спорудою у світі. Її висота разом з антеною становить 634 м. Така висота конструкції була обрана невипадково. Цифри "шість", "три" і "чотири" по-японськи вимовляються як "Мусасі" – так у давнину називали територію нинішнього Токіо, де і розташована вежа. Блакитно-білий її відтінок також є традиційним в японській культурі.

Вежу відкрили у 2012 році. Загалом для будівництва цього дива техніки знадобилося чотири роки, $ 800 млн, а також праця 580 тис. осіб.

Tokyo Sky Tree використовується для передачі цифрового телесигналу, обслуговування мобільного телефонного зв'язку та навігаційних систем. У ній також розташований торгово-розважальний комплекс. Крім того, на висоті 350 м знаходиться оглядовий майданчик.

Зовнішній вигляд Небесного дерева являє собою витвір мистецтва сейсмостійкості. Архітектурні прийоми, використані під час будівництва, дозволяють звести до мінімуму вплив можливих підземних поштовхів. Завдяки спеціально розробленим поглиначам коливань Небесне дерево здатне поглинути близько 50% енергії потужного землетрусу. Перетин вежі, трикутний в основі, поступово трансформується в циліндричний, що допомагає конструкції витримати найсильніші пориви вітру.

Крім того, Sky Tree устатковане екологічно чистими системами охолодження та опалення. Для цього побудовані підземні резервуари з водою з тепловими насосами і холодильним обладнанням.

Шанхайська вежа, Шанхай, Китай

Шанхайська вежа (Shanghai Tower) - найбільш екологічна, найдорожча і одна з найвищих будівель на Землі висотою 632 м. Її відкрили 2015 році, а бюджет будівництва склав $2,5 млрд.

Шанхайська вежа побудована в районі Пудун - міжнародний діловий центр в самому серці 24-мільйонного Шанхая, одного з найбільш густонаселених місць на Землі.

Творці вежі називають своє творіння повноцінним містом, оскільки хмарочос забезпечений всім необхідним для автономного існування: самостійно генерує енергію, володіє власним транспортним вузлом і повноцінною розгалуженою інфраструктурою.

Найвища точка Шанхайської вежі, відкрита до відвідування, розташована на висоті 561,3 м. Щоб до неї дістатися, компанія Mitsubishi розробила спеціальний ліфт, який розганяється до 64 км/год і є найшвидшим з існуючих на планеті.

Абрадж аль-Бейт, Мекка, Саудівська Аравія

Абрадж аль-Бейт - це найбільша споруда в світі за масою, а також - найвища споруда в Саудівській Аравії. Вежа має висоту 601 метр і складається з таких будівель: Годинникова Королівська Вежа, Агар, Замзам, Кібла, Марва, Сафа.

Хмарочос був відкритий у 2012 році.

Вежі Абрадж аль-Бейт є найпомітнішими будівлями в Мецці завдяки своєму місцю розташування. Вони знаходяться навпроти входу в мечеть аль-Харам, у дворі якої знаходиться Кааба, головна святиня ісламу.

Вежі Абрадж аль-Бейт мають чотириповерховий торговий пасаж і гараж для паркування автомобілів, розрахований на більш ніж 800 автомобілів. У житлових вежах розташовані квартири для постійних жителів міста, а два вертолітні майданчики і конференц-центр обслуговують бізнес -туристів.

На верхівці найвищої Королівської вежі встановлений величезний годинник діаметром 43 метри, розташований на висоті більше 400 метрів над землею. Чотири його циферблата встановлені по чотирьох сторонах світу. Годинник-велетень видно з будь-якого місця міста, він є найбільш висотним годинником у світі .

Міжнародний фінансовий центр Пінань, Гуандун, Китай

Міжнародний фінансовий центр Пінань – 116-поверховий хмарочос у місті Шеньчжень, провінція Гуандун, КНР. Відповідно до початкового плану будівля мала перевершити за висотою Шанхайську вежу, проте в березні 2015 року шпиль з проєкту вилучили, у результаті остаточну висоту хмарочосу знизили з 660 до 600 метрів. Архітектурний комплекс також включає і нижчу вежу заввишки 307 метрів.

Розташований в самому центрі центрального ділового району, оглядовий майданчик пропонує 360-градусний краєвид на місто.

Будівля була відкрита у 2017 році.

Lotte World Premium Tower, Сеул, Південна Корея

Lotte World Tower найвища будівля в Південній Кореї, яка має висоту 555 метри.

Його будівництво було розпочато в 2011 і завершилось в березні 2016 року, а відкрили його для громадськості 11 квітня 2017 року.

Будівля була відкрита у 2017 році. Загальна вартість інфестицій 3.4 млрд. доларів.

Хмарочос збудований у вигляді конуса і складається з шести підземних поверхів і 123 поверхів над землею. Всередині хмарочоса розташовані офісний центр Prime Office, розкішний житловий комплекс Signiel Residence, 7-зірковий готель Hotel Signiel Seoul і 500-метровий оглядовий майданчик.

Всесвітній торговий центр або Вежа Свободи, Нью-Йорк, США

Всесвітній торговий центр або Вежа Свободи - центральна будівля в новому комплексі Всесвітнього торгового центру висотою 541 м. Цей будинок став найвищим у Нью-Йорку, в США, а також і в усій Західній півкулі.

Будівля розташована в північно-західному куті ділянки площею 65 000 квадратних метрів, на якому раніше знаходився зруйнований 11 вересня 2001 попередній комплекс будівель Всесвітнього торгового центру, зокрема і відомі вежі-близнюки.

Роботи з будівництва будівлі розпочалися 27 квітня 2006 року, а завершилися 10 травня 2013 установкою металевого 124 -метрового шпиля вагою в 758 тонн.

Міжнародний фінансовий центр (CTF Finance Centre), Гуанчжоу, Китай

Фінансовий центр " Гуанчжоу Чоу Тай Фук" або “Східна вежа" - це будівля висотою 530 метрів. Будівля знаходиться у місті Гуанчжоу , провінція Гуандун. Її будівництво було завершено в жовтні 2016 року.

“Східна вежа” - це найвища завершена будівля в Гуанчжоу, яка має 111 надземних та п’ять підземних поверхів, а також торговий центр, офіси, апартаменти та готель .

Фінансовий центр CTG в Гуанчжоу належить компанії Chow Tai Fook Enterprises і містить найшвидший у світі ліфт, який може розвивати швидкість до 21 м/с.

Тайбей 101, Пекін, Китай

Тайбей 101 — це хмарочос висотою 509,2 м, разом зі шпилем. Будівлю відкрили у 2004 році, а вартість будівництва хмарочоса становила 1,7 млрд. доларів.

На нижніх поверхах знаходяться торгові центри, а на верхніх розташовані офіси. Будівлю зі скла, сталі та алюмінію підтримують 380 бетонних опор, кожна з яких заходить в землю на 80 м. Небезпека обвалення при урагані або землетрусі знижує величезний 660-тонна куля-маятник, поміщена між 87 і 91 поверхами. За словами інженерів, вежа зможе витримати сильні коливання упродовж 2500 років.

Шанхайський всесвітній фінансовий центр, Шанхай, Китай

Шанхайський всесвітній фінансовий центр має висоту 492 м. І у 2008 році він став найкращим хмарочосом світу. Його відкрили у 2008 році.

Будівля пройшла всі перевірки на сейсмостійкість і може витримати землетрус до семи балів.