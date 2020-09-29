Тревел шоу Discover Destination UA: 20 побачень з Україною. Перші випуски другого сезону англомовного тревел шоу побачили світ!

Тревел шоу Discover Destination UA (укр.: Відкрий напрямок ЮА) – це промоція України як туристичної, культурної та бізнесової локації. Основна ідея проєкту – показати Україну іноземцям очима самих іноземців, і таким чином сприяти туристичній цікавості до нашої країни.

Зйомки другого сезону шоу розпочались у липні, творчою групою були вибрані найцікавіші локації у Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та іншій областях.

Ведучими шоу у другому сезоні стали британці Хізер Нельсон та Роб Джонс. Крок за кроком вони відкривали для себе мальовничу Україну, її культуру, ремесла, кухню, а тепер так само, step by step, покажуть невідому Україну своїй аудиторії, розкриваючи її красу та неповторність. Глядачі побачать не лише великі і відомі українські міста, але й невеличкі містечка, села, які цікаві своєю історією, краєвидами, самобутністю. Батурин і Качанівка, Олешківські піски і Рожеве озеро, інші не менш яскраві містечка і місця стали захоплюючими локаціями для зйомок 2 сезону Тревел шоу Discover Destination UA.

Перша відеомандрівка розпочинається з історичного «Парку Київська Русь», який є унікальним відтворенням древнього Києва V-XIII століть і де тепер проходить чимало цікавих історичних активностей. На момент зйомки українці відзначали яскраве і містичне свято Івана Купала, тож ведучі мали можливість поринути в епоху Київської Русі, відчути всі таємниці того часу...

Наступні відеомандрівки будуть виходити щотижня. Всього буде 20 епізодів, в яких ви побачите найкрасивіші місця України. Окрім природи, у випусках показана архітектура, кухня, традиції, культура та спадщина України. Та найцікавіша частина – люди, адже в кожному випуску свій, унікальний, герой.

Стежити за новими випусками можна на сторінці у Фейсбук, також їх можна буде переглянути на каналі Ютуб. Наразі йдуть перемовини про трансляцію шоу на українських телеканалах, адже на відміну від першого сезону Тревел шоу Discover Destination UA, випуски якого були лише англійською мовою, всі відео другого сезону дублюватимуться українською мовою. «Тож українці також мають унікальну можливість поглянути на свою країну крізь призму її сприйняття іноземними ведучими», - зазначає автор і продюсер проєкту Богдан Тріль.

Про проєкт:

У 2019 році ідею щодо необхідності промотування України у світі, і, відповідно, проєкт Тревел шоу Discover Destination UA було підтримано Українським культурним фондом. Команда проєкту має на меті показати Україну іноземцям очима самих іноземців, внаслідок чого не лише збільшити туристичний потік до України, а й загалом розповісти про Україну світові.

2019 року командою організаторів було створено 20 англомовних випусків про Україну, які з великим успіхом та цікавістю сприйняла іноземна аудиторія. Завдяки спільній промоції з Міністерством закордонних справ, цей контент використали посольства України в різних державах, аби розповісти нашу країну в рамках кампанії #ExploreUkraineNow.

У другому сезоні шоу відзнято ще 20 випусків, цього разу всі вони будуть продубльовані українською мовою. Discover Destination UA показує Україну як прекрасну, гостинну дестинацію, з розкішною природою, стійкими культурними традиціями, цікавим народним побутом і багатовіковою історією.

Детально ознайомитись з проєктом можна за посиланнями:

Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/DestinationUA