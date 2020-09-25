На місці катастрофи літака ЗСУ — брифінг

На місці авіакатастрофи літака ЗСУ на Харківщині провело брифінг керівництво ЗСУ.

Трансляцію вів голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який перебував на місці трагедії, передає Укрінформ.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба ЗС України.