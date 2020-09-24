Вінницька облрада затвердила керівників комунальних установ

Вінницька облрада у четвер затвердила керівників комунальних підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Про це повідомляє Вінницька обласна рада, передає Укрінформ.

«Під час засідання 45 чергової сесії обласної Ради депутати підтримали низку проєктів рішень щодо трудових відносин. Зокрема, депутати підтримали проєкт рішення «Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області», згідно з яким на посаду начальника комунального підприємства «Бершадське районне бюро технічної інвентаризації» призначено Олену Лаппу, на посаду начальника комунального підприємства «Гайсинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» – Людмилу Янковську та на посаду начальника комунального підприємства «Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» – Андрія Мельника. З усіма трьома керівниками укладено контракт терміном на 5 років», - йдеться у повідмоленні.

Згідно з повідомленням, підтримали депутати й проєкт рішення «Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів – об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області». Цим рішенням передбачено призначення на посаду директора комунального закладу «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг» Сергія Гончарука, на посаду директора Вінницького обласного Будинку культури учителя – Ірину Федорчук, на посаду директора комунального закладу «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно-координаційних видів спорту» – Наталію Голяк та на посаду директора Вінницького обласного центру культури «Щедрик» – Наталія Сентемон.

Також призначили низку керівників у закладах охорони здоров’я. Зокрема, на посаду начальника комунальної установи «Вінницький обласний центр технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я» призначено Аллу Бриль; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради» – Світлану Голодюк; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» ­– Валерія Бабійчука; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. Д. К. Заболотного Вінницької обласної Ради» – Аллу Добинду; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради» – Сергія Мельника; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради» – Людмилу Бровінську; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільский обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради» – Олександра Кушніра; на посаду керівника комунального закладу «База спеціального медичного постачання» ­– Андрія Терещука; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради» – Олега Бабія; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради» – Ігоря Матковського; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради» – Михайла Греська; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради» – Олега Павлюка; на посаду начальника комунальної установи «Інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики Вінницької області» – Василя Железняка; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради» – Максима Трет’якова; на посаду комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» – Анатолія Пірникозу; на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради» – Пилипа Прудиуса; на посаду головного лікаря комунального підприємства «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» – Павла Слободянюка.

Із зазначеними керівниками закладів охорони здоров’я контракт буде укладено терміном на три роки.

Прийняли депутати також проєкт рішення «Про керівника Гайсинського медичного коледжу» згідно з яким на посаду директора Гайсинського медичного коледжу призначено – Анатолія Саблука.

Згідно з прийнятим рішенням «Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних підприємств – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у сфері охорони здоров’я» у зв’язку із закінченням терміну дії контракту з посади директора комунального некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» звільнено Вадима Вічковського, з посади директора комунального некомерційного підприємства «Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради» – Володимира Купчика; з посади директора комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради» – Софію Кучерук; з посади директора комунального некомерційного підприємства «Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради» – Володимира Малащука.