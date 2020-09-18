Комп'ютерне крісло: як правильно підібрати для тривалої роботи

Життя сучасної людини відрізняється малою рухливістю. Діти проводять багато часу за комп'ютером, виконуючи домашні завдання і займаючись з викладачами в дистанційному режимі, дорослі працюють віддалено або в офісах. І ті, і інші схильні до захворювань опорно-рухового апарату. Величезний вплив на розвиток останніх надає неправильний вибір меблів, а зокрема крісла. Ось тут можна підібрати кращі варіанти.

Чому важливо вибирати якісне ергономічне крісло

При тривалому перебуванні в сидячому положенні виявляються колосальні навантаження на плечі, спину, хребет, таз. М'язи затікають, погіршується кровообіг. Це призводить до:

-порушення постави;

-болів;

-неправильного обміну речовин;

-атрофії тканин;

-запальних процесів;

-набряків і т. д.

У комфортному кріслі з анатомічною спинкою, підлокітниками, регульованими підставою людина відчуває себе менш скутим, може періодично розслаблятися. В такому випадку спостерігаються менші навантаження, що знижує можливість розвитку хронічних патологій.

На що звертати увагу при покупці

Інтернет магазин «Стіл і Стілець» пропонує величезний вибір меблів. Купити тут можна крісла комп'ютерні для дітей і дорослих. Головний критерій - конструкція. Бажано віддавати перевагу моделі з променевим підставою на коліщатках. Воно може бути пластиковим або металевим. Перший варіант легше і дешевше, другий - дорожче, масивніше, міцніше. Потрібно дивитися на максимально допустимі навантаження, що визначаються вагою користувача.

Форма і ергономіка спинки грає важливу роль. Якщо передбачається проведення за столом 2-4 годин в день, можна купити крісло з невисокою або середньої її висотою. Для повноцінного робочого дня потрібно модель, спинка якої досягає рівня плечей і більше. Підголівник не обов'язковий. Але при тривалому сидінні він допоможе розслабити м'язи шиї, знизить ризик розвитку головного болю.

Підлокітники повинні бути присутніми в тому випадку, якщо робота за комп'ютером передбачає поєднання з заповненням паперів або постійне використання мишки. Розташувавши на них руки, реально зменшити навантаження на плечову зону.

Потовщення в області спинки - дуже корисне доповнення, присутнє на багатьох моделях. Його завдання полягає в підтримці поперечної зони. Ще одна функція цієї частини - нормалізація кровообігу в нижній частині тулуба.

Кожна людина має своє зростання. Тому виробники не можуть випускати безліч типорозмірів. Ця проблема вирішується механізмом регулювання висоти. Завдяки йому легко уникнути необхідності сутулиться або тягнутися до робочої поверхні. Тут важливо звернути увагу на якість виконання. Поломок не уникнути, якщо воно недостатньо.

Другорядне значення мають матеріали виготовлення оббивки. Але все ж варто підбирати варіант зі зносостійкими тканинами, що пропускають повітря, легко очищаються від забруднень. Чи не вдалим рішенням стане крісло з дешевого замінника шкіри. Він скрипить, призводить до потіння.