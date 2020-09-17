У Києві дівчата вчилися відпрацьовувати базові навички самооборони

13 вересня на локації PM Fight Academy за підтримки PM Foundation Ukraine відбулося тренування з жіночого самозахисту для дітей із соціально незахищених сімей. Дівчата вчилися відпрацьовувати базові навички самооборони.

«Захищати себе — фізично та психологічно — потрібно вміти кожному, особливо — дівчаткам. Тому я з радістю підтримала проведення дитячого тренування з жіночого самозахисту — це й командна робота, і нові навички, які допоможуть упоратися зі складними ситуаціями в майбутньому. Тренування пройшло в рамках програми «Спортивний наставник» Parimatch Foundation. Наша команда завжди рада допомогти дітям із соціально незахищених родин, навчити їх чомусь новому та дати можливість поспілкуватися з дорослими, з яких можна брати приклад», — президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Від проявів насильства ніхто не застрахований, і потрібно не тільки говорити про це, а й діяти. В першу чергу — вчитися захищати себе, долати внутрішні страхи та комплекси. Адже ефективний захист складається не тільки з техніки та фізичної стійкості, але й з внутрішньої впевненості.

«Самооборона вчить дівчат, в першу чергу, бути готовими психологічно та не злякатися застосувати отримані знання. Кожен повинен уміти захистити життя, честь і здоров'я, свої та своїх близьких», — розповів Ігор Корчуков, тренер у PM Fight Academy з жіночого самозахисту.

Тренери PM Fight Academy розповіли, як краще поводитися, та показали кілька прийомів із самозахисту. Підбір базових прийомів самозахисту для дітей дозволить дитині не тільки врятуватися від нападів дорослої людини, але також і постояти за себе в тому разі, коли її регулярно ображають однолітки.

Партнери підготували приємні подарунки, які дуже порадували дітей.