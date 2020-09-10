Поповнення карт Райффайзен Банк Аваль в терміналах EasyPay - без комісії

EasyPay, найбільша мережа платіжних терміналів України та Райффайзен Банк Аваль запускають послугу моментального поповнення карт банка в терміналах EasyPay без комісії.

З серпня 2020 усі власники платіжних карт банку можуть поповнювати свій картковий рахунок в будь-якому з 14 тис. терміналів мережі EasyPay без додаткових витрат. Комісія складає 0% Сервіс поповнення доступний 24/7 для усіх типів карт банку.

3 кроки аби поповнити картку Райффайзен Банк Аваль у терміналі EasyPay без комісії:

Виберіть сервіс «Райффайзен Банк Аваль» на на головному екрані терміналу EasyPay або у рубриці «Фінансові послуги»

Введіть номер картки

Внесіть готівку – гроші будуть доступні на картці вже за декілька секунд.

Знайдіть найближчий з 14 тис. терміналів EasyPay на мапі: https://terminals.easypay.ua/

«Завдяки партнерству між EasyPay та Райффайзен Банка Аваль, кількість місць, де можна швидко, зручно та без комісії поповнити картку банка, збільшилось у 10 разів. Наші термінали розташовані максимально зручно – сервіс EasyPay працює майже в кожному населеному пункті України. Віднині власники карток Райффайзен Банка Аваль не залежать від графіку роботи відділень банку, бо термінали працюють 24/7. Прогнозую, що послуга моментального поповнення банківських карток буде дуже популярною серед наших користувачів. Наша мета – розширення мережі терміналів, підключення нових партнерів та збільшення кількості сервісів, аби користувач міг вирішити усі свої фінансові задачі в єдиній екосистемі EasyPay», - коментує Антон Авраменко, керівник департаменту PAY fintech-компанії EasyPay.