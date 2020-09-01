У Вінниці відкрили нову школу в мікрорайоні Поділля

У Вінниці у День знань відкрили нову школу в мікрорайоні Поділля.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради , передає Укрінформ.

«Сьогодні, першого вересня, свої двері для 1339 учнів відкрила новозбудована гімназія №24, що на Поділлі. Вперше за нові парти сіли 311 першокласників. Привітати школярів, батьків та колектив школи приїхали міський голова Сергій Моргунов та Прем’єр-міністр України 2016-2019 років Володимир Гройсман», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, будівництво цієї школи – наймасштабніший проєкт в освіті міста за останні роки. Зведення будівлі закладу розпочалось в грудні 2015 року. Спочатку вона будувалась за кошти інвестора та міського бюджету. А коли Уряд очолив Володимир Гройсман – місто отримало фінансову підтримку держави. Сьогодні це найсучасніший заклад середньої освіти у місті.

Міський голова Сергій Моргунов привітав усіх із початком навчального року – цьогоріч до вінницьких шкіл пішло 42 тисячі учнів, з яких майже 5 000 – першокласники.

«Цей рік для нас особливий, ми відкриваємо сучасну, інноваційну гімназію. До речі, останній раз школа у Вінниці була відкрита 14 років тому в Пирогово. П’ять років тому, коли наша команда приймала рішення про будівництво цієї школи, розуміючи, що є велика потреба у цьому закладі на Поділлі, - ми прогнозували, що зможемо реалізувати цей проект за 7-8 років. Але завдяки підтримці інвестора, Уряду і персонально Володимира Гройсмана, який впровадив фінансову децентралізацію, а також завдяки підтримці голів обласної державної адміністрації різних періодів нам вдалося реалізувати цей проєкт за п’ять років», – зазначив Сергій Моргунов.

Прем’єр-міністр України 2016-2019 років Володимир Гройсман відзначив, що відкриття нового закладу - це знакова подія для всього міста.

«П’ять років минули дуже швидко, і ця школа сьогодні є символом того, що Вінниця розвивається. Я пам’ятаю, коли ми тоді спілкувалися з Сергієм Анатолійовичем і він сказав: ти знаєш, буду будувати школу. Був 2015 рік. Страшенна ситуація в Україні і в економіці, і у фінансах. Але він прийняв рішення її будувати. А ми тоді якраз запровадили децентралізацію і дали можливості залишати більшу частину коштів на місцях. Я мріяв про цю реформу, коли був міським головою. Тепер головне, щоб цей інструмент ефективно використовувався для будівництва таких шкіл, щоб їх по всій країні і по нашій області з’являлось все більше і більше», - розповів Володимир Гройсман.

Міський голова Сергій Моргунов подякував будівельникам за якісну й плідну роботу. А також вручив генеральному директору концерну «Поділля» Тимофію Гіренко відзнаку міського голови «За заслуги перед містом».

«Ми старалися зробити це приміщення красивим та сучасним. Хотілося, щоб школа вас надихала на хороші знання», - звернувся до учнів та колективу гімназії Тимофій Гіренко.

Школа запроектована на три поверхи, є відокремлена зона для дітей з 1-го по 3-й клас. Вони мають свою рекреаційну зону, окремі санвузли, свою сходову клітку та окремий вхід в школу.

На першому поверсі - їдальня на 250 посадочних місць. Також на 1-му поверсі розміщенні 2-спортивних зали, кожен з яких має по 2 роздягальні з душовими. На другому поверсі - бібліотека, читальний зал на 30 учнів, книгосховище. Також на 2-му поверсі над їдальнею запроектований актовий зал на 356 місць та допоміжними приміщеннями. Також на цьому поверсі розташована вчительська, приймальна та кабінет директора. На третьому поверсі розташовані учнівські класи.Школа повністю пристосована для навчання дітей з особливими потребами. Має сучасне спортивне ядро.

Загальна вартість будівництва гімназії №24 - 169,7 млн грн. З них - 73,1 млн грн кошти міського бюджету; 61,8 млн грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку; 9,9 млн грн - субвенція соціально-економічного розвитку; 24,9 млн грн – кошти інвестора (ТОВ «БМУ-3»).