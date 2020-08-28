Потрібен новий диван? Pufetto представляє розкладні новинки!

Диван з вбудованим місцем для сну — практичне і популярне рішення. Pufetto розширює асортимент і представляє 5 нових моделей зі зручними механізмами трансформації.

Нові прямі дивани

Прямі дивани займають небагато місця, утворюючи при цьому просторі спальні місця. Pufetto розробив кілька нових моделей, придатних для розміщення в маленьких, середніх і великих кімнатах. У розділі https://www.pufetto.com.ua/divany-raskladnye/ представлені всі новинки:

Gracia;

Alonzo;

Adriano;

Mattone;

Leonardo.

Gracia і Mattone — компактні прямі дивани, створені спеціально для невеликих апартаментів. Вони оснащені механізмом трансформації «Дельфін» — легким у використанні, зручним і таким, що створює найбільші спальні місця. Ці меблі випускаються в трьох розмірах: шириною 1,4 і 1,6 м (для двох) і 1,8 м (для трьох).

Alonzo і Adriano — просторі тримісні моделі шириною 2,23 м. У них вбудований розкладний механізм «Пантограф», що створює зручні повноцінні місця для сну. Особливість механізму в тому, що він дбайливо ставиться до підлогового покриття. Частина, яка висувається з дивана, не пошкоджує його.

Диван Leonardo також поставляється з «пантографом». Він схожий на затишну хмару — велика кількість виступаючих м'яких елементів робить диван затишним і безпечним. Ширина виробу — 2,5 м, це найбільша новинка.

Нові кутові дивани

Кутові дивани зручно зонують приміщення, дозволяють ефективно використовувати кутовий простір і гармонійно доповнюють інтер'єр. У них більше посадочних місць, а поверхня для сну більше, ніж у прямих. Щоб зробити ці бонуси доступними, Pufetto випускає кутові модифікації нових диванів:

Alonzo;

Adriano;

Leonardo.

Alonzo і Adriano з додатковим боковим блоком займають 2,38 м в ширину. Їх спальне місце збільшується з 1,53х1,97 м (у прямих моделей) до 1,53 до 2,14 м.

Leonardo в кутовий модифікації займає 3,5 м в ширину. Його спальне місце збільшується з 1,6х1,28 (у прямого дивана) до 1,6х2,98 м. Крім того, є компактний варіант кутовий версії — Leonardo Chaise Mini. Його ширина становить всього 2,5 м, а розмір поверхні для сну — 1,6х1,98 м.

Розташування кутів можна вибирати — воно може бути лівим або правим. Крім того, на кожен диван можна «приміряти» понад 80 відтінків оббивної тканини, щоб дізнатися, як він буде виглядати. Підбирайте бажане поєднання параметрів і замовляйте ідеальний диван для вашого інтер'єру.