Як швидко зробити домашнє прибирання: основні лайфхаки

Як швидко зробити домашнє прибирання: основні лайфхаки

Укрінформ

Якщо ви досі витрачаєте цілі вихідні на прибирання всього будинку і позбавляєте себе часу на відпочинок, ми радимо придивитись до цих порад, які допоможуть заощадити час, гарно відпочити та підтримувати оселю в порядку.

Цікаві ідеї від жінок всього світу

Прибирання та дотримання порядку завжди лягало на плечі жінок. Отже, не дивно, що саме вони винайшли підходи, які можуть:

  • полегшити процес прибирання;

  • зробити його швидким та ефективним;

  • зберегти вам час для відпочинку;

  • позбавити вас від непотрібних речей.

В Японії мешкає Марі Конда, яка є консультантом з прибирання та яка розробила цілу концепцію ставлення до речей. На її думку, необхідно позбутися тих речей, які викликають у вас негативні почуття. Провести аналіз не складно, кожна жінка знає, як з’явилась та чи інша річ у неї вдома, чи гарний був привід або люди, що її подарували. Якщо вас засмучують спогади, то негайно її викидайте. Так ви звільните простір та зменшите площу прибирання.

Сандра Фелтон ‒ американська бізнес-леді ‒ як ніхто цінує час. Одного разу вона загубила свою дисертацію серед безладу у квартирі та уклала з собою договір: виділити певне місце для кожної речі та повертати її туди одразу, як закінчила користування. Слідуючи цьому правилу, все буде знаходитись на своїх місцях і прибирання стане легшим.

Американка Марла Сіллі теж не є прибічницею прибирання протягом вихідних. Тому вона пропонує систему "Флайледі". Кожен день робіть прибирання по 15 хвилин. Та робіть це поступово, починаючи від передпокою і занурюючись вглиб квартири або будинку. Сьогодні протерли пил, завтра використали пилосос. Покроково, але дуже ефективно.

Елісон Ходжсон пережила пожежу та, вистрибуючи з дому, встигла вхопити тільки фотоапарат та ноутбук. Після цієї події жінка зрозуміла, що занадто переоцінювала свої потреби у речах. Відтепер вона купує тільки те, що їй дійсно необхідне, та не перевантажує будинок речами. Це не потребує великих сил на прибирання, адже кількість речей мінімальна.

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