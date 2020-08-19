Очільник Вінниччини ознайомився з проблемами мешканців Крижопільщини

Виїзний прийом голови ОДА Сергія Борзова в Крижопільському районі відбувся у вівторок за участі представників правоохоронних органів – Нацполіції, СБУ та прокуратури області. Місцеві жителі поскаржилися очільнику регіону на жахливий стан приміщення для першокласників школи № 1, піднімали питання ремонту дороги Т0202, виділення земельних ділянок атовцям та майбутнього Крижопільської ОЛІЛ.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

Під час зустрічі з громадою до голови ОДА надійшло колективне звернення від батьків першокласників Крижопільської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з проханням звернути увагу на жахливий стан приміщення, в якому навчаються першокласники – дах протікає, в одному із класів минулого року впала стеля, на щастя, учнів у класі не було. Приміщення знаходиться на території ДНЗ «Ромашка», кошторисна документація на ремонт даху виготовлялася тричі, але ремонт так і не розпочинався. У класних кімнатах вікна повноцінно не функціонують, на зиму їх закривають поліетиленовою плівкою, відтак, порушуючи санітарно-гігієнічні норми. Приміщення не провітрюються та погано освітлюються, в холодну погоду утворюються протяги. Окрім того, прогнила підлога та в деяких місцях утворилися щілини, де можуть травмуватись діти. В приміщенні відсутні належні умови для нормального освітнього процесу. Батьки попросили керівника області особисто пересвідчитися в вищезазначеному та оцінити умови для навчання їхніх дітей.

За підсумками почутого, голова ОДА прийняв рішення особисто виїхати на місце та оглянути приміщення школи, а керівник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар виступив з ініціативою виділити необхідну кількість матеріалу для заміни шкільної підлоги.

Наступне питання стосувалося ремонту дороги загального користування державного значення Т0202. Відповів на нього заступник голови ОДА Олександр Піщик. Так, він зазначив, що сьогодні Службою автомобільних доріг Вінницької області розробляється проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт окремих ділянок та поточний середній ремонт дороги. Цьогоріч заплановано відремонтувати ділянку дороги, протяжністю 7 км. Всі інші роботи вестимуть в наступному році. Першою за пріоритетністю є саме ця дорога – наголосив Олександр Піщик.

Інше питання, яке озвучувалось під час прийому, стосувалося майбутнього Крижопільської ОЛІЛ. Керівник регіону запевнив, що лікарня, яка підписала 12 із 19 можливих пакетів з НСЗУ, обов’язково працюватиме і надалі. За його словами, статус лікарні значення не має. Заклад працюватиме і обслуговуватиме й надалі, окрім мешканців Крижопільського району, ще Піщанський, Тростянецький, та сусідні райони Одеської області.

В ході прийому атовці Крижопільського району скаржилися на занадто повільне оформлення земельних ділянок для учасників АТО/ООС на території колишнього аеродрому. Ще 9 липня 2015 року відбулася сесія, на якій, з-поміж інших, було розглянуто і це питання. Виділено кошти на проведення тендерної процедури та виготовлення детального плану території в районі аеродрому. Зі слів селищного голови, процедура триватиме ще два місяці, однак, зневірені учасники бойових дій та їх сім’ї вже мало на це сподіваються.

Відтак, сім’ї учасників АТО звернулися до голови ОДА з проханням взяти під особистий контроль питання виготовлення документації на земельні ділянки та, по можливості, пришвидшити дану процедуру.

Всі звернення за результатами прийому будуть опрацьовані відділом звернень ОДА, – запевнив Сергій Борзов.