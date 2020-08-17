Дмитро Швець: Змусити молодь вчитися неможливо, а от зацікавити здобувати освіту – основне завдання будь-якого навчального закладу

Харківський національний університет внутрішніх справ – заклад вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України зі сторічною історією підготовки кадрів для правоохоронних органів і національними традиціями виховання справжніх патріотів своєї держави. За цей час виш підготував понад 50 тисяч фахівців, які працюють в усіх куточках України.

Про особливості підготовки фахівців, як заохотити сучасну молодь до навчання, про абітурієнтів з Донбасу, волонтерський рух та особливості навчального процесу під час карантину розповів ректор Харківського національного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, доцент полковник поліції Дмитро Швець.

За словами ректора, сьогодні до складу університету входить шість факультетів і відокремлені структурні підрозділи у містах Суми та Кременчук. Саме у Сумській філії успішно діє Центр первинної професійної підготовки «Академія поліції». Після запуску Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС до складу університету минулого року увійшов новий відокремлений підрозділ – Кременчуцький льотний коледж, на базі якого готують пілотів гелікоптерів та авіоніків, проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації льотний і льотно-технічний склади авіаційних підрозділів МВС України.

«Підготовка пілотів і технічного персоналу для обслуговування повітряних суден – це для нас новий напрям діяльності, новий виклик. Вже сьогодні ми будуємо амбітні плани – прагнемо, щоб випускник коледжу отримував не лише диплом про закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ, а й свідоцтво пілота CPL міжнародного зразка згідно з JAR (за кваліфікацією пілот). Цього року відбувся перший випуск пілотів у системі МВС України. Мені приємно зазначити, що всі пілоти-випускники отримали льотну практику, перше робоче місце та повний пакет соціальних гарантій від держави. Ми чітко розуміємо, підготовка в коледжі має бути на такому рівні, щоб пілоти були готові до виконання будь-яких завдань у найскладніших умовах. Крім того, МВС активно працює над модернізацією парку льотної техніки. І ми вже розробляємо нову освітньо-професійну програму «Оператор безпілотних літальних апаратів». За безпілотниками майбутнє», – зазначив ректор.

На сьогоднішній день у ХНУВС навчається молодь з усієї України. Понад 500 курсантів, студентів та слухачів із Донецької та Луганської областей, і своє майбутнє вони бачать на службі в українського народу.

«Багато абітурієнтів з Донбасу обирають для навчання саме Харків. Наш університет не виняток, уже не перший рік приймаємо на навчання молодь з Донецької та Луганської областей. І абітурієнти, і батьки шукають для вступу виші, де курсант чи студент був би забезпечений житлом та всім необхідним у чужому, великому місті, щоб згодом отримав затребувану професію і мав старт у житті, а, щоб чогось досягти, треба постійно вчитися і багато працювати. У нас усі рівні, з якого б куточка країни не приїхали – мають опановувати нові знання, нести службу, поважати українські традиції, займатися спортом, визначати цілі і наполегливо їх досягати. Привілеїв немає ні для кого. І це дає свої результати. Молодь бачить своє майбутнє лише в Україні. Вона хоче впевнено почуватися в обраній професії, захищати права та свободи громадян, бути гідними людьми своєї держави», – зазначив ректор ХНУВС.

Він розповів, що сучасна освіта – це не лише семінари та лекції. Змусити молодь вчитися неможливо, а от зацікавити здобувати освіту – основне завдання будь-якого навчального закладу.

«Сьогоднішні курсанти і студенти – унікальні. Вони дуже самостійні, зі своєю думкою. Завдяки Інтернету їм доступна будь-яка інформація. Дисципліна й порядок у ЗВО системи МВС мають велике значення, але прислухатися до молоді та їх побажань – необхідно. У нас активно працює курсантсько-студентське самоврядування. Мої двері для них завжди відчинені. У них багато хороших ідей. Нещодавно запропонували посилити мовну підготовку. Разом із кафедрою іноземних мов ми попрацювали над цим питанням і наразі маємо Центр мовної підготовки, в якому доступні для вивчення англійська, німецька, французька та польська мови, де не просто курсанти і студенти сидять над книжками та слухають аудіо матеріали. У першу чергу, – це практика, і вона на користь справі, адже наші вихованці досить часто виступають у ролі перекладачів під час несення служби. Та й узагалі без знання іноземних мов сьогодні важко обійтися. Молодь дуже прогресивна. Вони хочуть вдосконалюватися.

Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки спроєктувала пристрій для покращення навичок практичного водіння. Він імітує ситуацію, коли автомобіль потрапляє в занос на слизькій або мокрій дорозі, і дає водію можливість зрозуміти, як поводитиметься транспортний засіб у такій ситуації, які попереджувальні дії має застосувати водій. Це допомагає йому психологічно підготуватися до можливої екстремальної ситуації та напрацювати необхідний алгоритм дій. Курсанти жартують, що вони навчаються, як в американських фільмах», – зазначає ректор.

«Готуємо кіберполіцейських. Ще на етапі навчання курсанти допомагають підрозділам Національної поліції – на базі університету працює навчально-тренувальний центр протидії кіберзлочинності. Саме завдяки постійному моніторингу кіберпростору вони виявляють протиправний контент, шахраїв у мережі Інтернет, факти жорстокого ставлення до людей і тварин, знаходять зниклих дітей, допомагають блокувати канали продажу наркотиків та постійно готують інформаційні дайджести щодо подій в зоні ООС. Навчання максимально наближене до практики. Після випуску кіберфахівці здатні протидіяти складним злочинам, що були скоєні з використанням високих інформаційних технологій, вони вміють керувати безпілотними повітряними суднами – квадрокоптером «DJI Mavic 2 Enterprise», спеціально розробленим для правоохоронних органів. Україна зараз потребує таких фахівців, і ми їх готуємо», – додає ректор університету.

Лише за останній рік курсанти і викладачі факультету кіберполіції розробили два чат-боти для платформи Телеграм – «СтопНаркотик» та «#ДійПротиНасильства».

«За останніми даними, користувачі чат-боту «СтопНаркотик» заблокували майже 1,5 тисячі наркоадрес. А ще до цього боту приєднуються люди з тимчасово окупованих територій України – Донбасу та Криму. Вони активно надсилають електронні адреси наркокрамниць та беруть участь у їх блокуванні. На сьогодні користувачі чат-боту допомогли заблокувати десять наркокрамниць, що працювали на тимчасово окупованих територіях Донбасу, і три у Криму. Комусь ці цифри можуть здатися незначними, але робота триває. Що стосується боту «#ДійПротиНасильства», то за його допомогою особа, яка потерпає від домашнього насильства, у тому числі під час кризової ситуації, має можливість непомітно від кривдника викликати поліцію та швидку. Це сучасний цифровий інструмент, який може врятувати не одне життя», – говорить ректор.

Дмитро Швець підкреслив, що ХНУВС націлений на те, щоб всі випускники були першокласними фахівцями, яких з нетерпінням чекають у підрозділах системи МВС України. «Ми повністю відмовились від радянської спадщини, коли у курсанта є лише обов’язки. Ми виховуємо майбутніх офіцерів, тому і ставимось до них, як до офіцерів, – з повагою і честю. Вони навчаються у кращих спеціалізованих аудиторіях та лекційних залах, відпрацьовують практичні навички на навчальних полігонах. У нас сучасні гуртожитки з кімнатами на двох осіб та всіма комфортними умовами для проживання. Є багатофункціональні спортивні комплекси європейського рівня. Ми прагнемо до того, щоб диплом нашого університету був своєрідним ключем, щоб, як тільки роботодавець бачив наш диплом, і не важливо, випускник є курсантом, чи студентом, то розумів, – перед ним відмінний спеціаліст із сучасними знаннями, а значить він, найбільш затребуваний і його першого треба взяти на роботу. Дуже важливо, щоб молодь знайшла себе у житті, мала улюблену професію, щоб склалася кар’єра», – наголошує ректор.

Дмитро Швець зазначає, що пандемія та карантин вносять значні корективи в освітній процес, доводиться пристосовуватись.

«Звісно, що пандемія, яка охопила весь світ, позначилась на навчальному процесі, всім довелося частково перейти у віртуальний світ. Ми максимально перенесли навчальний процес онлайн. Сьогодні у нас триває вступна кампанія. Ми дотримуємося всіх карантинних вимог і готуємося до нового навчального року. Наші кібери ще під час першої хвилі карантину почали боротися з фейковими новинами про вірус та шахраями, які обіцяли чудо-засоби від хвороби чи продавали тест-системи. Вся інформація про шахраїв передавалася до Департаменту кіберполіції. Ми активізували волонтерський рух. Що заважає нам, українцям, піклуватися один про одного? Сходити до найближчої крамниці чи аптеки, купити продукти харчування або придбати ліки для літньої людини? Не важко! Турботливе ставлення й просте тепле слово завжди допомагали і допоможуть пережити цей скрутний період, головне – не втратити надії в найцінніше, що є в кожного з нас, – порядність, щирість, людяність і милосердя», – підсумував Дмитро Швець.

Юлія Айдамірова