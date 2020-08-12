Нове вітчизняне кіно, за яким можна вивчати українську історію. Інфографіка

В останні роки вийшло багато українських кінострічок, сценарії яких базуються на історичних подіях. Укрінформ зробив для вас підбірку найбільш цікавих.

«Хайтарма» - перший кримськотатарський повнометражний художній фільм і перша стрічка про депортацію кримських татар.

Режисер фільму і виконавець головної ролі Ахтем Сеітаблаєв.

Фільм створений на основі реальних подій і розповідає про сталінську депортацію кримських татар у травні 1944 року. Ця трагічна сторінка в історії кримськотатарського народу показана через погляд прославленого льотчика, національного героя кримських татар Амет-Хана Султана.

Коли льотчик повернувся у свій будинок під час війни, держава на його очах виселила родину та звинуватила весь його народ у співпраці з нацистами. Через цю історію показали трагедію всіх кримських татар.

Назва "Хайтарма" означає старий кримськотатарський танець. Він приносить силу й символізує єднання з небом та землею. Перекладається "хайтарма" як повернення до початку. Саме сценою танцю і починається фільм.

Роль головного персонажа цього фільму, військового льотчика Амет-Хана Султана, виконав сам Ахтем Сеітаблаєв.

Прем'єра фільму відбулася 17 травня 2013 року.

Стрічка отримала Премію Національної спілки кінематографістів України у номінаціях «Найкращий фільм року» та «Найкращий ігровий фільм». Фільм «Хайтарма» отримав гран-прі на фестивалі «Корона Карпат» у Трускавці, став лауреатом російської премії «Ніка», був визнаний найкращим фільмом, а Сеітаблаєв - найкращим режисером 2014 року на італійському фестивалі «Кімерія» в Термолі.

«Поводир, або Квіти мають очі» - історичний драматичний фільм режисера Олеся Саніна. Сценаристи: Олесь Санін, Олександр Ірванець, Ірен Роздобудько, Пол Волянський.

В основі сюжету - мандри Україною американського хлопчика та українського сліпого музики напередодні та під час Голодомору на початку 1930-х років. Американський інженер разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису (її грає Джамала), на яку накинув оком впливовий співробітник НКВС. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож, сповнена небезпечних пригод. У стрічці також ідеться про масовий розстріл кобзарів після з’їзду, який начебто відбувся в Харкові.

Прем'єра фільму відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі 16 липня 2014 року.

«Століття Якова» - мінісеріал з 4-х серій, екранізація однойменного роману Володимира Лиса.

Сценарист серіалу - Андрій Кокотюха, режисер-постановник - Бата Недич.

Прем'єра відбулася 30 вересня 2016 року.

В основі сюжету – історія України очима волинського селянина-довгожителя Якова Меха. Він народився ще за часів Російської імперії, а старість зустрів у сучасній незалежній Україні. У його долі – війни, полон і втрата близьких та велика любов.

Серіал отримав премію "Телетріумф" у номінації "Телевізійний фільм/міні-серіал (до 4 серій)". Також, статуетки "Телетріумфу" отримали Ігор Іванов у номінації "Оператор телефільму/міні-серіалу (до 4 серій)" та Сергій Бржестовський у номінації "Художник-постановник фільму/серіалу".

«Кіборги. Герої не вмирають» - повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит.

Сюжет стрічки оснований на реальних героїчних подіях і присвячений «кіборгам» – українським військовим, які брали участь в боях за Донецький аеропорт. Розповідається історія бойового двотижневого чергування в аеропорту одного батальйону у вересні 2014 року.

Консультантами для написання сценарію виступили бійці, які захищали донецький аеропорт.

Прем'єра кінокартини "Кіборги" відбулася 7 грудня 2017 року. Фільм став абсолютним українським рекордсменом вітчизняного прокату за весь період незалежності України. За два місяці стрічку подивилися більше 310 тисяч глядачів.

Знімальна група разом із фондом "Повернись живим" започаткували соціальну ініціативу #ЯНебайдужий, завдяки якій 5 грн з кожного купленого квитка йшли на допомогу сім'ям загиблих у донецькому аеропорту.

«Таємний щоденник Симона Петлюри» - історично-біографічний фільм режисера Олеся Янчука. Автори сценарію - Михайло Шаєвич, Олесь Янчук, Олександр Шевченко.

Фільм розповідає про Україну у 1917–1921 роки, про відчайдушну боротьбу за незалежність Української Народної Республіки. Лідер УНР Симон Петлюра намагається стримати агресію більшовицької Росії. Програвши боротьбу, Петлюра змушений емігрувати до Парижа. Але й там через дії агентів Москви його життя постійно під загрозою.

Виробництво фільму здійснювала Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка за підтримки Держкіно.

Стрічка вийшла в український кінопрокат 6 вересня 2018 року.

«Крути 1918» - повнометражний історичний фільм режисера Олексія Шапарєва за сценарієм Костянтина Коновалова.

В основі сюжету - легендарний бій під Крутами, який стався 29 (як офіційно) чи 30 (за уточненими українськими істориками даними) січня 1918 року. Тоді кілька підрозділів українського війська, яке складалося здебільшого з київських студентів, змогли затримати чисельнішу армію більшовицького командира Михайла Муравйова. Одна студентська сотня потрапила у полон до більшовиків і була розстріляна. Кількість загиблих з українського боку склала кілька сотень воїнів, російські втрати вважаються більшими.

Виробництво фільму здійснювала компанія Good Morning Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Вийшов в прокат 7 лютого 2019 року.

Фільм став лауреатом Четвертої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» і отримав «Премію глядацьких симпатій».

«Чорний ворон» - повнометражний художній фільм за романом Василя Шкляра «Залишенець. Чорний ворон».

Режисер фільму Тарас Ткаченко, Сценаристи Тарас Антипович.

В основі сюжету кінокартини одна з найдраматичніших сторінок української історії - боротьба українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. Історія життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, який став учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Головний герой не залишився осторонь важливих подій, які розгортаються в його селі. Він відважно жертвує сімейним затишком і починає запеклу боротьбу за незалежність рідної землі.

Фільм вийшов в український широкий прокат 5 грудня 2019 року,

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

«Король Данило» - історичний бойовик режисера Тараса Химича.

Автори сценарію - Тарас Химич, Олеся Галканова-Лань. Створення сценарію було засноване на працях львівського історика Леонтія Войтовича.

Сюжет має за основу життя історичної постаті короля Данила Романовича. 1238 рік. Князь Данило з братом Васильком нападають на замок таємного ордену, а тим часом і хан Батий нападає на Русь - знищує Київ.

Спеціально для фільму побудували середньовічне місто Холм. Створили понад 200 комплектів унікальних історичних костюмів для головних героїв, не кажучи вже про акторів масових сцен. Замовили близько 100 одиниць зброї, яку відтворювали наші сучасні ковалі. У фільмі задіяно 40 українських каскадерів.

Виробництво фільму здійснювала незалежна українська кінокомпанія Invert Pictures.

Прем'єра відбулася 22 листопада 2018 року.

«Донбас» - драматичний фільм режисера і автора сценарію Сергія Лозниці, поставлений 2018 року. Спільне виробництво Німеччини, України, Франції, Нідерландів та Румунії.

Фільм складається з низки епізодів, у яких засобами ігрового кіно відтворені справжні історії, що трапилися на окупованих територіях сходу України. Кілька героїв пов'язують епізоди між собою і передають одне одному, немов естафетну паличку, увагу глядачів.

Світова прем'єра відбулася 9 травня 2018 на 71-му Каннському міжнародному фестивалі, де стрічка отримала приз за найкращу режисуру у програмі «Особливий погляд», а також стала фільмом-відкриттям фестивалю. Прем’єра в Україні - 18 липня 2018 року.

«Ціна правди» - екранізація книги американської письменниці Андреа Халупи про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Вона ж виступила сценаристом фільму. Режисер - Аґнєшка Голланд.

Фільм «Ціна правди» розповідає історію британського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу та на власні очі побачив злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні.

Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла.

Фільм є спільним виробництвом України, Польщі та Великої Британії.

Британське видання The Guardian включило стрічку «Ціна правди» (Mr Jones) Аґнєшки Голланд про Голодомор в Україні до списку кращих фільмів року.

«Захар Беркут» - американсько-український художній фільм режисерів Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна, екранізація однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка. Автори сценарію Ярослав Войцешек, Річард Ронат.

За сюжетом, монгольська орда у 13 столітті на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців – брати Беркути – потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися та знищити карпатські поселення. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога

Зйомки фільму пройшли неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.

Прем’єра стрічки в Україні відбулась 10 жовтня 2019 року. Оригінальна англомовна версія вперше вийшла в обмежений кінопрокат у Латвії, Литві та Естонії 28 лютого 2020 року.