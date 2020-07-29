Вінниця - єдиний муніципалітет, який займається очищенням Південного Бугу

Місто Вінниця - єдиний муніципалітет, який займається очищенням річки Південний Буг.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Основне завдання - очистити річку, щоб вона не цвіла - вона ж зараз зелена. Щоб були допуски до пляжів, щоб вода була якісна. Це екологічне питання. Ми як муніципалітет єдині, хто займається очисткою річки Південний Буг. Настав час задуматися про наші водні ресурси. В усьому світі констатують, що є проблема з питною водою. Тому, якщо ми не будемо чистити наші водні ресурси, то ця проблема буде тільки збільшуватися. Коли чистили річку Десенку, там відкрилося багато різних джерел, що дає можливість воді прибувати. Перша черга робіт в межах Вінниці розрахована на два роки. У зв’язку з коронавірусом ми значно скоротили видатки по різних статтях бюджету, але ми не можемо зовсім зупинити процес очистки ріки.Адже маємо забезпечити нормальну подачу води до облводоканалу, - цитує відомство міського голову Вінниці Сергія Моргунова. За його словами, цей проєкт розрахований на 5-6 років. За наявності фінансових ресурсів цей процес може пришвидшитися. Утім, місто так і не може порозумітися з обласною радою, яка не передає «Вінницяоблводоканал» Вінницькій міській територіальній громаді. Хоча фактично підприємство на 80% обслуговує саме мешканців Вінниці. Проте, звертається до міської ради з проханням про фінансування фодоканалу.