«U-LEAD з Європою» презентувала посібник для громад у сфері адміністративних послуг

21 липня під час онлайн-конференції відбулася презентація посібника «Співробітництво територіальних громад у сфері адміністративних послуг», розробленого експертами Програми ЄС «U-LEAD з Європою». Посібник містить багато прикладів міжмуніципальної співпраці (ММС) у сфері адмінпослуг, пояснює юридичні тонкощі різних форм ММС та містить зразки договорів. Він буде корисним для всіх громад, які прагнуть вдосконалити доступ мешканців до адмінпослуг.

«Співробітництво громад – це можливості, які ще кілька років тому були недоступні місцевому самоврядуванню, а зараз – набирають популярності. Це ефективний та доступний інструмент для сталого розвитку потенціалу та ресурсів громад України», зазначив В’ячеслав Негода, заступник міністра розвитку громад та територій України під час вітального слова.

Людмила Рабчинська, заступник Міністра цифрової трансформації України, також привітала учасників конференції та додала: «Я впевнена, що укладення договорів міжмуніципального співробітництва допоможе нашим громадам зробити послуги доступнішими та якіснішими, і разом ми зможемо досягти більшого та допомогти один одному. Тому я неймовірно вдячна U-LEAD за створення такого чудового посібника, та закликаю громади поширювати його серед своїх співробітників. Також, хочу зазначити, що зокрема для великих територіальних громад, неймовірно актуальним є питання створення віддалених робочих місць саме в тих населених пунктах, які знаходяться на відстані 7-14 км від центру громади».

Інструмент співробітництва громад з’явився у 2014 році, з часу прийняття Закону «Про співробітництво територіальних громад». Але його активне використання почалося з процесом передачі повноважень від центральної влади на місця. Співробітництво територіальних громад дозволяє їм об’єднувати зусилля та ресурси для досягнення ліпших результатів. Така синергія корисна для розвитку адміністративних послуг, адже кожна громада, що бере участь у співробітництві, отримує вигоду: хтось економить кошти чи інші ресурси, використовуючи «потужності» сусідньої громади, а хтось отримує додаткові надходження до місцевого бюджету за рахунок оплати відповідних послуг. При цьому споживач послуги своєчасно одержує високоякісну послугу там, де це найзручніше для нього, й у комфортних умовах.

Реформа децентралізації, що успішно здійснюється в Україні за підтримки Європейського Союзу, дала місцевому самоврядуванню широкі повноваження, завдяки яким громади самостійно можуть організувати діяльність багатьох процесів, включно з наданням послуг. Співробітництво територіальних громад є інструментом, який стане у нагоді кожній громаді, яка бажає досягти сталого розвитку та благополуччя всіх мешканців. Адже завдяки партнерству громади можуть поєднати зусилля та ресурси у досягненні спільних цілей та вирішенні актуальних завдань, серед яких на передовій – надання якісних та доступних послуг мешканцям», наголосила Наталія Старостенко, керівник сектора місцевого розвитку Представництва ЄС в Україні, під час вітального слова до учасників заходу.

Програма «U-LEAD з Європою» є одним з драйверів впровадження ММС у сфері адмінпослуг: 72 громади отримують допомогу Програми у створенні та модернізації ЦНАП завдяки партнерським договорам з іншими громадами. Загалом, на час підготовки посібника, з 597 зареєстрованих договорів ММС в усіх сферах – 130 у сфері адмінпослуг (22%).

Віра Козіна, експерт з юридичних питань та одна з ключових авторів посібника, під час презентації дала громадам низку порад та практичних рекомендацій щодо правильного складання договорів ММС:

Пишіть чітко, але без надмірної деталізації, не забувайте про специфіку предмету договору

Визначайте «ролі» – вже на старті має бути розуміння завдань, які виконує кожний з учасників, якісна координація – опис завдань

Узгоджуйте регламент діяльності (зокрема - інформаційні та технологічні картки, проводимо спільні навчання та консультації)

Узгоджуйте фінансово-майнові аспекти «на березі» (не забувайте про правовий статус майна)

Закон дає широке поле для творчості, але фантазуйте обережно.

«Партнерство – це та парадигма, яка лежить в основі стійкого розвитку, як на рівні невеликих спільнот, так і на рівні країн та регіонів. Я впевнена, що посібник, стане у нагоді громадам, адже містить максимально повну інформацію про партнерство у сфері адмінпослуг в Україні», зазначила Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida (Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку).

Понад 200 представників громад – керівники та працівники ЦНАП, а також лідери громад, взяли участь у заході через додаток Zoom та Facebook-трансляцію. Після публічної частини онлайн-конференції експерти U-LEAD провели консультацію у Zoom-кімнаті, та надали учасникам конкретні рекомендації та поради з налагодження та реалізації інструментів міжмуніципальної співпраці.

«U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напрямку з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

Додаткова інформація: +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua

Фото: U-LEAD з Європою