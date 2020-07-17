Як використовувати сучасні трекові світильники

Світлодіодне рейкове освітлення (трекові світильники) останнім часом стає все більш популярним. Поява в асортименті продукції багатьох брендів нових моделей пристроїв істотно розширило сферу застосування таких приладів. Якщо раніше трекові світильники, в більшості випадків, встановлювалися на кухні або у ванній кімнаті, то сьогодні знайти гарну рейкову люстру для вітальні, кабінету або офісу не становить проблем.

Чому трекові світильники настільки популярні

Трековий світильник дає можливість підібрати індивідуально такі параметри освітлення, як напрямок світла, його інтенсивність, насиченість світлового променя. Рейкове освітлення дозволяє направити світло безпосередньо до об'єкта, що вимагає в даний момент найбільш яскравого освітлення, а при необхідності - змінити напрям освітлення. При наявності декількох джерел світла на рейці можна без проблем точково висвітлювати різні зони приміщення, залишаючи інші в тіні або в півтіні. Така гра світла виглядає дуже стильно, допомагає привнести затишок і зробити освітлення більш функціональним і ефективним, скоротивши витрати на електроенергію.

Трекові світильники: переваги

Трекові системи мають дуже просту конструкцію, не схильні до поломок, досить міцні і надійні в експлуатації. Крім цього, рейкові світильники приваблюють споживачів такими перевагами, як:

універсальність - розмістити трековий світильник можна на стіні, на стелі, на полицях і шафах, в нішах;

збірка і настройка приладів не займає багато часу;

прилади забезпечують хорошу інтенсивність освітлення;

широкий модельний ряд;

можливість управління кожним приладом на рейці окремо;

низьке енергоспоживання при високій ефективності і продуктивності приладів.

Трекові світильники виглядають стильно, прикрашають інтер'єр, допомагають економити і абсолютно безпечні. Як використовувати таку знахідку в побуті?

Як використовувати трекове освітлення

Де розмістити трековий світильник для того, щоб він виконав своє завдання максимально ефективно? Найчастіше такі прилади встановлюють:

для освітлення довгих коридорів;

на стельових балках;

на стінах спалень і інших житлових кімнат;

для організації «доріжок» світла.

Можна вибрати рейковий світильник на основі різної довжини і конфігурації. Вигадливі вигнуті форми ідеально доповнять футуристичний інтер'єр приміщень, довгі рейки допоможуть рівномірно освітити коридори і робочі зони. Для освітлення кухонь, майстерень та інших приміщень, в яких потрібно яскраве акцентоване освітлення робочих зон, кращого варіанту, ніж трековий світильник, годі й шукати.

Оптимальний інтер'єр для установки трекових світильників - Лофт, Модерн, Мінімалізм, Хай-тек. Змішання металу, скла, дерева, пластика відмінно доповнюється стильними рейлингами з освітлювальними приладами. Повертайте пристрою в потрібному напрямку, змінюючи промені світла, висвітлюючи нестандартні зони, роблячи акценти. Радимо подивитися багато варіантів трекових світлодіодних світильників в магазині Евросвет. Підібрати варіант «під себе» буде нескладно.