Пошукова оптимізація як метод залучення клієнтів від діджитал-агентства Ланет CLICK

Сучасний бізнес складно уявити без використання інструментів маркетингових стратегій. Серед них окреме місце, можливо, найважливіше, належить діджитал маркетингу. Що це за новий термін?

Діджитал (цифровий) маркетинг – це комплекс заходів для просування товарів і послуг, в якому використовуються цифрові канали: контекстна реклама, SEO-просування, SMM-просування та інші види реклами в Інтернеті, а також реклама та просування на будь-яких цифрових носіях поза мережею (наприклад, QR-код).

Переваги діджитал маркетингу полягають в:

Широкому охопленні аудиторії – цифровий маркетинг охоплює онлайн і офлайн споживачів; Можливості отримання персоналізованих даних про клієнтів і складанні портрета покупця – це відбувається на основі аналізу дій користувача в цифровому середовищі. Універсальності інструментів – наприклад, за допомогою QR-коду на рекламі можна відправити клієнта на сайт. А email-розсилка запросить на семінар або інший івент.

Вибираючи маркетингове агентство для популяризації свого бізнесу, звертайте увагу на digital-агентство повного циклу. Така компанія успішно буде рекламувати ваш бренд або продукцію за допомогою інтернет-каналів, згадок в ЗМІ, створення іміджу та репутації. Молода, але успішна команда, яка представляє діджитал агентство Ланет CLICK, працює з різними проєктами – від інтернет-магазинів до найбільших будівельних компаній.

Один з напрямів роботи – SEO-оптимізація. Фахівці агентства зроблять так, щоб пошукові системи показували ваш сайт за найбільшою кількістю ключових запитів, піднімуть позиції домену та залучать потенційних клієнтів.

SEO-оптимізація – це великий комплекс дій, які спрямовані на поліпшення ранжування сайту та підвищення його видимості при видачі пошуковою системою. Відправна точка – аудит сайту, важливо оцінити стан справ, виконати аналіз сайту на помилки, щоб розуміти, в якому напрямку рухатися далі.

Пошукова оптимізація веб сайтів передбачає:

SEO аудит сайту – необхідно перевірити сайт на помилки та виправити їх;

внутрішню оптимізацію сайту – зробити так, щоб він "сподобався" пошуковим системам;

наповнення цікавим і корисним контентом;

зовнішню оптимізацію та постійний моніторинг результатів.

Якщо ваш ресурс потребує SEO-просування, а ви зацікавлені в успішному розвитку бізнесу, звертайтесь за телефоном +38 (044) 225-19-00 або пишіть: click@lanet.ua! Офіс агентства знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 118.