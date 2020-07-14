Громадяни звертаються на урядову «гарячу лінію» за сприянням у наданні державної підтримки

На урядову «гарячу лінію» з початку року звернулося понад 10 тисяч громадян стосовно сприяння в наданні державної підтримки, зокрема під час карантину.

Криза, пов’язана з пандемією COVID-19, як і будь-які кризи у світі, рано чи пізно має закінчитися, проте важливо вчасно прийняти виклики задля зменшення їх масштабів та пом’якшення впливу на бізнес і рівень життя населення.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що з урахуванням пандемії коронавірусу, а отже із запровадженням карантинних заходів і втрат економіки, головні речі, які сьогодні роблять усі країни, це - підтримка доходів у тих, в кого вони падають, матеріальне забезпечення людей, розширення доступу до соціальних програм і пільг. Влада України теж робить аналогічні кроки, щоб захистити людей.

Так, 1 липня 2020 року набув чинності Закон України, ініційований Кабінетом Міністрів України, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб».

Документ передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю - до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Також Законом розширено коло осіб, які матимуть право на призначення державної соціальної допомоги на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», за одинокими особами, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Кабінет Міністрів України станом на 1 липня цього року розподілив 19 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, у тому числі 1,7 млрд грн — на надання грошової допомоги громадянам.

Як повідомили Укрінформу у відділі зв’язків із громадськістю Урядового контактного центру, в державній установі проаналізували звернення, що стосуються надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення.

Так, за перше півріччя поточного року на урядову «гарячу лінію» надійшло 11 тисяч187 звернень (проти 5 тис.100 – у І півріччі 2019 року) стосовно надання матеріальної допомоги, переважно від жителів м.Київ, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. У понад третині звернень цієї тематики йшлося про надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування або ліків особам з інвалідністю, пенсіонерам та сім’ям з дітьми. Також заявники зверталися за матеріальною допомогою на вирішення соціально-побутових проблем, на лікування тощо.

Заявники-підприємці, які мають неповнолітніх дітей, нарікали з приводу відмови у призначенні допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, що належать до першої і другої групи платників єдиного податку, на період карантину та на один місяць після дати його відміни. Причиною відмови, про яку повідомляли громадянам, є те, що дітям виповнилося 10 років або наявна заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Наприклад, житель м. Нікополь Дніпропетровської області (учасник АТО, особа з інвалідністю ІІІ групи) звернувся на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що у лютому 2020 року подав необхідний пакет документів до УПСЗН для отримання матеріальної допомоги. Заявник просив посприяти у виплаті коштів найближчим часом.

У відповіді Виконавчого комітету Нікопольської міської ради зазначається, що відповідно до Положення про надання грошової допомоги мешканцям міста Нікополя, затвердженого рішенням міської ради від 26.06.2019 р. № 48-51/VII, за рахунок місцевого бюджету грошова допомога надається один раз на рік громадянам міста, які зареєстровані та проживають у місті та які на момент звернення потребують фінансової підтримки для вирішення особистих проблем, пов’язаних із погіршенням стану здоров’я або для вирішення соціально-побутових проблем. Розмір грошової допомоги визначається рішенням комісії з надання грошової допомоги мешканцям міста Нікополя індивідуально для кожного заявника.

Отже, рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2020 р. «Про надання грошової допомоги мешканцям міста Нікополя» заявнику виділена грошова допомога на лікування у розмірі 3000,0 грн, яку перераховано 06.05.2020 року на відділення банку.

Жителька Борзнянського району Чернігівської області просила сприяння в одержанні одноразової державної соціальної допомоги. Жінка повідомила, що виховує трьох дітей: 2004, 2005 та 2011 років народження, не працює, соціальної допомоги не отримує, за винятком допомоги по безробіттю, котру нараховує та виплачує Борзнянський центр зайнятості. Інших джерел доходу не має.

У Борзнянській районній державній адміністрації Чернігівської області повідомили, що заявниці надана матеріальна допомога в розмірі 2000 гривень.

Заявниця з Камінь-Каширського району Волинської області була занепокоєна відсутністю зв’язку з районним Управлінням праці та соціального захисту населення, співробітники якого, за її словами, не піднімають слухавку. Жінка розповіла консультанту урядової «гарячої лінії» про свою проблему, повідомивши, що її чоловік 8 травня цього року подав документи в електронній формі через портал «Дія» стосовно отримання соціальної допомоги для ФОП на дітей 2012 та 2015 років народження, на період проведення карантинних заходів. Станом на 3 червня жодної інформації не було отримано. У зв’язку з цим вона просила сприяння у прискоренні розгляду документів та призначення соціальної допомоги для ФОП на дітей.

У Камінь-Каширській райдержадміністрації Волинської області роз’яснили, що умови призначення і виплати соціальної допомоги для фізичних осіб-підприємців врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 р. № 329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми».

Чоловік заявниці звернувся до управління соціального захисту населення райдержадміністрації із заявою про нарахування допомоги ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, в електронній формі, що була прийнята 13.05.2020 року, на двох дітей - 2015 та 2012 років народження. Допомогу було призначено 18.05.2020 р. у розмірі 3997,00 грн.

Згідно з виплатними документами чоловік у червні 2020 року отримав допомогу в розмірі 7994,00 грн (за травень і червень 2020 року).

З аналогічною проблемою на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька м. Нова Каховка Херсонської області, яка виховує двох дітей 2008 та 2019 років народження. Жінка повідомила, що 7 травня цього року надала документи до УПСЗН м. Нова Каховка щодо отримання грошової допомоги на дітей під час дії карантину. Рішення про виплату грошової допомоги на дітей заявниці, як фізичній особі-підприємцю, УПСЗН м. Нова Каховка ухвалено. Станом на 9 червня кошти не виплачені. З цього приводу вона зверталася до зазначеного УПСЗН, де їй рекомендували очікувати. Жінка просила сприяння у виплаті коштів грошової допомоги на дітей у найкоротший термін.

У Виконавчому комітеті Новокаховської міської ради повідомили, що за інформацією управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради, допомогу на дитину 2019 року народження призначено з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. у розмірі 1779,00 грн щомісяця. Особова справа направлена до Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Після перевірки особової справи зазначеним Центром суму допомоги за травень-червень 2020 року включено до виплатних відомостей другого періоду червня 2020 року. Виплата допомоги була проведена у другій половині червня в сумі 3558,00 грн.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1;Урядова гаряча лінія 1545-2;

Працюють:

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ —(044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» з освіти для мешканців тимчасово окупованих територій — 0800-504-425;

«Гаряча лінія» для підприємців діє за номером телефону 1648.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.