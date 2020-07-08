Голова Вінницької ОДА вивчав проблеми громади м. Хмільник

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у вівторок разом із керівниками силових відомств області провів зустріч із громадою міста Хмільник, де ознайомився з проблемами місцевої громади.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Сергій Борзов провів зустріч із громадою міста Хмільник. Більшість озвучених питань торкалась розвитку інфраструктури на території громади, зокрема, будівництва та ремонту доріг, дитячих садків, спортивних об’єктів і молодіжного центру», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, одним із важливих питаннь, яке піднімалось в ході зібрання, стала реконструкція приміщення КЗ «Дошкільний навчальний заклад №1 (ясла-садок) «Пролісок» м. Хмільник в рамках програми «Велике будівництво». Наразі на об’єкті стартували підготовчі роботи, натомість будівельні ж не розпочаті через низьку якість поданого міською радою проекту на проведення реконструкції. Його потрібно допрацювати і отримати відповідні дозволи.

Заступник голови ОДА Олександр Піщик підкреслив, що проект в новій редакції так і не подано для розгляду. Крім того, виникли питання і щодо підрядника, який виграв тендер, адже, за висновками фахівців, будівельні матеріали придбані за завищеними цінами.

З огляду на ситуацію, Сергій Борзов наголосив, що всі сторони, які дотичні до даного будівництва, мають докласти максимум зусиль, аби до 1 вересня роботи у дошкільному навчальному закладі були повністю завершені і діти пішли в оновлений дитячий садок.

Головним же питанням, яке привернуло увагу голови ОДА під час прийому громадян, стала проблема незаконного вирубування лісів на території Хмільницького району. Особливо зважаючи на те, що місцевому лісгоспу підпорядковані й лісові угіддя Літинського та Козятинського районів. Начальник Управління СБУ у Вінницькій області повідомив, що розслідування тривають - наразі оголошено три підозри. Досить дивними залишаються й обставини самогубства місцевого лісника.

Після почутих фактів і отриманих документів присутній на зустрічі перший заступник голови держлісагентства України Сергій Власенко запевнив, що буде проведена перевірка, зібрані матеріали та передані до поліції. Він зазначив, що на час розслідування він відсторонив директора ДП «Хмільницьке лісове господарство».

Також Сергій Борзов оглянув об’єкт реконструкції приміщення ДНЗ №1 (ясла-садок) «Пролісок» у Хмільнику. Як з’ясувалося, у проєктно-кошторисній документації об’єкта було зафіксовано низку недоліків, зокрема, був відсутній важливий розділ щодо забезпечення інклюзивності та наявності пожежної сигналізації. Наразі розроблено окрему документацію щодо цих обов’язкових пунктів.

Очільник області оглянув територію закладу дошкільної освіти, де проводяться підготовчі роботи. Він зазначив, що необхідно завершити цей об’єкт «Великого будівництва» до 1 вересня, адже восени дитячий садочок має прийняти 363 дитини.