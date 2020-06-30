Вся правда про проект BioDeposit

Багато людей стурбовані своїм добробутом. І в прагненні заробити не завжди замислюються про оточуючих і наслідки своєї діяльності. І навіть великі корпорації, маючи репутацію лояльних і відповідальних компаній, найчастіше йдуть на угоду з совістю. На їх контрасті стали з'являтися товариства нової генерації, які ставлять в пріоритет не тільки свої інтереси, а й замислюються про загальну користь своєї справи.

За основу взято аграрний сектор. Компанія робить ставку на оливкові дерева і можливість пасивних інвестицій.

У роздумах про можливості та перспективи, засновники дійшли висновку, що Грузія - підходяще місце для створення чогось нового і прогресивного. По-перше, що працюють закони і низький ступінь корупції дозволили не переживати про юридичний бік справи, що дуже важливо, коли маєш справу з фінансами. По-друге, грузинська влада підготували лояльні до аграріїв закони, не перешкоджаючи використанню інновацій та не заважаючи розвитку. По-третє, комфортний для багатьох рослин клімат. По-четверте, гостинні і готові до діалогу грузини. По-п'яте, здоровий інвестиційний клімат.

Оливкові дерева виявилися тими самими рослинами, яким було приділено найбільшу увагу. Оливкова олія ось уже довгий час одне з найбільш затребуваних серед споживачів. Незважаючи на велику кількість пропонованого продукту, хорошої якості масло відшукати не так-то й просто. Ідея виробляти якісний продукт переросла в конкретний бізнес-план. А вирощування оливкового дерева як бізнес, за розрахунками, виявилося що не вимагає величезних інвестицій завданням, що може стати стабільним пасивним доходом. Дуже важливою складовою проекту є і соціальна сторона: кожна олива здатна забезпечити киснем двох чоловік. Так що, озеленення планети - важлива місія компанії Biodeposit.

Як це працює

Залучаючи грошові вкладення з боку і даючи можливість звичайній людині взяти участь в проекті, співробітники компанії дозволяють в повній мірі відчути себе інвестором. Та не просто брати участь, а ще й заробляти, не докладаючи до цього особливих зусиль.

Отже

Оливкові плантації розташовуються в країні з дуже сприятливим для них кліматом, що у великій мірі впливає на високу врожайність.

Юридично стабільні умови для бізнесу не дають можливості махінацій з активами та інвестиціями - за грузинськими законами за незаконні дії передбачається і адміністративна, і кримінальна відповідальність. І все фірми, провідні діяльність на території цієї держави зобов'язані мати необхідні установчі документи.

Позбавлення від паперової тяганини - всі документи скріплюються електронним підписом, яка має таку ж вагу, як і фізична. Але, в разі потреби або при великих угодах, можна отримати і паперу з мокрою печаткою.

Взаємовідносини між компанією та інвесторами регулюються юридичними документами.

Придбати можна будь-яку кількість дерев - надається можливість долучитися до проекту, навіть купивши всього лише одне дерево. На відміну від думки, що інвестувати потрібно відразу багато. В умовах компанії немає пункту про обов'язкове залучення друзів-знайомих для отримання дивідендів. А стартовим капіталом, може бути від 95 $ - така на сьогоднішній день вартість оливи 2019 року.

Дерева можуть бути одного або різного віку - чим старше дерево, тим швидше буде отримано урожай. На платформі компанії можна розрахувати очікуваний дохід від урожаю або кількість оливкової олії з нього.

Кожне дерево має свій власний номер, сертифікат і чіткі координати висаджування і зростання.

З недавнього часу на плантаціях встановлені відеокамери, що дає можливість усім зацікавленим спостерігати за деревами дистанційно.

Компанія повністю бере на себе турботу про дерева - полив, добриво та інше.

Можливо страхування оливкових дерев. А в разі непередбаченої загибелі дерева, натомість надається аналогічне рослина з резервного фонду компанії.

БіоДепозіт надає можливість покупки дерев у володіння або в подарунок. Плантації навіть можна передавати у спадок.

Що важливо, з усіма юридичними документами можна ознайомитись на сайті - вони є у відкритому доступі. Прозорі умови участі, інвестування та доступу до інформації дають гарантії надійності і впевненості в тому, що проект BioDeposit - це не розлучення, а цілком серйозна і перспективна ініціатива.

Особливий проект

Чим же він завоював таке звання?

BioDeposit - унікальний концепт, метою якого є поєднання класичного аграрного бізнесу з сучасними розробками і IT технологіями. Особливістю цього екологічного проекту засновники подають інвестиції в біологічні активи з довгостроковими перспективами. Команда пропонує не просто купити оливу в Грузії - все набагато цікавіше і грандіозніше! Своєю мінімальної інвестицією можна допомогти планеті поліпшити екологію і дозволити вільніше дихати людям. А продумана бізнес-модель передбачає можливість заробляти навіть з мінімальним стартовим вкладенням.

Ця молода компанія дбає про свій розвиток і позитивної репутації. На підтвердження цього можна знайти достатню кількість інформації на різних форумах і в ЗМІ. Вони є постійними учасниками міжнародних виставок і профільних заходів. А позитивні отзывы про BioDeposit тільки підкріплюють довіру до цих хлопців.