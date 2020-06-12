Завдяки Win Experts у будівельній експертизі вже цифрові висновки, підписи та печатки - Віктор Лещинський

«Крок уперед: від паперових документів, до електронних, які відповідають чинному законодавству, економлять час і дають поштовх для руху уперед», - так прокоментував Віктор Лещинський, президент Національного експертно-будівельного альянсу України, нововведення, яке запрацювало з червня 2020 року.

Несприятливі для діяльності умови карантину: складнощі у пересуванні, комунікаціях, підготовці та передачі документації, все це змусило фахівців з будівельної експертизи, розпочати диджиталізацію у документообігу.

«Ми об’єднались під одним брендом Win Experts – «Експертиза, що перемагає!» Й тепер вже маємо синергію: проектувальники, архітектори, виробники будматеріалів та власне будівельники, а також експертиза – всі віднині у тісній співпраці, знаємо про проблематику кожного і не втрачаємо час і можливості. Цифрові підписи та висновки – це вдала перша втілена у реальність ідея», - каже Віктор Лещинський.

У НЕБАУ, яка є громадсько-професійною спілкою, тепер є і бізнес-напрямок – його здійснює Win Experts.

«Сучасний підхід – це те, що має змінити будівельну галузь в Україні. Вона потужна, але неповоротка ще, то ж світові стандарти, як от диджиталізація, наблизять вітчизняне будівництво до успішно працюючого, як в розвинених країнах», - заявив Олександр Пєтушков, виконавчий директор НЕБАУ.

Як виявилось, правову оцінку електронним експертним висновкам дали у Інституті держави і права ім.В.М.Корецького та засвідчили:

переведення паперового документа в електронну форму, експертний звіт з цифровим підписом з додавання електронної печатки – має юридичну силу, є правомірним та таким, що здійснене у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

«Тому запрошуємо експертні організації звертатися до Національного експертно-будівельного альянсу України, ми допоможемо вам впровадити цю систему!» - каже Олександр Пєтушков.

Оновлення триває – на часі – підготовка законодавчих ініціатив у сфері впровадження BIM у частині сфери експертизи. Необхідно впровадити системний підхід до культури ВІМ-проектування як у середовищі проектувальників і служб експлуатації, так і в академічному середовищі, вважають у Національному експертно-будівельному альянсі України.

З 15 червня стартує Всеукраїнський онлайн-марафон «Стан та перспективи розвитку будівельної галузі 2020», в якому експерти НЕБАУ візьмуть безпосередню участь.