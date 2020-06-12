Визначено переможців Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй, наша планета Земля»

Міжнародний конкурс дитячого малюнка «Видужуй, наша планета Земля» – це не лише онлайн-виставка творчих робіт, це не лише можливість виявити та підтримати талановитих дітей. Це, в першу чергу, наша з вами відповідь на ті виклики, які постають у сучасному суспільстві. Це можливість мовою творчості, мовою фарб голосно заявити: «Діти хочуть жити у світі яскравих кольорів, здорові та на барвистій планеті Земля!».

Ініціювали конкурс юна киянка, засновниця проекту ArtKidsEurope Єлизавета Рудика та акція «Об’єднуємося проти коронавірусу 2019-nCoV (COVID-19) та крокуємо в країну Здоров’я» програми «Крокуємо в країну Здоров'я» Благодійного фонду «Об’єднання світових культур».

Цього року в конкурсі взяли участь 443 дитини, було подано 449 робіт. Географія учасників конкурсу - від Києва до Сакраменто, повідомляють організатори.

«Земля – сама вже не в силі впоратися та загоїти свої рани. І супергерої Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй, наша планета Земля», взялися виправляти помилки та рятувати планету та людство від пандемії.

Всі малюнки – світлі, яскраві і життєстверджуючі. І кожний з них випромінює величезну енергію. Кожен, наче голосно промовляє – давайте жити на здоровій планеті без хвороб, без війни. Давайте радіти кожному світлому моменту у власному житті! Кожний малюнок – це невеликий, але дуже важливий крок до створення здорової планети. І саме світлі дитячі роботи, дійсно, можуть змінити ставлення наше до планети Земля», - зазначають організатори конкурсу.

Мистецькі роботи Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй наша планета ЗЕМЛЯ» оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли:

Олеся Тарасенко - засновниця 1-го блог журналу України LuckyUkraine, організатор проектів культурної та соціальної направленості,

Людмила Лисенко - оцінювач мистецтвознавець-експерт, керівник програми «Крокуємо в країну Здоров'я» Благодійного фонду «Об’єднання світових культур»,

Едуард Межул - художник-пейзажист,

Слава Займак - український художник та дизайнер, який працює в неповторній унікальній авторській техніці адгезивного плетіння,

Карбовьска Юлія - заступник директора виконавчого Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі, викладач,

Луценко Сергій – художник,

Марцинко Ольга – генеральний директор 33 каналу.

Переможцями Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй, наша планета Земля» стали:

Перша молодша вікова група (від 1.5 до 7 років):

І місце – Будзівула Максим

«Земля одужає! Вірус загине!», 5,5 років, м. Золочів, Львівська обл.

ІІ місце – Заводовська Емілія

«Вірус на Землі лютує. Разом ми її врятуєм!», 7 років, Київ

ІІІ місце – Бандрівський Микола

«Будь здорова, Наша Земля!», 6 років, м. Жовква, Львівська область

Друга середня вікова група (від 8 до 12 років):

І місце – Тарасенко Таїсія

«Берегиня», 10 років, Київ, Україна.

ІІ місце – Бубар Дарья

«Екологічне лихо», 10 років, м. Київ

ІІІ місце – Захарова Алісія

«Видужуй наша планета Земля», 11 років, Україна, м. Київ

ІІІ місце – Салко Ярослава

«Здоров’я планети в наших руках!», 11 років, с. Чайки, Київської області, Україна.

Третя старша вікова група (від 13 до 18 років):

І місце – Цалко Яніна

«Рятівники світу», 16 років, Україна, Житомирська область, м. Малин

ІІ місце – Лузан Анастасія

«Відродження», 17 років, Україна, Житомирська область, м. Малин

ІІІ місце – Скороход Катерина

«Космічні Діви Землю захищають, землян порятувати поспішають», 16 років, Україна м. Біла Церква Київської області

ІІІ місце – Ільчук Наталя

«Одужуй наша Земля», 15 років, м.Золочів, Львівська обл.

Переможці глядацьких симпатій онлайн-голосування Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй наша планета ЗЕМЛЯ»:

I місце - Бубар Дарья

«Екологічне лихо», 10 років м. Київ - 3628 голосів

II місце - Тарасенко Таїсія

«Берегиня», 10 років м. Київ - 1956 голосів

III місце - Мойсеєнко Єва

«Допомога планеті» 9 років м. Київ - 636 голосів

СПЕЦНОМІНАЦІЯ:

1 Кондратенко Серафима, 8 р.

2 Панченко Марія, 4 р.

3 Кислий Олексій, 14 р

4 Зінковська Ніка, 10 р

5 Денис Марія, 7 р

6 Ключкей Софія, 7 р

7 Хоменко Мілана, 6 р

8 Псарюк Анастасія, 15 р

9 Руденко Софія.

Урочисте нагородження переможців відбудеться 12 червня о 17.00 на літній терасі 33 каналу, м. Київ, вул. Пушкінська, 9б. На захід запрошено переможців, їхніх батьків і вчителів.

Контактний телефон: 0501306344, Олеся Тарасенко.

Всі учасники отримають грамоти учасників, сертифікати учасників, дипломи, спеціальні відзнаки від членів журі, та ще багато приємних сюрпризів.