Визначено переможців Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй, наша планета Земля»
Міжнародний конкурс дитячого малюнка «Видужуй, наша планета Земля» – це не лише онлайн-виставка творчих робіт, це не лише можливість виявити та підтримати талановитих дітей. Це, в першу чергу, наша з вами відповідь на ті виклики, які постають у сучасному суспільстві. Це можливість мовою творчості, мовою фарб голосно заявити: «Діти хочуть жити у світі яскравих кольорів, здорові та на барвистій планеті Земля!».
Ініціювали конкурс юна киянка, засновниця проекту ArtKidsEurope Єлизавета Рудика та акція «Об’єднуємося проти коронавірусу 2019-nCoV (COVID-19) та крокуємо в країну Здоров’я» програми «Крокуємо в країну Здоров'я» Благодійного фонду «Об’єднання світових культур».
Цього року в конкурсі взяли участь 443 дитини, було подано 449 робіт. Географія учасників конкурсу - від Києва до Сакраменто, повідомляють організатори.
«Земля – сама вже не в силі впоратися та загоїти свої рани. І супергерої Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй, наша планета Земля», взялися виправляти помилки та рятувати планету та людство від пандемії.
Всі малюнки – світлі, яскраві і життєстверджуючі. І кожний з них випромінює величезну енергію. Кожен, наче голосно промовляє – давайте жити на здоровій планеті без хвороб, без війни. Давайте радіти кожному світлому моменту у власному житті! Кожний малюнок – це невеликий, але дуже важливий крок до створення здорової планети. І саме світлі дитячі роботи, дійсно, можуть змінити ставлення наше до планети Земля», - зазначають організатори конкурсу.
Мистецькі роботи Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй наша планета ЗЕМЛЯ» оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли:
Олеся Тарасенко - засновниця 1-го блог журналу України LuckyUkraine, організатор проектів культурної та соціальної направленості,
Людмила Лисенко - оцінювач мистецтвознавець-експерт, керівник програми «Крокуємо в країну Здоров'я» Благодійного фонду «Об’єднання світових культур»,
Едуард Межул - художник-пейзажист,
Слава Займак - український художник та дизайнер, який працює в неповторній унікальній авторській техніці адгезивного плетіння,
Карбовьска Юлія - заступник директора виконавчого Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі, викладач,
Луценко Сергій – художник,
Марцинко Ольга – генеральний директор 33 каналу.
Переможцями Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй, наша планета Земля» стали:
Перша молодша вікова група (від 1.5 до 7 років):
І місце – Будзівула Максим
«Земля одужає! Вірус загине!», 5,5 років, м. Золочів, Львівська обл.
ІІ місце – Заводовська Емілія
«Вірус на Землі лютує. Разом ми її врятуєм!», 7 років, Київ
ІІІ місце – Бандрівський Микола
«Будь здорова, Наша Земля!», 6 років, м. Жовква, Львівська область
Друга середня вікова група (від 8 до 12 років):
І місце – Тарасенко Таїсія
«Берегиня», 10 років, Київ, Україна.
ІІ місце – Бубар Дарья
«Екологічне лихо», 10 років, м. Київ
ІІІ місце – Захарова Алісія
«Видужуй наша планета Земля», 11 років, Україна, м. Київ
ІІІ місце – Салко Ярослава
«Здоров’я планети в наших руках!», 11 років, с. Чайки, Київської області, Україна.
Третя старша вікова група (від 13 до 18 років):
І місце – Цалко Яніна
«Рятівники світу», 16 років, Україна, Житомирська область, м. Малин
ІІ місце – Лузан Анастасія
«Відродження», 17 років, Україна, Житомирська область, м. Малин
ІІІ місце – Скороход Катерина
«Космічні Діви Землю захищають, землян порятувати поспішають», 16 років, Україна м. Біла Церква Київської області
ІІІ місце – Ільчук Наталя
«Одужуй наша Земля», 15 років, м.Золочів, Львівська обл.
Переможці глядацьких симпатій онлайн-голосування Міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Видужуй наша планета ЗЕМЛЯ»:
I місце - Бубар Дарья
«Екологічне лихо», 10 років м. Київ - 3628 голосів
II місце - Тарасенко Таїсія
«Берегиня», 10 років м. Київ - 1956 голосів
III місце - Мойсеєнко Єва
«Допомога планеті» 9 років м. Київ - 636 голосів
СПЕЦНОМІНАЦІЯ:
1 Кондратенко Серафима, 8 р.
2 Панченко Марія, 4 р.
3 Кислий Олексій, 14 р
4 Зінковська Ніка, 10 р
5 Денис Марія, 7 р
6 Ключкей Софія, 7 р
7 Хоменко Мілана, 6 р
8 Псарюк Анастасія, 15 р
9 Руденко Софія.
Урочисте нагородження переможців відбудеться 12 червня о 17.00 на літній терасі 33 каналу, м. Київ, вул. Пушкінська, 9б. На захід запрошено переможців, їхніх батьків і вчителів.
Контактний телефон: 0501306344, Олеся Тарасенко.
Всі учасники отримають грамоти учасників, сертифікати учасників, дипломи, спеціальні відзнаки від членів журі, та ще багато приємних сюрпризів.