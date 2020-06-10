Перші результати соціального експерименту – встановлення буккросингу в селі на Полтавщині

Рівно пів року тому, 10 січня 2020 року, Благодійна організація Smart Foundation, засновником якої є меценат Микола Сушко, встановила в смт Козельщина на Полтавщині першу буккросингову поличку. Цей проєкт має на меті не тільки популяризацію книгочитання в невеличких містах і селах України, самоосвіти, а ще й побудови довіри серед громади. Як розвивався буккросинг у невеличкому селі, і чи досягли організатори поставлених цілей, розповідаємо в нашому огляді.

У перші дні роботи буккросингової полички книголюби з Козельщинсього району розібрали всі бестселери та книги, які Благодійна організація Smart Foundation фондувала разом із відомими видавництвами та рітейлерами – «Наш формат», «Yakaboo», «Видавництво «Основи», «Дух і літера» – та Українським інститутом національної пам’яті. Також усередині конструкції був установлений вологопоглинач, залишені буккросингові наліпки, за допомогою яких можна позначити зареєстровану на сайті книгу, та інструкція, як саме реєструвати книги на сайті Всесвітньої бібліотеки буккросингу.

Протягом пів року поличка то поповнювалася, то порожніла, а на сайті буккросингу з’являлися нові відгуки. Книголюби Козельщинсього району обмінювалися різними книгами: від детективів до філософських книг та фахової літератури. Ми підрахували, що з часу відкриття буккросингу пройшло понад 200 книгообертів. І це вражає! Місцеві жителі також запровадили так званий «живий ланцюжок» у передачі книг та кооперувалися для передачі з рук у руки. Хоча книги таким способом деякий час оминали буккросингову конструкцію, проте вони допомагали людям комунікувати та ділитися бестселерами, чекати й довіряти одне одному.

У березні 2020 року через запровадження самоізоляційних заходів та обмежень буккросингова поличка перейшла в «карантинний» режим. На цей час потік книгообміну трохи зменшився, проте буккросери частенько приходили та приходять до конструкції, використовуючи засоби індивідуального захисту: маски та антисептики.

10 червня 2020 року, у день півріччя, команда Smart Foundation поставила на буккросингову полицю ще 50 світових бестселерів для підтримки буккросерів.

«Під час відкриття буккросингу в Козельщині ми заповнили книжкову полицю лише справжніми бестселерами, бо віримо, що ділитися потрібно лише цінним. Але цю віру мають підтримувати й місцеві книголюби. Саме від їх ставлення залежить подальша доля буккросингу в селищі: чи він стане таким же звичним та популярним, як, наприклад, у Флоренції, де мерія міста подарувала буккросерам понад 4 тисячі книжок. Хочу також нагадати, що книги живуть, лише коли їх читають! Тож активніше діліться своїми виданнями та давайте можливість іншим прочитати те, що вже встигли самі. Також ми плануємо не зупинятися на буккросингу в Козельщині й будемо розвивати цей проєкт в Україні», – говорить директорка Благодійної організації Smart Foundation Наталія Баришпольська.

Нагадаємо, що першу точку буккросингу – Всесвітньої бібліотеки обміну книгами – у Козельщині було встановлено 10 січня 2020 року. Спеціальна металева конструкція розміщена поблизу Центральної районної бібліотеки імені Олеся Гончара. Буккросинг – це Всесвітня бібліотека. Тут книзі присвоюється унікальний індентифікатор, що надає можливість спостерігати, як книга подорожує із рук в руки. Таким чином проєкт об’єднує читачів усього світу. Наразі вже існує 1 964 672 буккросери й 13 161 243 книги, які подорожують різними каїнами, за інформацією сайту bookcrossing.com

Smart Foundation – благодійний фонд, який упроваджує та підтримує нові стандарти культурного, освітнього розвитку суспільства. Фонд створює можливості для різнобічного розвитку людей шляхом підтримки освітніх центрів і втілення інших проєктів, покликаних допомогти людям у самонавчанні, розвитку та інтеграції в глобальне інформаційне, культурне середовище та бізнес. Організацію засновано в українським меценатом Миколою Сушком у 2018 році.