Анатолій Гордєєв — новий маркетинг-директор IDS Borjomi Ukraine

Анатолій Гордєєв очолив департамент маркетингу IDS Borjomi Ukraine, змінивши Наталію Ревіку, яка обіймала посаду маркетингового директора з 2017 року.

Здобувши освіту в Нідерландах та США, Анатолій понад 10 років керував маркетинговими комунікаціями в таких компаніях, як PepsiCo та Mars. Завдяки високим стандартам роботи він досяг найвищих результатів як на національному, так і на міжнародних ринках.

«Ми раді, що такий професіонал, як Анатолій Гордєєв, приєднався до нашої команди. Незважаючи на карантин, який охопив багато країн і має суттєвий вплив на економіку, IDS Borjomi Ukraine продовжує активно працювати, залишаючись разом зі своїми клієнтами й задовольняючи їхні потреби з урахуванням нових умов. Завдяки практичному досвіду Анатолія ми плануємо ще більше зміцнити позиції наших брендів і посилити діяльність компанії в інноваційних розробках», — зазначив Марко Ткачук, генеральний директор IDS Borjomi Ukraine.

У зону обов’язків Анатолія входить управління напрямком маркетингу IDS Borjomi Ukraine, планування та реалізація рекламних кампаній, а також масштабування можливостей і оптимізація ресурсів. До роботи на новій посаді він приступив 1 червня 2020 року.

«Я радий продовжити свою кар’єру в компанії IDS Borjomi Ukraine, яка є беззаперечним лідером ринку та має бездоганну репутацію. Я вірю в потенціал наших брендів та людей і впевнений, що разом ми розширимо можливості, використовуючи новітні підходи та інновації в галузі, аби задовольнити найактуальніші потреби наших споживачів», — прокоментував своє призначення Анатолій Гордєєв.

Його попередник Наталія Ревіка обійняла посаду директора з управління портфелем брендів IDS Borjomi International.

Довідка

IDS Borjomi Ukraine — провідний національний виробник, визнаний експерт з питань якості природних мінеральних та питних вод завдяки продукції, яка видобувається в чистих і курортних регіонах України та є еталоном якості за найвищими міжнародними стандартами. Компанія входить до складу міжнародної компанії IDS Borjomi International. IDS Borjomi Ukraine пропонує споживачу збалансований портфель популярних мінеральних та питних вод («Миргородська», «Моршинська», «Трускавецька», «Аляска» та ін.), та є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води «Боржомі» в Україні.

Фото: IDS Borjomi Ukraine