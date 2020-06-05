День Святої Трійці: історія та традиції. Інфографіка

7 червня, у неділю, православні та греко-католики відзначають свято Святої Трійці.

Інші назви - П’ятидесятниця, Сходження Святого Духа, Зелена неділя.

Трійця - одне із великих християнських свят, яке прославляє Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Відзначається на 50-й день після Великодня і на десятий день після Вознесіння. У цей день на апостолів зійшов Дух Святий і вони різними мовами почали проповідувати віру Христову по всьому світу.

Офіційно П’ятидесятницю почали святкувати в 381 році, коли на II Вселенському соборі затвердили догмат про Трійцю.

Особливості святкування і народні традиції

Напередодні Трійці, у суботу, вшановують пам'ять спочилих родичів - ця субота має назву Вселенської Троїцької поминальної суботи і, у цей день читаються особливі поминальні молитви за всіх людей від віку спочилих у надії воскресіння та життя вічного. Люди ідуть на кладовища прибирати могилки.

Храми в цей день прикрашаються зеленню та гілками дерев, священики одягають зелене вбрання.

Оселі вірян також прикрашають зеленими рослинами - полином, чебрецем, пижмою, м'ятою, мелісою, волошками, лепехою, любистоком.

Букетик зелені, освячений у храмі зберігають цілий рік і використовують для лікувальних цілей.

У День Святої Трійці, у неділю, відбувається святкова Божественна літургія, після закінчення якої вперше після Пасхи читаються колінопреклонні молитви та звучить молитва Святому Духу. Потім біля храмів освячується зелень.

У понеділок, святкують День Святого Духа, з яким пов'язано чимало народних традицій. Популярним є обряд "водіння Тополі" або "водити “Вербу", "водити Куста", коли дівчата обирають з-поміж себе найкрасивішу дівчину, прикрашають її намистом, квітами і ходять по селу з гучними піснями.

Через тиждень після Трійці почнеться Петрів піст.

У цьому році він триватиме 27 днів - з 15 червня по 11 липня.