День Святої Трійці: історія та традиції. Інфографіка
7 червня, у неділю, православні та греко-католики відзначають свято Святої Трійці.
Інші назви - П’ятидесятниця, Сходження Святого Духа, Зелена неділя.
Трійця - одне із великих християнських свят, яке прославляє Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.
Відзначається на 50-й день після Великодня і на десятий день після Вознесіння. У цей день на апостолів зійшов Дух Святий і вони різними мовами почали проповідувати віру Христову по всьому світу.
Офіційно П’ятидесятницю почали святкувати в 381 році, коли на II Вселенському соборі затвердили догмат про Трійцю.
Особливості святкування і народні традиції
Напередодні Трійці, у суботу, вшановують пам'ять спочилих родичів - ця субота має назву Вселенської Троїцької поминальної суботи і, у цей день читаються особливі поминальні молитви за всіх людей від віку спочилих у надії воскресіння та життя вічного. Люди ідуть на кладовища прибирати могилки.
Храми в цей день прикрашаються зеленню та гілками дерев, священики одягають зелене вбрання.
Оселі вірян також прикрашають зеленими рослинами - полином, чебрецем, пижмою, м'ятою, мелісою, волошками, лепехою, любистоком.
Букетик зелені, освячений у храмі зберігають цілий рік і використовують для лікувальних цілей.
У День Святої Трійці, у неділю, відбувається святкова Божественна літургія, після закінчення якої вперше після Пасхи читаються колінопреклонні молитви та звучить молитва Святому Духу. Потім біля храмів освячується зелень.
У понеділок, святкують День Святого Духа, з яким пов'язано чимало народних традицій. Популярним є обряд "водіння Тополі" або "водити “Вербу", "водити Куста", коли дівчата обирають з-поміж себе найкрасивішу дівчину, прикрашають її намистом, квітами і ходять по селу з гучними піснями.
Через тиждень після Трійці почнеться Петрів піст.
У цьому році він триватиме 27 днів - з 15 червня по 11 липня.