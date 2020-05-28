Українська інвестиційна компанія UMG Investments презентує результати роботи. У 2019 році ринкова вартість активів під управлінням UMG Investments перевищила $ 500 млн дол. США. На сьогодні UMG Investments має портфельні компанії в трьох галузях: видобування корисних копалин, керування побічними продуктами і відходами виробництва, промислові товари й послуги.

Портфель видобування корисних копалин представлений групою компаній VESCO та Новотроїцьким рудоуправлінням.

Група підприємств VESCO, яка є одним з провідних виробників на ринку глин в Україні та належить до світових лідерів з виробництва та експорту білих пластичних глин, у 2019 році реалізувала 2,7 млн тон глини. Близько 86% глини VESCO було реалізовано на експортних ринках у 25 країнах світу. Компанія отримала 3 769,9 млн грн доходу. Перерахування податків та зборів до бюджетів різних рівнів у 2019 році склали понад 487,3 млн грн.

Новотроїцьке рудоуправління є одним з найбільших виробником вапняків в Україні з обсягом виробництва на рівні 4 млн тон на рік. У 2019 році НТРУ відвантажило 4,2 млн тон продукції та отримало 1 081 млн грн доходу. Понад 42 млн грн підприємство витратило на закупівлю нової техніки для покращення умов праці і підвищення безпеки технологічних процесів. До місцевого та загальнодержавного бюджетів перераховано 288,4 млн грн.

Портфель управління побічними продуктами і відходами виробництва представлений компанією Recycling Solutions, яка є комплексним оператором з керування вторинними ресурсами для вугільної, коксохімічної, металургійної та теплоенергетичної галузей України. За 2019 рік Recycling Solutions реалізувала понад 2,2 млн тон техногенних відходів і 1,49 млн м3 побічних продуктів вітчизняних підприємств у 22 країни світу, сприяючи впровадженню принципів циклічної економіки. Обсяги продажів техногенних відходів зросли на 22% у порівнянні з 2018 роком. Компанія отримала 836 млн грн доходу, що на 27% більше за показник минулого року. Понад 179 млн грн інвестовано в «зелені» бізнес-проекти. Передусім, у будівництво в Кривому Розі комплексу з переробки побічного продукту металургії сульфату амонію. До державного бюджету реалізація промислових відходів і побічних продуктів принесла податків на суму 58,2 млн грн.

Портфель промислових товарів й послуг представлений компанією INTECH, яка працює в галузі виробництва промислових товарів і послуг, залізничної логістики та пропонує комерційну експертизу бізнес-проектів у різних секторах промисловості. Компанія INTECH разом з активами під її управлінням у 2019 році отримала 2 760 млн грн чистого доходу, що на 39% більше за показник 2018 року. Компанія зафіксувала рекордні показники у кожній зі сфер своєї діяльності: обсяг постачання продукції для металургії сягнув 43,7 тис. тон, продемонструвавши зростання на 32%; в логістиці зростання об’ємів перевезень склало 38%, а власний парк вагонів збільшився до 200 одиниць; ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» під управлінням INTECH встановило рекорд з виконання робіт за останні 8 років, що в кількісних показниках становить 49.5 млн м3 і на 17% перевищує результат 2018 року. Крім того, на вказаному підприємстві була оновлена управлінська команда та реалізована інвестиційна програма вартістю майже 23,7 млн грн. До держбюджету відрахували 286.3 млн грн податків.

«Вже три роки поспіль компанія UMG Investments працює за новою бізнес-моделлю. Ми сконцентрувались на оновлені і посиленні інвестиційної команди, розширенні нашої галузевої експертизи, пошуку нових проектів для інвестицій. У 2019 році портфельні компанії під управлінням UMG Investments отримали сукупний дохід у сумі 296 млн дол. США, продемонструвавши зростання на 17% у порівнянні з минулим роком. Разом ми сплатили до держбюджету понад 1 млрд. грн податків, – зазначив Андрій Горохов, Генеральний директор UMG Investments. – В цьому році ми готові повідомити про розширення портфелю проектів. Серед них – завершення будівництва в Кривому Розі комплексу з переробки побічного продукту металургії сульфату амонію та проект з утилізації шахтного метану на шахті «Степова» в місті Першотравенськ, який наразі проходить пілотну стадію. Місяць тому ми вже повідомили про укладання угоди з компанією Ефективні інвестиції – придбання міноритарного пакету акцій сучасного підприємства з виробництва високопротеїнових кормових добавок для сільськогосподарських і домашніх тварин Feednova. Як локальний інвестор, маємо чітке розуміння ринку та впевнені, що в Україні існують привабливі інвестпроекти та галузі, яким необхідні приватні кошти. Восьмикратне зростання вартості активів під управлінням за період з 2006 року дозволяє нам впевнено стверджувати, що ми маємо достатньо управлінського досвіду для розширення інвестиційного портфелю та подальшого зростання портфельних компаній».

Довідкова інформація:

UMG INVESTMENTS – інвестиційна компанія, яка спеціалізується на розвитку портфельних бізнесів з високим потенціалом росту. UMG Investments була заснована SCM у 2006 році, як холдинг United Minerals Group, для управління активами в сировинних галузях. З моменту створення UMG Investments розширила спектр діяльності та змінила бізнес-модель – з управляючої компанії, на інвестиційну. Менеджмент UMG Investments входить до наглядових рад портфельних компаній, що дозволяє впливати на стратегію та операційні рішення через механізми корпоративного управління.