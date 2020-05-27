Найшвидший кредит на картку в Україні від Mycredit

Чи не складно уявити ситуацію, коли гостро назріла необхідність в грошах, а шляхів вирішення проблеми на горизонті не видно. Чи не розрахували фінансові можливості в ресторані, терміново знадобився дрібний ремонт електроніки, а може, трапився форс-мажор? Типовим виходом може здатися звернення в банк. Однак, як правило, фінансові труднощі трапляються раптово, а у банків фіксований графік роботи, в який можна не потрапити. Окремо ситуацію ускладнює факт, що для позитивного рішення клієнт повинен ідеально відповідати поставленим вимогам, зібрати всі необхідні документи. Але навіть при виконанні вищевикладених умов швидке схвалення - це скоріше міф, ніж реальність. Рішення можна знайти в Mycredit - лідера мікрофінансових організацій в Україні. Взяти микрозайм онлайн на карту і розширити матеріальні можливості тепер простіше, ніж дійти до банкомата.

Як оформити мікропозику в Mycredit?

Якщо ви прийняли рішення взяти кредит на картку швидко, то що залишилися кроки в подоланні матеріальних труднощів будуть на диво прості і зрозумілі. Кращий сервіс позичок працює повністю на віддаленій основі, так що всі процедури проходять онлайн і не займають багато часу. Переваги кредитування очевидні - умови максимально прості і прозорі, а процес не вимагає значних зусиль. Звертаючись, ви отримаєте цілодобову фінансову підтримку надійної компанії з гарною репутацією. Щоб взяти кредит швидко на картку, необхідно вжити таких заходів:

• Зайти на офіційний сайт компанії https://mycredit.ua/.

• Знайти кредитний калькулятор і задати параметри позички, визначивши потрібну суму і термін мікрокредиту.

• Заповнити заявку на отримання коштів, вказавши контактну інформацію, дані паспорта та ІПН. Важливо надати актуальні та достовірні відомості.

• Прив'язати карту будь-якого українського банку

• Почекати рішення по кредиту. Завдяки автоматизованій системі розгляду заявок та індивідуального підходу до споживача, в Mycredit найвищий відсоток схвалення.

• У разі позитивного рішення, швидкі кредити на картку надійдуть на рахунок миттєво після схвалення заявки.

Хто може взяти позику в нашій компанії?

Наша клієнтоорієнтованість дозволяє надавати допомогу будь-кого, які відповідають наступним критеріям:

• Громадяни України, які мають паспорт та ідентифікаційний код

• Повнолітні

• Особи до 70-ти років

• Чи є клієнтом будь-якого українського банку

Якщо ви підходите за такими простими правилами, то швидкий кредит онлайн на картку в Україні для вас стане справою 10-ти хвилин.

Мінімальний термін кредиту - 1 день, а максимальний - 30 днів, без прихованих платежів - гранично чесно і по супер-низькою процентною ставкою - всього 1,6%. Максимально можлива сума першого кредиту - 6 000 гривень. Звертаючись повторно, сума може досягати 12 000 гривень. Окремим приємним бонусом є регулярні знижки, акції і промокодом для постійних клієнтів, а для новачків - можливість отримати позику під 0,01%.

Наша компанія не вимагає довідки про доходи, виписки з податкової, поручителів і довідки про склад сім'ї. Ми розуміємо тих, хто до нас звертається, і не дзвонимо рідним і близьким. Якщо ви не встигаєте зробити оплату в строк - ви завжди можете безкоштовно продовжити кредит на зручний період, сплативши лише відсотки за користування позикою. Сервіс працює 24/7 без перерв, вихідних і свят. У будь-який час дня і ночі ми готові надавати фінансову підтримку нашим клієнтам.