Всеукраїнська школа онлайн з Ланет.TV: дивіться ТБ онлайн за промокодом

Дивитися улюблені канали онлайн в HD-якості з можливістю перемотування, паузи до 2-х годин і з електронною програмою ТБ можна за допомогою сервісу ТБ онлайн Ланет.TV

Сьогодні майже кожен 3-й українець дивиться улюблені ТВ канали з онлайн ТБ. І тут справа не тільки в масштабній економії сімейного бюджету, а й в значно більш зручному механізмі використання телебачення онлайн в порівнянні, скажімо, з аналоговим або цифровим телебаченням. Наприклад, ви можете дивитися онлайн улюблену передачу, поставити відтворення на паузу, перемотати відео назад; дивитися в прямому ефірі або в записі. Окрім того, паперова телепрограма вам більше не знадобитися, адже в інтернет ТБ доступна електронна ТВ програма з розкладом трансляцій на два тижні вперед.

На період карантину Ланет.TV надає новим користувачам промокод tvpause. Активуйте його до 01.07.2020 року та отримаєте 50 грн на основний рахунок і 50 грн на бонусний. Цієї суми вистачить для замовлення пакету /CORE, телепрограма якого містить всі канали, на яких транслюються онлайн-заняття. У будні з 10 ранку по телевізору йдуть уроки онлайн з таких предметів: англійської мови, української мови, української літератури, зарубіжної літератури, історії України, математики, біології, алгебри, геометрії, географії, фізики та хімії.

Важливим оновленням стало розширення функціоналу паузи до 2 годин, яка доступна у всіх платних пакетах Ланет.TV на період карантину. Пропустили початок улюбленого фільму, серіалу або уроку онлайн? Не біда: якщо ви дивитеся телевізор онлайн, просто відмотати ефір на потрібний вам момент в діапазоні до 2-х годин.

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Вам не потрібно викликати майстра додому, ви легко зможете підключити інтернет телебачення самостійно. У вас повинен бути доступ до стабільного сигналу Інтернет. Візьміть будь-який смарт-пристрій (наприклад, смартфон, планшет або ноутбук). Скачайте та встановіть будь-який додаток ТБ онлайн. Зареєструйтеся та дивіться канали онлайн будь-де та будь-коли.

Як підключити Ланет.TV?

Скачайте додаток ТБ онлайн Ланет.TV в Play Market або скористайтеся веб-версією. Зареєструйтесь. Введіть у відповідне поле особистого кабінету промокод tvpause. Активуйте промокод. Увімкніть оплату бонусами. Замовте обраний пакет, ТВ програма якого містить канали, на яких будуть транслювати онлайн-заняття. Дивіться ТБ онлайн у високій якості та з будь-якого пристрою (телефон, планшет, ПК або ноутбук).

Трансляцію уроків передбачають такі ТВ канали: ПлюсПлюс, 112 Україна, 5 канал, ZOOM, Індиго, УНІАН, Рада, UA: Культура, UA: Перший і М1.