Всеукраїнська школа онлайн з Ланет.TV: дивіться ТБ онлайн за промокодом
Дивитися улюблені канали онлайн в HD-якості з можливістю перемотування, паузи до 2-х годин і з електронною програмою ТБ можна за допомогою сервісу ТБ онлайн Ланет.TV
Сьогодні майже кожен 3-й українець дивиться улюблені ТВ канали з онлайн ТБ. І тут справа не тільки в масштабній економії сімейного бюджету, а й в значно більш зручному механізмі використання телебачення онлайн в порівнянні, скажімо, з аналоговим або цифровим телебаченням. Наприклад, ви можете дивитися онлайн улюблену передачу, поставити відтворення на паузу, перемотати відео назад; дивитися в прямому ефірі або в записі. Окрім того, паперова телепрограма вам більше не знадобитися, адже в інтернет ТБ доступна електронна ТВ програма з розкладом трансляцій на два тижні вперед.
На період карантину Ланет.TV надає новим користувачам промокод tvpause. Активуйте його до 01.07.2020 року та отримаєте 50 грн на основний рахунок і 50 грн на бонусний. Цієї суми вистачить для замовлення пакету /CORE, телепрограма якого містить всі канали, на яких транслюються онлайн-заняття. У будні з 10 ранку по телевізору йдуть уроки онлайн з таких предметів: англійської мови, української мови, української літератури, зарубіжної літератури, історії України, математики, біології, алгебри, геометрії, географії, фізики та хімії.
Важливим оновленням стало розширення функціоналу паузи до 2 годин, яка доступна у всіх платних пакетах Ланет.TV на період карантину. Пропустили початок улюбленого фільму, серіалу або уроку онлайн? Не біда: якщо ви дивитеся телевізор онлайн, просто відмотати ефір на потрібний вам момент в діапазоні до 2-х годин.
Як дивитися ТБ через Інтернет?
Вам не потрібно викликати майстра додому, ви легко зможете підключити інтернет телебачення самостійно. У вас повинен бути доступ до стабільного сигналу Інтернет. Візьміть будь-який смарт-пристрій (наприклад, смартфон, планшет або ноутбук). Скачайте та встановіть будь-який додаток ТБ онлайн. Зареєструйтеся та дивіться канали онлайн будь-де та будь-коли.
Як підключити Ланет.TV?
- Скачайте додаток ТБ онлайн Ланет.TV в Play Market або скористайтеся веб-версією.
- Зареєструйтесь.
- Введіть у відповідне поле особистого кабінету промокод tvpause.
- Активуйте промокод.
- Увімкніть оплату бонусами.
- Замовте обраний пакет, ТВ програма якого містить канали, на яких будуть транслювати онлайн-заняття.
- Дивіться ТБ онлайн у високій якості та з будь-якого пристрою (телефон, планшет, ПК або ноутбук).
Трансляцію уроків передбачають такі ТВ канали: ПлюсПлюс, 112 Україна, 5 канал, ZOOM, Індиго, УНІАН, Рада, UA: Культура, UA: Перший і М1.