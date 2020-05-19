Як заощадити на комп'ютерній техніці

З приходом карантину, життя більшості громадян кардинально змінилася. Багато приватних підприємців переходять на віддалений формат роботи, тому комп'ютери і ноутбуки використовують не тільки для як робочий інструмент, а також для можливості бути завжди на зв'язку. У режимі економії нова техніка дуже дороге задоволення, тому багато хто шукає, де купити б/в ноутбук або комп'ютер. Краще рішення - придбати техніку від провідних європейських виробників недорого оптом і в роздріб. Купівля з рук по оголошенню занадто ризикована, тому для цієї мети краще вибрати перевірений магазин, де можуть надати гарантію.

Вибираємо виробника

Практично вся нова техніка на сучасному ринку — від азіатських виробників. Навіть при наданні гарантії виробники з Китаю та інших азіатських країн використовують дешеві процесори. За фактом виходить, що навіть при хорошій роботі, таку техніку доводиться міняти раз в 2-3 роки. Техніка, яка збиралася на європейських країнах, якісніша і довговічна. Якщо придбати комп'ютер, ноутбук або планшет з хорошими параметрами, то він буде актуальним і сучасним як мінімум кілька років, а зазвичай така техніка надійно служить роками.

Найбільш популярними і перевіреними світовими виробниками ПК, ноутбуків, моніторів, планшетів і серверів є:

Dell

Lenovo

Toshiba

Sony

Apple

Samsung

Старт для бізнесу

Купівля декількох комп'ютерів і ноутбуків для роботи - серйозні витрати, тому більшість підприємців-початківців купують дешеві моделі з низькою продуктивністю. Якщо ваша робота пов'язана з використанням складних програм з високими системними вимогами, придбання якісного б/в комп'ютера або ноутбука допоможе заощадити не зашкодивши якості. Робочу комп'ютерну мережу можна апгрейдити в міру необхідності, замінюючи апаратну частину, ПО і комплектуючі.

Якісна б/В техніка — де купити?

Оптимальне місце для придбання якісної і надійної техніки — великі і перевірені магазини, як EUROPC.ua. Багато серверів, комп'ютерів та моніторів вже пройшли обкатку в великих компаніях Європи, тому чудово підійдуть для вашого бізнесу. Світ стрімко змінюється, і навіть найновіші комп'ютери і ноутбуки швидко застарівають, тому при покупці краще звернути увагу на девайси, яким менше 3-4 років. Техніка б/в в перевірених магазинах - це ретельна діагностика перед продажем і обов'язкове гарантійне обслуговування.