Ділова столиця розпочинає нову серію щоденних подкастів «постапокаліпсис. Рух вгору»

«Постaпокаліпсис. Рух вгору»: подкасти про те, як Україна повертається до нормального життя після епідемії коронавірусу.

«Україна поступово виходить із карантину. І вже зрозуміло, що наша економіка змінилася до невпізнання, що колишні плани доведеться перекреслити і написати нові. Але спершу - зрозуміти, в яких нових реаліях нам відтепер жити, чого очікувати і як діяти. Саме відповіді на ці питання ми будемо шукати в нашому новому подкасті «Постапокаліпсис. Рух вгору», - розповідає автор випуску, економічний оглядач видання «Ділова столиця» Денис Лавнікевич.

Шеф-редактор видавничої групи «Картель» Ольга Сантаровіч зазначає, що епідемія коронавірусу стала викликом для всіх - від вчителів і медиків до власників дрібного та великого бізнесу. І водночас - шансом переосмислити свою діяльність, знайти нові точки зростання. «Серія подкастів «Постапокаліпсіс. Рух вгору» допоможе слухачам зорієнтуватися у «коронакризовому» світі, який стрімко змінюється, і не втратити можливість вийти з кризи з новими ідеями і перспективними починаннями», - каже Ольга Сантаровіч.

У першому випуску ми розмірковуємо над тим, чому українська економіка не провалиться, які є у нашої країни перспективи - і непогані - в новому світовому устрої, як діяти бізнесу в посткарантинних умовах і що буде з курсом гривні цього року.

У центрі уваги продовжують залишатися питання економіки і бізнесу.

Щовечора о 18.00 слухайте нову серію подкасту «Постапокаліпсис. Рух вгору»разом з Денисом Лавнікевичем. Співавтор проекту - Михайло Котов (венчурний підприємець і головний редактор журналу «Форбс Україна» 2013-2015 рр.). Звукорежисер проекту: Олена Менжул.

Стежте за оновленнями!

Нова серія подкастів «Постапокалипсис. Движение вверх»

Всі випуски подкастів Подкасты «Деловой столицы» на сайті dsnews.ua/podkasty

Приєднуйтесь до Телеграм-каналу і слухайте – Подкасты «Деловой столицы»

А також читайте у вигляді статей на сайті dsnews.ua.