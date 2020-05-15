Як закривати кілька кредитів відразу

Як виплачувати борги, якщо у сім'ї кілька кредитів? Які кредити варто закривати в першу чергу а, які можна відкласти на потім? Як заощадити на відсотках при виплаті, особливо якщо кредит був оформлений в МФО?

За даними Finance.ua, клієнтам з гарною кредитною історією, які оформили позику онлайн або кредит готівкою, в деяких мікрофінансових організаціях тепер доступно і рефінансування.

Але крім рефінансування клієнти також можуть виплачувати кредит достроково, щоб заощадити на відсотках (якщо кредит оформлений на більш ніж 3 місяці). Це можна зробити за двома методиками: сніжним комом або лавиною.

Далі розглянемо три підходи, які допоможуть заощадити на відсотках при погашенні.

Рефінансування

Рефінансування — це банківська послуга, яка дозволяє взяти новий кредит на погашення попереднього. Найчастіше до неї вдаються при зміні ринкових умов, на тлі яких знижуються ставки по кредитах.

Рефінансування ще називають перекредитуванням: часто один банк викуповує борги клієнта в іншого банку, щоб той міг виплачувати борг йому, але вже під менші відсотки. Таким чином рефінансування дозволяє позичальникові значно заощадити не тільки на декількох мікрокредитах, але і на великих (наприклад, іпотеці).

Рефінансування боргу часто плутають з реструктуризацією, але у них є суттєві відмінності: при рефінансуванні складається новий кредитний договір, а реструктуризація передбачає зміну вже існуючого кредитного договору: суми кредиту, його терміну, процентної ставки та інших істотних умов.

Лавина

Суть методу «лавини» полягає в тому, щоб в першу чергу погасити кредит з найвищою процентною ставкою. Так вийде заощадити на відсотках: чим вище процентна ставка, тим більше переплата. З мінусів — при такій стратегії виплата боргів займе більше часу.

Сніжний ком

Суть методики «сніжного кому» полягає в тому, щоб в першу чергу гасити найменший кредит. Завдяки «сніжному кому» кількість кредитів швидко зменшується. Але в цьому випадку загальна переплата буде більше, ніж якщо гасити спочатку найдорожчий кредит.