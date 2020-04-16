Благодійний фонд "Рідні" і партнери купили 20 апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легень), рентген апарат та інше

У часі пандемії хвороби Covid-19 кожен задається питаннями: чи я не інфікуюся? чи не потраплю до лікарні? а якщо хвороба дасть ускладнення і я не зможу самостійно дихати? чи вистачить апаратів штучного дихання на всіх пацієнтів, які перебуватимуть у критичному стані? Благодійний фонд “Рідні” та партнери закупили для лікарень Львова і області апарати ШВЛ, автономний рентген та постіль, респіратори, костюми (детальніше в матеріалі).

Раніше Міністерство охорони здоров'я відзвітувало, що в Україні у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень є близько 400 апаратів штучної вентиляції легенів, а у відділеннях інтенсивної терапії інших лікарень, які зможуть приймати хворих з коронавірусом у разі їх великого напливу, - майже 3500. Але у суспільстві досі точаться дискусії, чи ця кількість є достатньою. Медики вважають, що ні і просять благодійників допомогти із закупівлею цього вкрай важливого обладнання.

Благодійний фонд Рідні закупив для потреб лікарень Львова та області 20 сучасних апаратів штучної вентиляції легень 1100 серії S шведської компанії Brightfield та цифровий палатний автономний рентген апарат Kodak Point-of-Care CR ITX 560. Їх можна застосовувати як для проведення інтенсивної терапії дорослих пацієнтів, так і дітей вагою від 3 кілограмів, адже всупереч поширеному міфу діти також хворіють на Covid-19, апарат стане в нагоді при огляді стану легень. Всі апарати йдуть у комплекті зі зволожувачем і компресором. Обладнання, яке у часі пандемії без перебільшення - на вагу золота, було придбано Благодійним фондом Рідні за підтримки партнерів - компанії Avalon, ОККО Group, медичного центру Medicover, Tickets.ua, ТОВ Вертоград Джус та Львівської футбольної асоціації.

Для медиків, які боротимуться з коронавірусом, фонд також закупив 1500 наборів одноразової постелі для лікарень, 1800 захисних костюмів, 4000 респіраторів, 10 000 пар рукавиць та окулярів. Лише в Італії коронавірусом заразилося понад 8600 медиків, тому це вкрай важливо – захистити медичних працівників від можливого інфікування.

«Фонд Рідні не може залишатися осторонь ситуації в Україні та світі. Саме тому ми прийняли рішення, що окрім основної діяльності, будемо спрямовувати наші сили на допомогу лікарням і медикам у боротьбі з COVID-19», - повідомив засновник фонду “Рідні” Юрій Федорів і закликав всіх небайдужих долучитись до ініціативи фонду, адже спільними зусиллями можна вберегти життя і здоров’я без перебільшення десятків та навіть сотні тисяч українців.

Благодійний фонд Рідні, який продовжив історію фонду Діаконія, працює в Україні вже 8 років. Протягом цього часу фонду вдалося реалізувати ряд важливих проєктів з підтримки дітей і сімей, які належать до найбільш вразливих верств населення. Фонд підтримує два дитячі будинки сімейного типу у Львові, регулярно проводить профорієнтаційні та освітні програми для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, консультує усиновлювачів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей з усіх важливих для них питань.

Якщо ви бажаєте долучитися до добрих ініціатив Рідних, шукайте сторінку фонду у Facebook та Instagram. Найважливіша інформація про Фонд і його діяльність розміщена на сайті ridni.org.ua. Свої запитання можна поставити по телефону 097 67 24 157 або 067 654 87 41.